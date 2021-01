OAKLAND, Californie: Alphabet Inc ferme Loon après la conclusion de l’entreprise, qui propose des ballons comme alternative aux tours de téléphonie cellulaire, n’est pas commercialement viable, a déclaré jeudi la société mère de Google.

Fondée en 2011, Loon visait à apporter la connectivité aux régions du monde où la construction de tours de téléphonie cellulaire est trop coûteuse ou perfide en utilisant des ballons de la longueur des courts de tennis et du matériel de réseau à énergie solaire.

Mais les opérateurs sans fil que Loon considérait comme des acheteurs remettaient en question la viabilité technique et politique de l’idée.

«Bien que nous ayons trouvé un certain nombre de partenaires consentants en cours de route, nous n’avons pas trouvé de moyen de réduire les coûts suffisamment pour créer une entreprise durable à long terme», a déclaré le PDG de Loon, Alastair Westgarth, dans un article de blog.

Rich DeVaul, fondateur du projet qui n’est plus avec Alphabet, a déclaré que la demande croissante de connectivité mobile rendait les tours plus rentables dans une plus grande partie du monde qu’il ne l’avait estimé il y a dix ans, réduisant ainsi le besoin de Loon.

«Le problème a été résolu plus rapidement que nous ne le pensions», a-t-il déclaré dans une interview.

Westgarth a déclaré que l’héritage de Loon comprendrait le développement de ballons à l’hélium qui durent des centaines de jours dans le ciel et des équipements de communication capables de fournir une couverture cellulaire dans une zone 200 fois plus grande que celle atteinte par une tour de téléphonie cellulaire moyenne.

Cependant, un transporteur aurait besoin de plusieurs ballons à la fois, chacun coûterait des dizaines de milliers de dollars et ne durerait qu’environ cinq mois.

Loon a lancé un projet pilote au Kenya en 2020, des années de retard après des retards réglementaires.

Son partenaire, Telkom Kenya, a déclaré que leur service conjoint avec Loon se poursuivrait jusqu’au 1er mars.

«Au cours des prochains mois, l’équipe de Loon travaillera en étroite collaboration avec Telkom pour s’assurer que les opérations du service pilote de la technologie se terminent en toute sécurité et sans heurts», a déclaré Telkom dans un communiqué.

La technologie a déjà fait ses preuves dans de courts projets visant à fournir une couverture cellulaire au Pérou et à Porto Rico lorsque des tours cellulaires ont été détruites par des catastrophes naturelles.

Loon a cherché des contrats avec des pays et des organisations internationales pour de futures urgences, mais sans grand succès.

Loon a déclaré qu’il pourrait partager sa technologie avec des opérateurs, des gouvernements ou des groupes à but non lucratif visant à apporter Internet à haut débit dans les derniers endroits du monde.

L’entreprise employait 200 personnes en 2019. Elle a attiré un investissement de 125 millions de dollars cette année-là de HAPSMobile de SoftBank, qui travaille sur des équipements cellulaires flottants à l’aide de drones.

HAPSMobile a refusé de commenter l’effet financier de la fermeture de Loon, mais a déclaré qu’il «continuerait à travailler vers notre objectif de développement d’une entreprise commerciale».

Par ailleurs, des entreprises soutenues par des entrepreneurs milliardaires, comme Elon Musk, Richard Branson et Jeff Bezos, continuent de chercher à offrir des connexions Internet à l’aide de satellites en orbite proche de la Terre.

Alphabet a déjà clôturé certains de ce qu’il appelle ses «autres paris», ou entités distinctes de Google, dont une travaillant sur des cerfs-volants générateurs d’énergie.

Son activité Wing a pour objectif de commercialiser la livraison de marchandises par drone.

(Reportage supplémentaire de Duncan Miriri à Nairobi; édité par Peter Cooney, Gerry Doyle et Jason Neely)