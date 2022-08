Alphonso Davies fera don des gains de la Coupe du monde

La star canadienne du football, Alphonso Davies, a annoncé qu’il ferait don de ses gains de la Coupe du monde à des œuvres caritatives.

“Le Canada m’a accueilli, moi et ma famille, et nous a donné l’opportunité d’une vie meilleure”, a déclaré Davies dans un article sur les réseaux sociaux mardi. « Cela m’a permis de vivre mes rêves. C’est un grand honneur de jouer pour le Canada et je veux redonner, alors j’ai décidé de faire don des gains de la Coupe du monde de cette année à une œuvre caritative. »

L’arrière du Bayern Munich, âgé de 21 ans, est né dans un camp de réfugiés ghanéen après que ses parents ont fui la guerre civile au Libéria. La famille est arrivée au Canada lorsque Davies avait cinq ans, pour finalement s’installer à Edmonton.

Il reste à déterminer à quel point Davies retirera des recettes canadiennes de la Coupe du monde, qui débutera le 21 novembre au Qatar.

Canada Soccer et l’équipe nationale masculine poursuivent les négociations de compensation, mécontentement à l’égard duquel les joueurs ont boycotté un match amical prévu contre le Panama en juin à Vancouver. Ils auraient demandé un paiement après impôt équivalant à 40% du paiement à huit chiffres attendu.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la FIFA a fourni un total de 791 millions de dollars aux 32 équipes participantes, en hausse de 40 % par rapport au tournoi de 2014.

Sur ce montant, 400 millions de dollars US ont été versés sous forme de prix, allant de 38 millions de dollars US au vainqueur, 28 millions de dollars US au deuxième et 24 millions de dollars US à l’équipe classée troisième à 8 millions de dollars US à chacune des équipes éliminées. à la phase de groupes.

Chaque équipe qualifiée a également reçu 1,5 million de dollars pour couvrir les frais de préparation, ce qui signifie que toutes les équipes se sont vu garantir au moins 9,5 millions de dollars chacune pour leur participation à la Coupe du monde 2018.

Le Qatar marque seulement le deuxième voyage du Canada à la Coupe du monde masculine, après le tournoi de 1986 au Mexique où le Canada a été éliminé après des défaites contre la France, la Hongrie et l’Union soviétique.

Davies est rapidement devenu le visage de l’équipe canadienne, actuellement classée quatrième de la CONCACAF au 43e rang mondial. Avec une fiche de 8-2-4, les hommes canadiens ont fait tourner les têtes en remportant la dernière ronde des qualifications de la Coupe du monde dans la région, qui couvre l’Amérique du Nord et centrale et les Caraïbes.

Davies, qui a 12 buts et 15 passes décisives en 32 apparitions pour le Canada, a été mis à l’écart plus tôt cette année après avoir développé des symptômes de myocardite, une maladie cardiaque légère, à la suite d’un épisode de COVID-19. La maladie l’a tenu à l’écart des six derniers matches de qualification du Canada pour la Coupe du monde.

Davies est revenu au jeu début avril et a été nommé joueur masculin de l’année de la CONCACAF en 2021 le même mois.

Le jeune Canadien a signé une prolongation de contrat avec le Bayern en avril 2020 qui le maintiendra dans la centrale allemande pendant encore deux ans jusqu’en juin 2025.

Davies a déjà remporté la Ligue des champions de l’UEFA (2020), le titre de champion d’Allemagne (2019, ’20 et ’21), la Coupe DFB (2019 et ’20) la Supercoupe DFL (2020, ’21 et ’22), la Supercoupe de l’UEFA (2020) et Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (2020) avec le Bayern.

Davies a été signé par le Bayern des Whitecaps de Vancouver à l’été 2018 dans le cadre d’un accord de transfert de 22 millions de dollars américains, un record de la MLS à l’époque. Il a commencé à s’entraîner avec le Bayern en novembre après la fin de la saison des Whitecaps.

Davies a partagé son histoire de venir au Canada au Congrès de la FIFA à Moscou en juin 2018 dans le cadre de la candidature nord-américaine conjointe pour accueillir la Coupe du monde 2026. Les responsables du soccer canadien attribuent à sa puissante présentation le mérite d’avoir aidé à pousser la candidature au-delà de la ligne d’arrivée.

En mars 2021, Davies est devenu ambassadeur de bonne volonté mondial pour le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 août 2022