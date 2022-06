AlphaTauri Boss confirme que Pierre Gasly continuera avec l’équipe en 2023

Le Français Pierre Gasly restera avec AlphaTauri pour la prochaine saison de Formule 1, a déclaré samedi le directeur de l’équipe Franz Tost. Gasly n’a réussi à marquer que 16 points lors des huit premières courses de la saison en cours.

« Il sera notre pilote, de la Scuderia AlphaTauri, en 2023 », a déclaré Tost lors d’une interaction avec les médias avant le Grand Prix du Canada de dimanche.

« C’est confirmé à 100% », a-t-il ajouté.

Gasly a cependant enregistré son meilleur résultat de la saison en Azerbaïdjan la semaine dernière lorsqu’il a terminé parmi les cinq premiers.

Tost a déclaré qu’il était désormais entre les mains de l’équipe de livrer une voiture compétitive à Gasly en soulignant les malheurs que le joueur de 26 ans a dû endurer lors des différentes courses de la saison 2022.

« Malheureusement, en début de saison [he suffered] avec beaucoup de problèmes de fiabilité – par exemple, à Bahreïn lorsque la batterie a pris feu », a déclaré Tost.

« Ensuite, il y a eu d’autres problèmes de fiabilité qui n’étaient pas de sa faute, cela venait de l’équipe. Je suis vraiment heureux maintenant qu’au moins à Bakou, nous ayons pu montrer à quel point il est bon. Et j’espère que nous lui fournirons une voiture compétitive pour le reste de la saison car Pierre a la capacité d’être devant. C’est entre les mains de l’équipe de lui donner une très bonne voiture compétitive », a-t-il ajouté.

Gasly avait récemment félicité l’instance dirigeante de la F1 pour les mesures qu’elle avait prises pour assurer la protection des pilotes.

« Je suis heureux qu’ils prennent (le marsouinage) au sérieux, qu’ils essaient de prendre des mesures aussi vite que possible », avait déclaré Gasly.

« En fin de compte, c’est nous qui sommes dans la voiture et qui devons faire face à tous ces impacts, douleurs et raideurs que cela crée dans notre dos. Je suis simplement heureux qu’ils aient compris le message et aient réagi rapidement avec certaines actions », a-t-il ajouté.

