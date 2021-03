Alphonso Davies est en passe de devenir l’une des plus grandes stars du football de la décennie. À 20 ans, l’international canadien est déjà vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich et classé comme l’un des meilleurs défenseurs du monde, mais c’est sa trame de fond, en tant qu’enfant né dans un camp de réfugiés de parents ayant fui la guerre au Libéria, ce qui rend son voyage au sommet si remarquable.

Davies a passé les cinq premières années de sa vie en tant que réfugié au Ghana avant d’être réinstallé avec sa famille à Edmonton, au Canada, où il a appris à jouer au football avec Free Footie, une organisation qui a fourni des installations, de l’équipement et des moyens de transport pour les enfants incapables de se permettre un kit pour jouer.

Mais à l’âge de 17 ans, Davies avait gagné un passage au Bayern après avoir fait la percée avec les Whitecaps de Vancouver devenant, à 16 ans, le deuxième plus jeune joueur à apparaître en MLS après Freddy Adu.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Bundesliga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Maintenant, étant devenu une star mondiale avec le Bayern, Davies a été nommé mercredi en tant qu’ambassadeur de bonne volonté mondial pour le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en disant: « Je veux que les gens sachent combien il est important d’aider les réfugiés, où qu’ils soient, en des camps ou des villes, car ils ont besoin de notre soutien pour survivre, mais aussi d’un accès à l’éducation et aux sports, afin qu’ils puissent réaliser leur potentiel et s’épanouir vraiment. «

Filippo Grandi, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré que Davies « personnifie le pouvoir du sport », le joueur étant déterminé à utiliser son histoire pour inspirer ceux qui ont enduré les mêmes difficultés qu’il a rencontrées dans son enfance, mais aussi ouvrir la voie à l’éradication. la stigmatisation ressentie par de nombreux réfugiés.

Alphonso Davies utilise sa position pour aider ceux qui en ont besoin. Sven Hoppe / alliance de photos via Getty Images

ESPN a rencontré Davies lors d’une table ronde avec Zoom interview organisée par le HCR pour discuter de son nouveau rôle, dans laquelle il a parlé franchement de son parcours depuis des débuts difficiles jusqu’à la possibilité d’utiliser sa plate-forme en tant que footballeur de renommée mondiale pour faire la lumière sur les difficultés que connaissent encore les réfugiés à travers le monde.

Q. Quel était le message de vos parents au sujet de votre début dans la vie?

UNE. D’après ce que mes parents m’ont dit, c’était une route difficile. Il n’a pas été facile pour eux de quitter un pays déchiré par la guerre au Libéria et de se rendre ensuite dans un camp de réfugiés. Il y avait des luttes pour trouver de la nourriture, trouver de l’eau, puis avoir un enfant aussi, mais ils se sont battus. Ils etaient heureux.

Q. Ce n’était pas un choix facile pour vos parents, mais un choix important?

UNE. L’histoire que mon père a racontée est comment c’était pendant la guerre au Libéria. Vous saviez qu’il n’y avait que deux opportunités: soit vous faites partie de la guerre, soit vous essayez de vous en sortir. Je suis content qu’ils aient choisi de sortir parce que mes parents n’avaient aucune intention de porter des armes à feu, de tirer des armes à feu. Ce n’est pas qui ils sont. Tout dans le camp de réfugiés était une bataille, ce n’était pas facile, mais ils étaient vivants. Je peux simplement visualiser le sourire sur leurs visages en sachant que nous aurions une vie meilleure une fois que nous serons acceptés dans le programme de réinstallation pour aller au Canada. Ils étaient tellement excités, c’était un soulagement incroyable.

Q. Comment conciliez-vous être un activiste avec le football?

UNE. Je crois que mon histoire personnelle peut aider à faire une différence dans la vie des gens. Cela me fait travailler plus dur et je n’oublierai jamais d’où je viens. Être réfugié fait partie de mon histoire et je suis heureux de tout partager. Cela me motive chaque jour à être qui je suis, à tendre la main aux gens, à leur dire qu’il y a de l’espoir et à aider les autres à prendre conscience de la situation. Je veux également être un modèle pour les autres réfugiés. Pour qu’ils me regardent et voient qu’il y a de l’espoir. Pour leur faire savoir si nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons le faire. Je veux vraiment sensibiliser et ouvrir les yeux des gens sur la situation qui se passe dans le monde.

Q. De nombreuses crises de réfugiés sont en cours en ce moment, dans des pays comme la Syrie, le Myanmar et la RD Congo, alors comment pouvez-vous utiliser vos expériences pour inspirer les enfants dans ces situations?

UNE. Je veux utiliser mon histoire pour motiver les gens, leur donner un peu d’espoir qu’ils peuvent être ce qu’ils veulent être. Il y a beaucoup de situations dans le monde, dans beaucoup de pays, qui sont tristes. Je veux partager mon histoire, apporter mon soutien et évidemment sensibiliser les gens à ces situations également. C’est pour cela que je souhaite utiliser ma plateforme. C’est ce que je veux faire et que je vais faire.

Q. Pouvez-vous aider à éliminer la stigmatisation autour des réfugiés? Il reste beaucoup de racisme et de négativité à leur égard.

UNE. C’est vraiment important. Même si je suis footballeur, je suis toujours confronté au racisme. Et même s’il ne s’agit pas de la couleur de votre peau, vous êtes regardé différemment lorsque vous avez été réinstallé. C’est une situation difficile à vivre. Nous devons sensibiliser les gens, nous assurer que les gens comprennent que nous sommes tous des êtres humains, que nous sommes tous dans ce monde ensemble et que nous devons nous respecter et nous aimer les uns les autres. Mais, je veux dire, ce sont des choses difficiles. Il y a des gens qui s’en moquent vraiment. Ils disent tout ce qu’ils veulent dire et ce sont les gens que nous essayons de changer, essayant d’ouvrir les yeux pour voir que peu importe d’où vous venez, nous pouvons nous entraider autant que possible.

Alphonso Davies a remporté le trophée de la Ligue des champions avec le Bayern Munich en 2020. M. Donato / FC Bayern via Getty Images

Q. Comment le fait de grandir au Canada a-t-il contribué à façonner votre carrière de footballeur?

UNE. Quand j’ai déménagé au Canada, le football m’a aidé à me faire des amis. Le football m’a aidé à m’exprimer. Le football a beaucoup fait pour moi. Jouer le jeu au Canada – c’était incroyable. C’est là que je me suis fait beaucoup d’amis. C’est là que je suis devenu moi-même. C’est incroyable, ce sentiment que vous ressentez chaque jour avec vos amis. J’étais un gars timide à l’école, mais une fois que j’ai commencé à jouer au football, j’ai commencé à me faire de plus en plus d’amis. Cela vous montre également qui vous êtes. Je veux dire, le football ne consiste pas seulement à jouer à un jeu. Il y a beaucoup d’autres facteurs impliqués. Rejoindre les Whitecaps, c’était quand j’étais avec mon équipe Edmonton Strikers, nous sommes allés à Vancouver pour une vitrine et je pense que l’un des entraîneurs, ou l’un des dépisteurs, m’a vu et a contacté mon entraîneur à l’époque et leur a dit qu’ils voulaient moi pour venir discuter.

Alors je suis descendu, évidemment. Ils ont aimé ce qu’ils ont vu et ma mère n’aimait pas trop la situation – aller moi-même à Vancouver à 14 ans. Pour mes parents, la scolarité est importante pour eux, ils voulaient que j’aie une solide éducation pour pouvoir avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Et je suis content que tout a fonctionné. J’ai promis à mes parents que je resterais le même, que je ne changerais pas alors ils m’ont laissé partir. Tout s’est bien passé à la fin.

Q. Vous êtes maintenant l’athlète canadien le plus reconnaissable, les fans achètent des chemises du Bayern Munich avec votre nom, alors à quel point est-il important d’utiliser votre voix et votre profil?

UNE. J’utilise simplement ma plateforme pour sensibiliser aux situations qui se déroulent dans le monde. Je suis très reconnaissant que les gens portent mon maillot et me regardent. C’est incroyable. Même maintenant, j’admire toujours les grands athlètes et j’écoute ce qu’ils disent, donc je suis heureux de pouvoir utiliser ma plate-forme et ma voix pour motiver les jeunes à sensibiliser à la situation dans le monde.

Q. Comment discutez-vous de votre rôle avec vos coéquipiers ou vos adversaires? Essayez-vous de convaincre les autres joueurs de suivre votre exemple?

UNE. Il y a beaucoup d’autres personnes qui font la même chose que moi. Pour moi, en parlant à mes coéquipiers, je pense qu’ils savent que je suis maintenant ambassadeur du HCR, mais je n’ai pas encore eu la chance de leur parler. Je suis encore assez nouveau dans ce domaine, mais les opportunités viendront où je pourrai m’asseoir avec eux, leur parler et partager des opinions sur la situation.

Faites votre choix tout au long de la Ligue des champions et concourez pour 4000 $ de cartes-cadeaux Amazon.com! Faites votre choix

Q. Votre passé de réfugié a-t-il une influence sur votre carrière?

UNE. Oui, en regardant en arrière sur mon histoire, pour moi c’est mon histoire et les gens la voient comme une motivation. Je crois que mon histoire peut pousser d’autres, jeunes réfugiés ou jeunes footballeurs, à réussir. Tout ce que je veux faire, c’est leur donner de l’espoir et de l’enthousiasme pour dire que, s’il peut le faire, je peux le faire. C’est le message que je veux leur transmettre. Pour moi, chaque fois que je repense à mon histoire, cela m’aide à travailler plus dur chaque jour. Je sais d’où je viens et où je suis maintenant et c’est la motivation que j’ai en moi.

Q. Vous n’avez pas oublié vos racines, mais qui vous aide à garder les pieds sur terre?

UNE. J’ai un tout petit cercle autour de moi et tout le monde dans ce cercle veut le meilleur pour moi. Je pense que les principaux sont ma famille – connaître leur histoire, d’où nous venons, cela me garde les pieds sur terre. Ma mère me dit toujours d’être un bon garçon, comme elle l’appelle. Mes amis aussi, ils m’aident à garder les pieds sur terre, et mon manager aussi – il me dit juste de me souvenir d’où je viens. Le soutien autour de moi est incroyable et chacun a son meilleur intérêt à l’esprit pour moi.

Q. Avez-vous l’intention de retourner au Ghana?

UNE: Je ne suis pas revenu depuis mon départ, mais c’est définitivement sur ma liste. Je veux retourner voir où j’ai grandi, où ma famille a grandi et où j’étais pendant les cinq premières années de ma vie. Je suis ravi d’avoir la chance de revenir en arrière, même si ce n’est pas possible pour le moment avec tout ce qui se passe (avec la pandémie COVID-19). Mais à l’avenir, j’aimerais retourner voir le pays.

Q. Enfin, quel est votre message à tous les réfugiés?

UNE. Je veux juste dire que nous vous soutenons et que nous sommes là. Je suis ravi de rejoindre le programme pour aider à faire passer le mot et j’espère que vous pourrez prendre mon histoire comme une motivation dans votre propre vie. Je suis heureux de travailler avec le HCR et ravi de commencer les choses.