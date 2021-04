La saison estivale est à nos portes. Et tandis que les étés indiens sont généralement marqués par une abondance de sueur et de déshydratation, la saison apporte un autre élément en abondance qui est plus apprécié que la saison elle-même: les mangues. Surnommées le « roi des fruits » en Inde, les mangues ont une base de fans presque culte en Inde. Avec sa chair veloutée et juteuse enroulée autour d’un délicieux hardcore, le fruit se présente sous de nombreuses formes, tailles, saveurs et variétés à travers les États de l’Inde. Sur Twitter, cependant, une guerre de combat semble avoir éclaté, qui porte maintenant le hashtag #MangoWars. Le conflit? Les internautes décident quelle variante de la mangue est la meilleure.

Une grande variété de mangues est cultivée à travers l’Inde. Alors que le Maharashtra est célèbre pour les mangues Alphonso, l’Uttar Pradesh est connu pour Dusheri. Le Bengale occidental est populaire pour la culture des mangues Himsagar tandis que l’Andhra Pradesh est connu pour les mangues Safeda de couleur plus claire. Parmi les autres variétés de mangues populaires en Inde, citons Chausa, Lengra, Kesar, Totapuri, Neelam et bien plus encore.

Mais il semble que les amateurs de mangues sur Twitter ne puissent pas décider lequel est le meilleur. Tout a commencé quand un utilisateur de Twitter a affirmé que «Alphonso est le produit le plus surestimé» de tous les temps et que seuls les «babalogues conscients de la marque» en ont le goût.

Alphonso est le truc le plus surestimé que vous ayez jamais rencontré. Alphonso Babalog, conscient de la marque, n’a aucune idée de ce qu’est la vraie mangue. Essayez Dashahari, Chausa, Safeda et l’ultime Langda / Malda, j’ai tiré la première balle sardaar @SankarshanT . Que la guerre commence.#MangoWars – Yashwant Deshmukh (@YRDeshmukh) 11 avril 2021

Le tweet a déclenché une guerre sur Twitter concernant la meilleure variété de mangue de l’État. Plusieurs personnes ont voté pour les mangues Alphonso.

Dusheri et Langda ont également obtenu quelques votes.

À votre Alphonso, j’élève un Dussehri les beautés que vous ne trouvez que dans les étés de Calcutta. – Mitali Mukherjee (@MitaliLive) 11 avril 2021

Et puis il y a eu des votes pour certaines spécialités locales.

#MangoWars veuillez essayer la mangue Banginapalli / Banaganapalli / Benishan une fois, elle est unique, pulpeuse, aromatique, la meilleure pour moi – Dileep Reddy (@ dilluu1) 11 avril 2021

Envoyez-moi votre adresse .. Je vous enverrai le Kesar du Sud Gujarat de mon verger .. Je suis presque sûr que cela mettra fin à la discussion et à la guerre. Kesar dans le sud du Gujarat en particulier est considéré comme le roi des mangues. #MangoWars– Chintan Desai (@ Savio309) 11 avril 2021

Laisse-moi aussi sauter dans #MangoWars. Je suis à Mumbai depuis plus de 5 ans. Avait #alphonso à plusieurs reprises. Pour moi, rien ne vaut la douceur de Dushehri. Kesar est également très très bon. Affirmant #Alphonso est le meilleur est faux. C’est peut-être dans le Maharashtra mais c’est tout. – शान्तनु शर्मा (@ shantnu21) 11 avril 2021

Mais la plupart ont convenu que toutes les mangues sont excellentes.

हर आम खास है। आम को आम ही रहने दें और, नस्ल, किस्म में ना बाटें! pic.twitter.com/nTm6cxwZSS– Anuradha Shukla (@ anu1122) 11 avril 2021

Les mangues sont l’un des fruits les plus populaires en Inde. La production de mangue s’est élevée à 21,37 MT au cours de la campagne 2018-19 (juillet-juin).

Dites-nous quelle est votre variété de mangue préférée dans les commentaires.

