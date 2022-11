Alpine et McLaren s’entendent sur Oscar Piastri

L’Australien Oscar Piastri pilotera pour McLaren lors des essais d’après-saison de Formule 1 à Abu Dhabi après que l’équipe a conclu un accord avec Alpine, propriété de Renault, pour le libérer, ont annoncé samedi les deux parties.

Le pilote français Pierre Gasly sera également libéré par AlphaTauri, propriété de Red Bull, pour tester avec Alpine, l’équipe qu’il rejoint pour 2023.

McLaren a annoncé en septembre que Piastri, 21 ans, réserve d’Alpine cette année, avait signé pour 2023 en remplacement de son compatriote Daniel Ricciardo après avoir remporté un différend contractuel.

Alpine souhaitait également que Piastri remplace le double champion du monde sortant Fernando Alonso, qui rejoint Aston Martin.

“Je peux confirmer qu’en fin de compte, nous sommes parvenus à un accord de règlement avec toutes les parties impliquées, ce qui nous a permis de mettre Oscar dans une vieille voiture la semaine dernière à Paul Ricard (Le Castellet) pour faire un essai privé”, a déclaré le patron de McLaren, Andreas Seidl, aux journalistes à le Grand Prix de Sao Paulo.

Il a déclaré que Piastri commencerait à travailler officiellement avec McLaren le 21 novembre et testerait la voiture actuelle à Yas Marina.

“La saison touche à sa fin et il était temps de trouver un accord, et nous l’avons fait”, a déclaré le directeur de l’équipe Alpine, Otmar Szafnauer.

“Nous sommes heureux qu’Oscar puisse commencer sa carrière McLaren après la dernière course à Abu Dhabi et faire le test et nous ferons de même avec Pierre, nous mettrons Pierre dans la voiture à Abu Dhabi.”

Alpine et McLaren se livrent une bataille acharnée pour la quatrième place du classement des constructeurs, l’équipe de France ayant sept points d’avance sur ses rivaux à deux courses de la fin.

Seidl a déclaré qu’il était important de faire monter Piastri dans la voiture pour les essais d’Abu Dhabi.

“De nos jours, les kilomètres dans les voitures de Formule 1 pour les pilotes de course sont assez limités, avec les réglementations en place, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la voiture actuelle”, a déclaré l’Allemand.

“C’est donc un test très important pour nous d’avoir une première lecture du côté d’Oscar également sur notre voiture et de lui donner une première impression qui est alors simplement le point de départ pour nous assurer qu’il sera prêt pour Bahreïn l’année prochaine.

“Nous avons un bon programme en place et beaucoup d’expérience dans la préparation de jeunes pilotes pour leur première course en Formule 1 et c’est évidemment l’objectif.”

