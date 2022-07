Alphabet rate ses bénéfices et ses revenus au deuxième trimestre

Alphabet signalé des bénéfices et des revenus plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre. Le titre a augmenté d’environ 2% en négociation prolongée.

Voici comment l’entreprise a fait :

Bénéfice par action (EPS): 1,21 $ contre 1,28 $ attendu, selon Refinitiv

1,21 $ contre 1,28 $ attendu, selon Refinitiv Revenu: 69,69 milliards de dollars contre 69,9 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

Revenus publicitaires YouTube : 7,34 milliards de dollars contre 7,52 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount

7,34 milliards de dollars contre 7,52 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount Revenus Google Cloud : 6,28 milliards de dollars contre 6,41 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount.

6,28 milliards de dollars contre 6,41 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount. Coûts d’acquisition de trafic (TAC) : 12,21 milliards de dollars contre 12,41 milliards de dollars attendus, selon StreetAccount

La croissance des revenus a ralenti à 13 % au cours du trimestre, contre 62 % un an plus tôt, lorsque la société bénéficiait de la réouverture post-pandémique et que les dépenses de consommation étaient en hausse.

Les fluctuations monétaires dues à un renforcement du dollar ont fait chuter de 3,7 points de pourcentage la croissance des revenus, a déclaré la directrice financière Ruth Porat à Deirdre Bosa de CNBC. Porat a déclaré que la force du dollar frappera encore plus durement les résultats du prochain trimestre.

Porat a également qualifié les perspectives actuelles d'”incertitude dans l’environnement économique mondial”.

Les revenus publicitaires n’ont augmenté que de 12 % pour atteindre 56,3 milliards de dollars, les spécialistes du marketing ayant réduit leurs dépenses pour gérer les pressions inflationnistes. La décélération la plus notable a été observée dans la division YouTube, où les ventes ont augmenté de 5 % après avoir bondi de 84 % au cours de la même période il y a un an.

En plus du recul global des dépenses publicitaires, YouTube est également confronté à une concurrence accrue de TikTok dans les vidéos courtes.

Le rapport intervient quelques jours après que Snap a annoncé des résultats trimestriels désastreux et a déclaré qu’il prévoyait de ralentir l’embauche car “la visibilité prospective reste incroyablement difficile”. Contrairement à Snap, les actions d’Alphabet ont légèrement augmenté dans les échanges prolongés malgré l’échec, car les investisseurs s’attendaient peut-être à des signes plus troublants.

Les revenus du segment Autres paris d’Alphabet, qui comprend l’unité de voitures autonomes Waymo ainsi que certains projets de technologie de la santé et les bras de capital-risque de la société, ont augmenté de 1 million de dollars par rapport à l’année précédente pour atteindre 193 millions de dollars. Il a perdu 1,69 milliard de dollars au cours du trimestre.

Google Cloud, qui n’a pas répondu aux attentes en matière de revenus, a perdu 858 millions de dollars au cours du trimestre. La division cloud tente de prendre des parts à Amazon Web Services et Microsoft Azure, les deux premiers acteurs du marché. Microsoft a déclaré mardi que les revenus d’Azure et d’autres services cloud avaient augmenté de 40 % au cours de la période.

Alphabet a déclaré que ses effectifs avaient augmenté de 21% pour atteindre 174 014 employés à temps plein, contre 144 056 l’année précédente. Cependant, la société a déclaré le mois dernier qu’elle lent le rythme des embauches et des investissements jusqu’en 2023, et le PDG Sundar Pichai a déclaré aux employés dans une note de service, “nous ne sommes pas à l’abri des vents contraires économiques”.

Les actions Alphabet ont perdu environ un quart de leur valeur cette année.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.

REGARDEZ: Avec la récession imminente, les dépenses publicitaires vont baisser