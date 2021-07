Alphonso Davies du Canada quitte la Gold Cup en raison d’une blessure à la cheville

Alphonso Davies ne sera pas disponible pour la Gold Cup. Alliance Sven Hoppe/photo via Getty Images

L’international canadien Alphonso Davies a été exclu de la Gold Cup après avoir subi une blessure à la cheville, selon l’Association Canada Soccer.

Davies s’est blessé à la cheville à l’entraînement plus tôt cette semaine et est revenu au Bayern Munich pour entamer sa convalescence avant la saison 2021-22, a indiqué le CSA dans son communiqué.

Le joueur en titre de l’année de Canada Soccer se préparait pour cette troisième Gold Cup après avoir aidé le Canada à atteindre les quarts de finale en 2017 et 2019. Il a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi lors de l’édition 2017. Au cours de six matchs internationaux en 2021 avec l’équipe nationale masculine de Canada Soccer, il a inscrit quatre buts et un record d’équipe avec cinq mentions d’aide.

Davies suit l’attaquant lillois Jonathan David comme étant incapable de participer à la Gold Cup, et son absence nuit aux espoirs du Canada d’une course profonde dans le tournoi.

Le Canada a été placé dans le groupe B aux côtés d’Haïti, de la Martinique et des États-Unis. Il ouvre le tournoi ce dimanche contre Haïti.