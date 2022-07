Alphabet, Texas Instruments, Enphase et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après les heures de négociation.

Alphabet – Les actions d’Alphabet ont bondi de près de 3 % même après que la société a annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes en matière de revenus et de bénéfices.

Enphase Energy – Enphase a gagné plus de 6 % après la publication des résultats trimestriels de la société après la cloche. Le bénéfice par action et les revenus du trimestre ont dépassé les estimations des analystes pour la société énergétique. De plus, Enphase a déclaré qu’il s’attend à un chiffre d’affaires du troisième trimestre compris entre 590 et 630 millions de dollars, en avance sur les attentes de 548,8 millions de dollars.

Microsoft – Les actions de Microsoft ont chuté de moins de 1 % après que la société a annoncé des bénéfices qui n’ont pas atteint les estimations de Wall Street pour les revenus et les revenus. Les revenus d’Azure et d’autres services cloud de l’entreprise ont été inférieurs à ceux du trimestre précédent.

Texas Instruments – Les actions de Texas Instruments ont bondi d’environ 2% après que la société ait dépassé les attentes en matière de bénéfices. Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 14 % pour atteindre 5,21 milliards de dollars au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, soit plus que les estimations des analystes de 4,62 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Chipotle – Les actions de Chipotle ont bondi de plus de 8 % après que la société a annoncé des bénéfices mitigés. Alors que les ventes ont chuté, les bénéfices se sont améliorés principalement en raison des hausses de prix pour compenser l’inflation des coûts de la nourriture, de l’emballage et de la main-d’œuvre. La chaîne a déclaré qu’une autre hausse des prix est à venir en août.

