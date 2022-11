Alphonso Davies marque le tout premier but du Canada en Coupe du monde

Alphonso Davies a marqué contre la Croatie dimanche pour offrir au Canada son tout premier but en Coupe du monde masculine.

Un centre de Tajon Buchanan a trouvé Davies volant dans les airs et la star du Bayern Munich l’a ramené à la maison pour donner une avance de 1-0 au Canada.

Le Canada n’a pas réussi à marquer ou à obtenir un point lors de son premier voyage au tournoi en 1986, sortant après trois défaites au premier tour au Mexique.

Considérez que 2 548 buts au total ont été marqués lors des 21 Coupes du monde précédentes, dont 132 lors du tournoi de 1986. Le Brésil est arrivé au Qatar en tant que leader de tous les temps en Coupe du monde avec 229 buts, ayant participé à tous les tournois.

À l’autre bout de la liste, le Congo (en compétition avec le Zaïre), la Chine, l’Indonésie (en compétition avec les Indes orientales néerlandaises) et Trinité-et-Tobago n’ont pas encore marqué à la Coupe du monde.

Il semblait que Davies allait mettre fin à la sécheresse à la 11e minute du match d’ouverture du Canada mercredi contre la Belgique, n ° 2, au stade Ahmad Bin Al, mais son penalty a été arrêté par le gardien belge Thibault Courtois.

Les Canadiens, classés au 41e rang, ont perdu 1-0 malgré une victoire sur la Belgique 21-9 (chaque équipe a réussi trois tirs cadrés). L’attaquant Jonathan David a mené le Canada avec sept tentatives de tirs, dont aucune n’a atteint le but.

Le Canada devait marquer au moins un point contre la Croatie, no 12, pour conserver ses espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale.

En 1986, les bookmakers misaient beaucoup sur le fait que le Canada marquerait un but au Mexique. Et ils ont eu raison alors que les hommes canadiens ont perdu 1-0 contre la France et 2-0 contre la Hongrie lors de leurs deux premières sorties au tournoi.

Le défenseur Bob Lenarduzzi s’est rapproché lors du dernier match du Groupe C du Canada à l’Estadio Sergio Leon Chavez à Irapuato, sur un corner contre l’Union soviétique, pour se faire écraser le ballon du pied dans la surface de réparation. Le Canada a de nouveau été blanchi, s’inclinant 2-0 lors de la finale de son tournoi.

“C’était un effort terrible”, se souvient Lenarduzzi avant le tournoi en riant.

“À ce jour, j’aurai des gens, des personnes âgées, qui diront ‘Tu m’as coûté quelques dollars. Si tu avais marqué là-bas, j’aurais bien fait. Celui qui marque ce premier but pour le Canada _ et quelqu’un va le faire au Qatar _ ils ne le savent pas, mais ils devraient me remercier pour cet honneur. Parce que j’aurais dû marquer.

Le Canada a des armes offensives au Qatar. Cyle Larin est entré dans le tournoi avec un record masculin canadien de 25 buts tandis que David en avait 22, Lucas Cavallini 18, Junior Hoilett 14 et Davies 12.

Le milieu de terrain Jonathan Osorio, qui a participé au match de dimanche avec sept buts du Canada à son actif, a déclaré que marquer au Qatar n’était qu’une étape vers un plus grand but.

“Bien sûr, ce sera très spécial pour le pays lorsque nous marquerons notre premier but”, a-t-il déclaré avant le tournoi. « Vous allez vraiment rester dans les mémoires pour toujours. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment l’objectif. L’objectif est d’obtenir la première victoire. C’est ce que nous attendons avec impatience.

“Pour nous, peu importe qui marque tant que quelqu’un le fait et que nous sommes capables de gagner le match. Je pense que les gens attendent plus la première victoire que le premier but. »

La première frappe a toutefois été l’un des premiers buts de l’équipe canadienne au Qatar.

La Croatie a dominé son adversaire 14-9 lors de la Coupe du monde 2018, s’inclinant 4-2 face à la France en finale. Mais il a été contrecarré lors de son match d’ouverture du Groupe F mercredi, affrontant le Maroc n ° 22 pour un match nul 0-0.

Neil Davidson, La Presse canadienne

