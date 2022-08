AlphaFold de DeepMind pourrait être l’avenir de la science et de l’IA

Voici une réflexion : l’intelligence artificielle, à quoi sert-elle ?

Cela peut sembler grossier, compte tenu de l’énorme quantité d’énergie, d’investissement et de battage médiatique dans l’espace de l’IA, ainsi que des preuves indéniables du progrès technologique. Après tout, l’IA d’aujourd’hui peut battre n’importe quel humain dans des jeux allant des échecs à Starcraft (AlphaZero et AlphaStar de DeepMind) ; il peut écrire un essai d’histoire du collège B en quelques secondes avec quelques invites (OpenAI’s GPT-3); il peut dessiner des illustrations à la demande d’une créativité et d’une qualité surprenantes (OpenAI’s DALL-E 2).

Pour les partisans de l’IA comme Sam Altman, PDG d’OpenAI, ces avancées annoncent une ère où “les outils créatifs de l’IA vont avoir le plus grand impact sur les flux de travail créatifs depuis l’ordinateur lui-même”, comme il l’a dit. tweeté le mois dernier. Cela peut s’avérer vrai. Mais ici et maintenant, je suis toujours un peu déçu.

Pas par ce que ces outils d’IA peuvent faire, exactement. En tapant une courte invite dans DALL-E 2 et en revenant, dites : “une peinture médiévale où le wifi ne fonctionne pas” se sent proche de la magie. Pourtant, les êtres humains peuvent écrire des essais et les êtres humains peuvent dessiner des illustrations, et tandis que GPT-3 et DALL-E 2 peuvent effectuer ces tâches plus vite, ils ne peuvent pas vraiment les faire meilleur. Ils sont surhumains en vitesse, pas en qualité. (L’exception dans le groupe ci-dessus est le modèle de jeu de DeepMind, qui est vraiment surhumain – il suffit de demander au pauvre maître de Go vaincu Lee Se-dol – mais jusqu’à ce que ces compétences d’IA puissent être utilisées dans le monde réel beaucoup plus complexe, c’est surtout un intéressant projet de recherche.)

Ainsi, l’IA peut être fascinante et cool et même un peu effrayante, mais ce qu’elle n’est pas encore est vraiment capable de jouer un rôle vital dans la résolution de problèmes importants – quelque chose qui peut être vu dans le fait que toutes ces avancées ont encore pour stimuler les chiffres de productivité atone de l’Amérique.

C’est pourquoi les nouvelles récentes concernant AlphaFold, un modèle d’IA de DeepMind capable de prédire la structure tridimensionnelle des protéines, semblent véritablement monumentales – annonçant non seulement une nouvelle ère dans l’intelligence artificielle, mais une nouvelle ère dans une science utile et importante.

Un « grand défi » résolu

Pendant des décennies, les biologistes moléculaires ont tenté de résoudre ce qu’on appelle « le problème du repliement des protéines ».

Les protéines sont les moteurs biologiques de tout, des virus aux êtres humains. Ils commencent comme des chaînes de composés chimiques avant de se plier en formes 3D uniques. La nature de ces formes – autant que les acides aminés qui les composent – définit ce que les protéines peuvent faire et comment elles peuvent être utilisées.

Prédire la forme que prendra une protéine en fonction de sa séquence d’acides aminés permettrait aux biologistes de mieux comprendre sa fonction et son lien avec d’autres processus moléculaires. Les produits pharmaceutiques sont souvent conçus à l’aide d’informations structurelles sur les protéines, et la prédiction du repliement des protéines pourrait considérablement accélérer la découverte de médicaments, entre autres domaines scientifiques.

Cependant, le problème du repliement des protéines est que l’identification de la structure éventuelle d’une protéine a généralement demandé aux scientifiques des années de travail ardu en laboratoire. Ce dont les chercheurs avaient besoin, c’était d’un algorithme d’IA capable d’identifier rapidement la forme éventuelle d’une protéine, tout comme les systèmes de vision par ordinateur d’aujourd’hui peuvent identifier les visages humains avec une précision étonnante. Jusqu’à il y a quelques années à peine, les meilleures approches de biologie computationnelle pour la prédiction du repliement des protéines étaient encore bien en deçà de la précision que les scientifiques pouvaient attendre des travaux expérimentaux.

Entrez AlphaFold. Un autre produit de DeepMind, la société d’IA basée à Londres qui a été rachetée par Google (qui est devenu plus tard Alphabet) en 2014, AlphaFold est un modèle d’IA conçu pour prédire la structure tridimensionnelle des protéines. AlphaFold a époustouflé la concurrence lors d’un défi biennal de prédiction de la structure des protéines à la fin de 2020, réalisant presque aussi bien que les travaux expérimentaux de référence, mais beaucoup plus rapidement.

AlphaFold prédit les structures des protéines grâce à un réseau neuronal d’apprentissage en profondeur qui a été formé sur des milliers de protéines connues et leurs structures. Le modèle a utilisé ces connexions connues pour apprendre à prédire rapidement la forme d’autres protéines, de la même manière que d’autres modèles d’apprentissage en profondeur peuvent ingérer de grandes quantités de données – dans le cas de GPT-3, environ 45 téraoctets de données textuelles – pour prédire ce qui va suivre.

AlphaFold a été reconnu par la revue La science en tant que percée de l’année 2021, battant des candidats comme les pilules antivirales Covid-19 et l’application de l’édition de gènes CRISPR dans le corps humain. Un spécialiste même demandé si AlphaFold devenait la première IA à remporter un prix Nobel.

« Une nouvelle ère de la biologie numérique »

Les percées se sont succédées.

La semaine dernière, DeepMind a annoncé que des chercheurs du monde entier avaient utilisé AlphaFold pour prédire les structures de quelque 200 millions de protéines d’un million d’espèces, couvrant à peu près toutes les protéines connues des êtres humains. Toutes ces données sont mises gratuitement à disposition sur une base de données mise en place par DeepMind et son partenaire, l’Institut européen de bioinformatique du Laboratoire européen de biologie moléculaire.

“Essentiellement, vous pouvez le considérer comme couvrant l’ensemble de l’univers des protéines”, a déclaré Demis Hassabis, PDG de DeepMind, lors d’un point de presse la semaine dernière. “Nous sommes au début d’une nouvelle ère de la biologie numérique.”

La base de données fonctionne essentiellement comme une recherche Google de structures protéiques. Les chercheurs peuvent taper une protéine connue et récupérer sa structure prédite, ce qui leur fait gagner des semaines ou plus de travail en laboratoire. Le système est déjà utilisé pour accélérer la découverte de médicaments, en partie par le biais d’une société sœur d’Alphabet appelée Isomorphic Laboratories, tandis que d’autres chercheurs exploitent AlphaFold pour identifier les enzymes qui pourraient décomposer les plastiques.

La vitesse pure permise par AlphaFold devrait également aider à réduire le coût de la recherche. Kathryn Tunyasuvunakool, une chercheuse de DeepMind, a déclaré aux journalistes qu’AlphaFold ne nécessitait qu’environ 10 à 20 secondes pour faire chaque prédiction de protéine. Cela pourrait être particulièrement utile pour les chercheurs travaillant sur des maladies négligées comme la leishmaniose et la maladie de Chagas, qui sont constamment sous-financées car elles frappent principalement les personnes désespérément pauvres.

“AlphaFold est l’avancée singulière et capitale des sciences de la vie qui démontre la puissance de l’IA”, tweeté Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute.

L’IA qui est utile — maintenant

Il se pourrait bien que les modèles d’IA comme GPT-3 qui traitent du langage général soient finalement plus influents qu’une application plus étroite comme AlphaFold. Le langage est toujours notre plus grand signal d’intelligence et potentiellement même de conscience – il suffit de voir la récente controverse sur la question de savoir si un autre modèle de langage avancé, le LaMDA de Google, était devenu sensible.

Mais malgré toutes leurs avancées, ces modèles sont encore loin de ce niveau, et loin même d’être vraiment fiables pour les utilisateurs ordinaires. Des entreprises comme Apple et Amazon ont travaillé pour développer des IA d’assistants vocaux dignes de ce nom. De tels modèles luttent également contre les préjugés et l’équité, comme l’a écrit Sigal Samuel plus tôt cette année, ce qui est un problème à résoudre avec la politique plutôt que la technologie.

Le modèle AlphaFold de DeepMind n’est pas sans risques. Comme Kelsey Piper l’a écrit plus tôt cette année à propos de l’IA et de ses applications en biologie, “Tout système suffisamment puissant et précis pour identifier les médicaments sans danger pour l’homme est intrinsèquement un système qui sera également efficace pour identifier les médicaments incroyablement dangereux pour l’homme”. .” Une IA capable de prédire les structures des protéines pourrait théoriquement être utilisée à des fins malveillantes par quelqu’un qui cherche à concevoir des armes biologiques ou des toxines.

À son crédit, DeepMind dit avoir pesé les dangers potentiels de l’ouverture de sa base de données au public, consulté plus de 30 experts en biosécurité et en éthique, et a conclu que les avantages – notamment en accélérant le développement de défenses efficaces contre les menaces biologiques – l’emportaient sur tous les risques. “L’accumulation des connaissances humaines n’est qu’un énorme avantage”, a déclaré aux journalistes Ewen Birney, directeur de l’Institut européen de bioinformatique, lors de la conférence de presse. “Et les entités qui pourraient être risquées sont susceptibles d’être une très petite poignée.”

AlphaFold – qui, selon DeepMind, est le système d’IA le plus complexe qu’il ait jamais construit – est un outil très efficace qui peut faire des choses que les humains ne peuvent pas faire facilement. Dans le processus, cela peut rendre ces biologistes humains encore plus efficaces dans leur travail. Et à l’ère de Covid, ces emplois sont plus importants que jamais, tout comme leur nouvel assistant IA.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!