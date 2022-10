Alpine réussit avec attrait alors que Fernando Alonso conserve la septième place du GP des États-Unis

Fernando Alonso a conservé sa septième place du Grand Prix des États-Unis après qu’Alpine ait finalement réussi son appel

Fernando Alonso a vu sa septième place du Grand Prix des États-Unis du week-end dernier rétablie suite à un autre appel d’Alpine.

L’équipe française avait initialement déposé une protestation avant le Grand Prix du Mexique de ce week-end suite à la pénalité de 30 secondes infligée à Alonso qui l’a fait passer de la septième à la 15e place à Austin, bien que cela ait été initialement jugé irrecevable.

Cependant, Alpine a soumis un droit de révision de cette décision, qui a été acceptée, le résultat étant qu’Alonso conserve son classement et ses points d’origine des États-Unis après qu’une audience vidéo a été prévue au GP du Mexique jeudi avec les commissaires de la course précédente le s’il faut envisager la protestation.

“BWT Alpine F1 Team remercie les commissaires de la FIA de s’être réunis et d’être parvenus à une conclusion positive sur l’affaire concernant la voiture n°14 du Grand Prix des États-Unis du week-end dernier”, indique un communiqué publié sur le compte Twitter officiel de l’équipe.

“L’équipe se félicite de la décision prise par les commissaires susmentionnés, par laquelle la voiture n°14 rétablit sa septième place et six points de la course.

“Nous sommes impatients de poursuivre notre travail collaboratif aux côtés de la FIA pour garantir que le spectacle de course est maintenu à la plus haute qualité.

“L’équipe a maintenant hâte de participer ce week-end au Grand Prix de Mexico.”

Fernando Alonso dit qu'il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles sa pénalité à Austin ne devrait pas être maintenue.

Alonso a été initialement puni après que l’équipe rivale Haas se soit opposée après la course à Alonso et Sergio Perez de Red Bull, qui a terminé quatrième à Austin, étant autorisé à continuer à courir après des dommages causés par des collisions.

Les commissaires ont rejeté la protestation contre Red Bull mais ont confirmé celle contre Alpine, laissant Alonso au 15e rang avec une pénalité de 30 secondes après la course.

Alpine a déclaré que Haas avait déposé sa protestation 24 minutes après le délai spécifié, un fait reconnu par la FIA qui avait déclaré que la conformité n’était pas possible et qu’elle n’aurait pas dû être acceptée.