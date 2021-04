Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Alphabet (GOOGL) – Alphabet a déclaré un bénéfice record pour le deuxième trimestre consécutif, un bénéfice de 26,29 $ par action par rapport à une estimation consensuelle de 15,82 $ par action. Les revenus ont dépassé les prévisions et la société mère de Google a également annoncé un rachat d’actions de 50 milliards de dollars. Les actions ont bondi de 5,1% avant la commercialisation.

Spotify (SPOT) – Le service de streaming musical a enregistré une perte plus faible que prévu pour son dernier trimestre, a battu les estimations de revenus et signalé une augmentation de 24% du nombre d’utilisateurs actifs mensuels. Sa fourchette projetée pour la perte d’exploitation du trimestre en cours est cependant largement inférieure aux prévisions des analystes, et les actions ont dérapé de 7,8% sur le pré-marché.

Pinterest (PINS) – Les actions de Pinterest ont chuté de 11,9% sur le pré-marché, malgré des estimations surpassant les estimations en haut et en bas pour son dernier trimestre. Les investisseurs se concentrent sur un ralentissement de la croissance des utilisateurs pour l’entreprise de partage d’images.

Shopify (SHOP) – L’action du fournisseur de plate-forme de commerce électronique a augmenté de 5,5% sur le pré-marché après avoir annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. Shopify continue de bénéficier du boom des achats en ligne.

Boeing (BA) – Boeing a perdu 1,53 $ par action, par rapport à une prévision consensuelle d’une perte de 1,15 $ par action. Les revenus ont été meilleurs que prévu, bien que le fabricant d’avions ait déclaré que la pandémie mondiale continuait de remettre en question l’environnement général du marché. Boeing a chuté de 1,2% dans le commerce avant commercialisation.

Stanley Black & Decker (SWK) – La société d’outils a battu les estimations sur les lignes du haut et du bas pour son dernier trimestre. La société a également relevé ses prévisions pour l’exercice et renforcé ses plans de rachat d’actions de 20 millions d’actions. Stanley Black & Decker a connu une croissance particulièrement forte pour les outils et les produits de stockage.

Humana (HUM) – L’assureur maladie a gagné 7,67 $ par action pour son dernier trimestre, mieux que l’estimation du consensus de 7,08 $ par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions, aidés par la vigueur des ventes de ses plans Medicare Advantage.

General Dynamics (GD) – Les actions de l’entrepreneur de défense ont ajouté 2,2% aux actions de pré-commercialisation après avoir battu les estimations de haut et de bas pour son dernier trimestre, aidées par la solidité de son unité aérospatiale.

Garmin (GRMN) – Garmin a gagné 1,18 $ par action pour le premier trimestre, battant les 89 cents par action des estimations du consensus. Le chiffre d’affaires a largement dépassé les estimations dans un contexte de croissance à deux chiffres pour ses segments fitness, outdoor, marine et automobile.

Brinker International (EAT) – La société mère de Chili’s et d’autres chaînes de restaurants a manqué les estimations du haut et du bas de son dernier trimestre, mais elle a donné des perspectives meilleures que prévu. Les actions ont augmenté de 2,7% avant la mise sur le marché.

Starbucks (SBUX) – Starbucks a battu les estimations de 9 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 62 cents par action. Le chiffre d’affaires est cependant resté en deçà des prévisions en raison de la faiblesse des ventes internationales. La chaîne de café a déclaré que les ventes aux États-Unis avaient retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie. Les actions de Starbucks ont glissé de 1,6% dans les échanges avant commercialisation.

Microsoft (MSFT) – Microsoft a chuté de 2,5% sur le pré-marché malgré un gain de 1,95 $ par action pour son dernier trimestre, dépassant l’estimation du consensus de 1,78 $ par action. Les revenus sont également supérieurs aux prévisions, stimulés par une présence croissante dans le cloud computing et les services aux entreprises.

Mondelez (MDLZ) – Mondelez est venu à 8 cents par action au-dessus des estimations, avec un bénéfice trimestriel de 77 cents par action. Les revenus du fabricant de collations ont également dépassé les prévisions de Wall Street. Mondelez continue de bénéficier du fait que les consommateurs s’approvisionnent en collations au milieu de la pandémie, en particulier sur les marchés internationaux où les verrouillages sont encore répandus. L’action Mondelez a ajouté 2,5% en action de pré-commercialisation.

Visa (V) – Visa a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,38 $ par action, 11 cents par action au-dessus des estimations. L’opérateur de réseau de paiement a également réalisé un chiffre d’affaires meilleur que prévu, dopé par la montée en flèche continue des achats en ligne. Les actions ont gagné 1,6% en action avant commercialisation.

Sony (SONY) – Sony a annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, grâce à une augmentation continue de la demande de jeux et à la popularité de la console de jeu PlayStation 5. Sony a gagné 3,6% dans le commerce avant commercialisation.