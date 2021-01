WASHINGTON: L’unité de livraison de drones d’Alphabet Inc., Wing, a critiqué les règles de l’administration Trump publiées cette semaine exigeant l’identification à distance des drones par diffusion, affirmant qu’elles devraient être révisées pour permettre le suivi sur Internet.

Lundi, la Federal Aviation Administration (FAA) a publié des règles qui permettront aux petits drones de survoler les gens et de nuit aux États-Unis et de rendre obligatoire la technologie d’identification à distance pour presque tous les drones.

Les règles éliminent les exigences selon lesquelles les drones, connus officiellement sous le nom de véhicules aériens sans pilote, doivent être connectés à Internet pour transmettre des données de localisation, mais les obligent à diffuser des messages d’identification à distance via une diffusion radiofréquence.

«Cette approche crée des obstacles à la conformité et aura des impacts négatifs non intentionnels sur la confidentialité des entreprises et des consommateurs», a déclaré Wing jeudi dans un article de blog, ajoutant «un observateur qui suit un drone peut déduire des informations sensibles sur des utilisateurs spécifiques, y compris où ils visitent, passent du temps. »

Wing a ajouté que «les communautés américaines n’accepteraient pas ce type de surveillance de leurs livraisons ou de leurs déplacements en taxi sur la route. Ils ne devraient pas l’accepter dans le ciel.

Wing a appelé la FAA à élargir les moyens par lesquels les opérateurs peuvent se conformer aux exigences d’identification.

La FAA a déclaré jeudi qu’elle avait reçu et traité «plus de 50 000 commentaires publics sur la règle proposée d’identification à distance, qui favorisera l’intégration en toute sécurité des drones dans le système d’espace aérien national».

L’Association for Unmanned Vehicle Systems International a déclaré que Remote ID fonctionnera comme «une plaque d’immatriculation numérique pour les drones».

Les fabricants de drones auront 18 mois pour commencer à produire des drones avec Remote ID, et les opérateurs auront une année supplémentaire pour fournir Remote ID.

Wing fait valoir que le suivi basé sur Internet «permet d’identifier un drone lorsqu’il survole sans nécessairement partager la trajectoire de vol complète ou l’historique de vol de ce drone».

Le fabricant chinois de drones SZ DJI Technology Co a déclaré cette semaine qu’il «soutenait depuis longtemps l’initiative d’identification à distance de la FAA car elle améliorera la responsabilité, la sûreté et la sécurité des drones… Nous examinons la règle finale pour comprendre comment DJI peut prendre des mesures pour se conformer à la prochaine FAA. exigences. »