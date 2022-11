Alphonso Davies incertain pour l’ouverture de la Coupe du monde du Canada

Le Canada pourrait recevoir un coup dur pour son premier match de groupe de la Coupe du monde contre la Belgique mercredi alors que l’ailier gauche Alphonso Davies devrait rater le match en raison d’une blessure.

Ce serait un énorme revers pour l’équipe nord-américaine lorsqu’elle entrerait sur le terrain dans ce qui est considéré comme le plus grand match de son histoire. C’est la première fois que le Canada se qualifie pour la Coupe du monde depuis 1986.

Le Bayern Munich aide Davies à récupérer

Davies a contracté une tension aux ischio-jambiers au cours de la première semaine de novembre, ce qui l’a exclu des deux prochains matches de championnat du Bayern Munich en Bundesliga. Le joueur de 22 ans est arrivé au Qatar vendredi, restant à Munich plus longtemps que les autres joueurs européens pour se remettre de sa blessure.

L’entraîneur-chef du Canada, John Herdman, a reconnu que le Bayern avait fait tout son possible pour que Davies se remette en forme, mais le jeune n’a pas encore atteint les meilleures vitesses de sprint à l’entraînement. Même si Davies manquerait le choc contre la Belgique, il devrait être en forme pour les autres matches de groupe contre la Croatie et le Maroc.

Herdman a déclaré plus tard: «Il y a eu un processus vraiment régulier. C’est trois matchs pour lesquels nous devons le préparer. S’il n’est pas prêt pour le premier, nous ne voulons pas le risquer. C’est une de ces situations. La passation a été positive.”

Malgré son âge, Davies est sans doute le plus grand nom de l’équipe de 26 joueurs pour la Coupe du monde. Le jeune s’est entraîné samedi avec ses coéquipiers, ouvert aux médias, participant à l’activation physique et aux étirements.

Les Canadiens ont remporté une victoire 2-1 contre le Japon lors de leur dernier match amical avant le tournoi de Dubaï grâce à une pénalité de temps d’arrêt du remplaçant Lucas Cavallini.

Comment le Canada s’alignera-t-il sans Davies

Contre le Japon, Herdman nomme une configuration 4-4-2. L’idée de l’homme de 47 ans était forte et claire; garder la forme, maintenir la structure et passer aux transitions offensives après avoir repris possession du ballon.

Si Davies avait été disponible, Herdman aurait pu installer son équipe sur un 3-4-3, avec l’homme du Bayern, profitant de son rythme brut contre une ligne arrière belge vieillissante. Cependant, Herdman devrait s’adapter à la situation en espérant obtenir un résultat positif face à la Belgique.

On s’attend à ce que Junior Hoilett assume le rôle de Davies à gauche et qu’il soit l’homme du match contre le Japon. Le milieu de terrain de Reading a menacé de contre-attaques et de coups de pied arrêtés, préparant l’égalisation de Steven Vitoria à la 21St minute. la ruse du joueur de 32 ans sera primordiale pour les chances du Canada contre la Belgique tandis que sa défense du ballon sera mise à l’épreuve car l’équipe européenne devrait avoir la part du lion de la possession.

L’équipe de Herdman doit bien défendre en tant qu’unité et doit combler la faiblesse dans l’air si le Canada doit tirer quelque chose du match. Parfois contre le Japon, ils étaient en mer dans les airs et avec des joueurs comme une grande formation belge, les signes pouvaient être de mauvais augure.

