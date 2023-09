Alphonso Davies nommé star du sport canadien la plus influente selon une nouvelle étude

Le chouchou du football d’Edmonton, Alphonso Davies, a été couronné la star du sport canadien la plus influente, sur la base de statistiques Instagram, notamment du nombre d’abonnés et de l’engagement.

Davies joue pour le Bayern Munich et l’équipe nationale canadienne.

L’étude, menée par la société de jeu en ligne PlayOJO, a classé les 10 meilleures stars du sport canadien.

Davies, 22 ans, compte plus de 5,4 millions de followers sur Instagram, un taux d’engagement de 3,2 % et 173 000 likes en moyenne par publication.

« Phonsie, en particulier, est une merveilleuse nouvelle, à la fois en termes de son éducation – son arrivée en tant que réfugié –, en termes de croissance, en termes de communauté de football canadienne, et de aller jouer pour le Bayern, c’est génial », a déclaré Gilles Préfontaine, un professeur de marketing à la JR Shaw School of Business du NAIT.

« Son succès attire tout un groupe de jeunes athlètes qui veulent partager cela et en faire partie avec lui. »

L’histoire continue sous la publicité

Préfontaine affirme que le football a une portée plus mondiale que certains autres sports.

« En tant que Canadien, nous pensons souvent au hockey, et c’est parce que cela fait partie de notre culture, cela fait partie de notre ADN. Mais il ne faut pas oublier non plus que bon nombre de ces athlètes seront issus de groupes internationaux. Et de nombreux sports qui ont des volumes internationaux beaucoup plus importants auront naturellement un impact plus important en termes de nombre d’adeptes.

L’étude estime que Davies a également les revenus potentiels les plus élevés par publication sponsorisée : environ 87 176 $ par publication et 113 424 $ par bobine.

Ce pouvoir, dit Préfontaine, s’accompagne de responsabilités.

« Quand quelqu’un avec ce genre de notoriété peut changer de comportement et influencer potentiellement des générations entières d’individus à consommer quelque chose ou à faire quelque chose de très différent, il y a un certain degré de responsabilité », a-t-il déclaré.

L’histoire continue sous la publicité

Georges St-Pierre, 42 ans, combattant de MMA à la retraite, est classé deuxième, avec plus de 4,4 millions de followers, mais un taux d’engagement inférieur – 0,6 pour cent.

En troisième place se trouve l’Ontarien Tristan Thompson, qui a joué 12 saisons dans la NBA. Thompson compte plus de 3,9 millions de followers et obtient en moyenne 170 000 likes par publication.

Le top 10 est complété par Shai Gilgeous-Alexander (basketball), Genie Bouchard (tennis), Andrew Wiggins (basketball), Adam Copeland (WWE), Jamal Murray (basketball), Vladimir Guerrero Jr. (baseball) et RJ Barrett (basketball). ).

L’histoire de Davies est bien connue. Né dans un camp de réfugiés au Ghana de parents qui avaient fui la guerre civile au Libéria, Davies est arrivé au Canada à l’âge de cinq ans.

En juillet 2016, Davies, 15 ans, a quitté son domicile à Edmonton pour poursuivre une carrière de footballeur professionnel.

L’histoire continue sous la publicité

Il a signé avec les Whitecaps de Vancouver, devenant ainsi le troisième plus jeune de l’histoire à signer un contrat en MLS. Deux ans plus tard, les Whitecaps ont accepté de vendre Davies au Bayern Munich dans le cadre d’un accord alors record en MLS, d’une valeur pouvant dépasser 22 millions de dollars américains.

Davies, alors âgé de 17 ans, a terminé la saison avec Vancouver avant de rejoindre officiellement le Bayern en janvier 2019.

En ce qui concerne Équipe Canada, il n’avait que 16 ans lorsqu’il a fait ses débuts seniors pour le pays en juin 2017 contre Curaçao, devenant ainsi le plus jeune joueur masculin de l’histoire de l’équipe canadienne. Il avait obtenu sa citoyenneté canadienne la semaine précédente.

Davies est depuis devenu le visage du soccer masculin canadien, sur et hors du terrain. En juin 2018, il a ouvert la présentation du Canada au Conseil de la FIFA à Moscou dans le cadre de la candidature nord-américaine, aux côtés des États-Unis et du Mexique, pour accueillir la Coupe du monde 2026.

Ses comptes sur les réseaux sociaux sont suivis par une légion de fans. Il compte 6,6 millions de followers sur TikTok, 5,1 millions sur Instagram et 472 800 sur Twitter.

« Si nous pensons vraiment à un influenceur des médias sociaux, nous pensons à quelqu’un qui utilise sa plateforme, sa notoriété pour changer le comportement des autres », a déclaré Préfontaine.

L’histoire continue sous la publicité

« Beaucoup de choses traitent – ou devraient, du moins, traiter – des valeurs de l’athlète ou de la personne. »

Il dit qu’un influenceur à succès tire le rideau de sa vie et crée un sentiment d’appartenance.

«Nous réfléchissons aux domaines d’influence», a déclaré Préfontaine. « Avoir quelqu’un, comme Phonsie, venu d’Edmonton, a déjà fait des choses incroyables – par exemple, pour la communauté de soccer d’Edmonton, où d’autres regardent cette région d’Edmonton et réalisent que nous ne sommes pas un terrain vague.

« Parce qu’au Canada, nous avons les Whitecaps et le Toronto FC et c’est un peu comme tout entre les deux, il n’y a rien. »

Davies s’est également fait aimer de nombreuses personnes en dehors du terrain. Il est ambassadeur de bonne volonté mondial du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

« Il a également été très sincère en partageant une partie de cette influence avec sa communauté locale », a déclaré Préfontaine.

« Je l’ai vu préparer des hamburgers et faire diverses choses pour promouvoir certaines entreprises locales, mener des activités de sensibilisation différentes auprès des clubs de football et des communautés de football, ce qui crée un sentiment d’authenticité, mais amène Edmonton et ce qui se passe à Edmonton à un niveau bien plus élevé. niveau supérieur sur la scène mondiale.