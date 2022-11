Alphabet’s Verily et ResMed lancent la plateforme de sommeil Primasun

Fabricant d’appareils de sommeil connectés basé à San Diego ResMed et la branche des sciences de la vie d’Alphabet Verily ont annoncé la création de Primasun, une solution de bout en bout pour aider les employeurs et les prestataires de soins de santé à identifier les populations à risque de troubles du sommeil complexes.

Formée en tant que coentreprise, Primasun évaluera initialement les patients souffrant d’insomnie, fournira des conseils pour améliorer l’hygiène du sommeil et mettra les patients en contact avec des médecins du sommeil certifiés qui diagnostiquent et traitent l’apnée du sommeil.

Les sociétés ont annoncé le lancement de la plateforme de soins cliniques du sommeil lors de la conférence HLTH 2022 à Las Vegas.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Un tiers des adultes américains déclarent dormir moins que la quantité recommandée, et le manque de repos a été lié à des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, la dépression, le diabète et les maladies cardiaques, D’après le CDC.

“La preuve clinique est claire : le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil peuvent aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, à être plus en sécurité et plus présents dans leur vie professionnelle et personnelle, et à réduire leurs coûts de santé”, a déclaré Carlos M. Nunez, MD, médecin-chef de Membre du conseil d’administration de ResMed et Primasun, a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes ravis de voir Primasun sensibiliser davantage à l’importance du sommeil et aider à ouvrir des voies plus équitables pour que les gens optimisent leur sommeil et leur santé globale.”

LA GRANDE TENDANCE

En septembre, la filiale sciences de la vie d’Alphabet a annoncé un remaniement de son équipe de direction aux côtés d’un Augmentation de 1 milliard de dollars d’investissements menée par sa société mère Alphabet. Les fonds élargiraient ses initiatives de soins de santé de précision et permettraient d’investir davantage dans des partenariats stratégiques et d’éventuelles acquisitions.

Verily, lancé en 2015 à partir de la branche de recherche et développement d’Alphabet, alors appelé Google X, a déjà conclu de nombreuses collaborations pour développer des outils de technologie de la santé avant de recevoir l’investissement massif.

Elle s’associe à la plateforme de télésurveillance cardiaque iRhythm Technologies, qui a créé le Système ZEUS (Zio ECG Utilization Software) approuvé par la FDA pour la surveillance a-fib, et avec la société biopharmaceutique Sosei Heptares pour découvrir des médicaments candidats pour les maladies à médiation immunitaire, le géant des cosmétiques L’Oréal, la clinique Mayo et la société dentaire Colgate-Palmolive.

La société des sciences de la vie a également investi dans l’outil vocal AI Syllabela société de biotechnologie EQRx et la startup de biofabrication Culture Biosciences et ont acquis le système de gestion des essais cliniques SignalPath.

Pendant ce temps, le fabricant d’appareils respiratoires connectés ResMed a tracé sa propre voie dans l’espace d’acquisition. En juin, la société a annoncé un accord définitif pour acquérir Medifox Dan, une société allemande de logiciels hors hôpital, auprès de l’investisseur en logiciels Hg pour 1 milliard de dollars (950 millions d’euros) dans le cadre d’un accord en numéraire qui devrait être conclu d’ici la fin de l’année.

La société axée sur le sommeil a également acquis le fabricant de DSE MatrixCare en 2018, éditeur de logiciels post-aigus Brighttree en 2016, et la société de santé respiratoire numérique Propeller Health.