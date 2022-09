La branche des sciences de la vie d’Alphabet Verily a annoncé qu’elle avait levé 1 milliard de dollars lors d’un cycle d’investissement dirigé par sa société mère parallèlement à un remaniement de son équipe de direction.

Le fondateur de la société, Andy Conrad, quittera ses fonctions de PDG pour occuper un poste de président exécutif au sein du conseil d’administration de Verily. Le président actuel, Stephen Gillett, prendra les rênes dans le rôle de directeur général, à compter de janvier 2023.

Gillett a rejoint la filiale des sciences de la vie de Google il y a deux ans pour démarrer un centre d’excellence en cybersécurité. Plus tard en 2020, il a pris le Président directeur général rôle, puis le titre de président. Il était auparavant cofondateur et PDG de la société de cybersécurité Alphabet la chroniquequi fait désormais partie de Google Cloud.

Pendant ce temps, le directeur financier Deepak Ahuja quittera Verily à la fin du mois pour rejoindre la tyrolienne, une société de livraison de drones. Verily a déclaré qu’il continuerait à conseiller la société, mais qu’elle commencerait immédiatement à rechercher son remplaçant.

CE QU’ILS FONT

Verily a été lancé à partir de la branche de recherche et développement d’Alphabet, alors appelée Google X, en 2015. Ses offres comprennent des initiatives telles que sa plateforme d’essais cliniques Project Baseline, le service de gestion des maladies chroniques Onduo, l’outil d’analyse du système de santé Verily Value Suite et son Immune Profiler pour les médicaments. Découverte.

Verily prévoit d’utiliser cet investissement massif pour étendre ses initiatives de soins de santé de précision, y compris la génération de preuves dans le monde réel et les plates-formes de données de soins de santé. Le spin-out a déclaré qu’il envisagerait également d’investir dans des partenariats plus stratégiques et des acquisitions potentielles.

APERÇU DU MARCHÉ

L’entreprise a déjà conclu un certain nombre de partenariats pour développer des outils de technologie de la santé. En juillet, la société de télésurveillance cardiaque iRhythm Technologies a annoncé avoir reçu une autre autorisation FDA 510(k) pour son système ZEUS de surveillance des patients atteints de fibrillation auriculaire qui a été développé en partenariat avec Verily.

Le spin-out récemment sorti premiers résultats de sa collaboration en matière de découverte de médicaments avec la société biopharmaceutique Sosei Heptares, qui vise à trouver de nouveaux candidats-médicaments pour les maladies à médiation immunitaire. Il a également travaillé avec le géant des cosmétiques L’Oréal, la société de soins dentaires Colgate-Palmolive et la clinique Mayo.

En vérité a annoncé sa première acquisition, un accord avec le développeur de systèmes de gestion d’essais cliniques SignalPath, en août 2021. Il a également investi dans un certain nombre de startups de santé numérique et de technologies de la santé, y compris l’outil vocal AI Syllabesociété de biotechnologie EQRx et startup de bioproduction Culture Biosciences.