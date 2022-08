Alpine demandera une compensation si Oscar Piastri refuse de courir la saison prochaine

Alpine pourrait demander des millions d’indemnités à la Haute Cour de Londres si leur réserve australienne Oscar Piastri refuse de courir pour eux la saison prochaine, a déclaré lundi à Reuters le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer.

Alpine, propriété de Renault, a annoncé la semaine dernière Piastri, très bien noté, en remplacement du double champion du monde Fernando Alonso dans sa formation 2023, mais le joueur de 21 ans l’a exclu.

McLaren, qui se bat contre Alpine pour la quatrième place du championnat, aurait déclaré à Daniel Ricciardo qu’il était abandonné pour Piastri, champion de Formule 2 l’an dernier.

Szafnauer a déclaré que toutes les indications de leur base à Paris étaient qu’Alpine était prêt pour une bataille juridique une fois la pause d’août du sport terminée.

“Aller à la Haute Cour est sûr à plus de 90% que c’est ce que nous ferons”, a-t-il ajouté.

L’Américain a déclaré qu’il avait contacté le Conseil de reconnaissance des contrats (CRB) de Formule 1 la semaine dernière, mais que cette voie pourrait ne pas être suffisante.

“Si le CRB dit” votre permis n’est valable que chez Alpine “et qu’il (Piastri) dit” c’est super mais je ne conduis jamais pour eux, je vais juste m’absenter un an “, alors vous devez aller à la Haute Cour pour obtenir une indemnisation », a déclaré Szafnauer.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles les deux équipes parviendront finalement à un accord qui pourrait voir le vainqueur de la course Ricciardo revenir chez Alpine, les employeurs australiens avant McLaren.

Dépenses lourdes

Alpine a beaucoup dépensé pour préparer Piastri pour la Formule 1, avec des tests indépendants et des milliers de kilomètres dans la voiture de l’année dernière, dont un sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas.

Une unité motrice de Formule 1 coûte à elle seule environ 1,75 million d’euros (1,78 million de dollars) et il y a aussi les frais d’une équipe de test dédiée composée de mécaniciens et d’ingénieurs qui ont besoin de vols, de voitures et d’hôtels.

« Nous n’avons pas discuté avec les comptables pour déterminer tout ce que nous avons dépensé. Nous devrons le faire si nous allons à la Haute Cour », a déclaré Szafnauer.

Il a déclaré que Piastri avait signé un accord Heads of Terms avec Alpine en novembre de l’année dernière, qui ouvrait la voie à des débuts en course en 2023.

L’accord prévoyait la possibilité d’être prêté à une autre équipe pendant un an.

L’argument juridique tournera probablement autour des lacunes potentielles.

Piastri avait semblé prêt pendant un an chez Williams avant qu’Alonso, apparemment proche d’une extension chez Alpine, n’annonce soudainement qu’il rejoignait Aston Martin et n’envoya le marché des pilotes en vrille.

Szafnauer a déclaré qu’il comprenait le raisonnement d’Alonso, avec l’argent et la durée du contrat probablement des facteurs clés pour l’Espagnol de 41 ans, mais s’attendait à ce que Piastri fasse preuve d’intégrité et de loyauté.

