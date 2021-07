Alphabet, Microsoft, Apple et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mardi après la cloche:

Alphabet – Alphabet, société mère de Google, a vu ses actions bondir d’environ 3% après un rapport sur les résultats trimestriels éclatant. Le géant de la technologie a déclaré un bénéfice de 27,26 $ par action, dépassant les prévisions de Refinitiv de 19,34 $ par action. Google a également enregistré un chiffre d’affaires de 61,88 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 56,16 milliards de Wall Street. Les revenus publicitaires de la société ont augmenté de 69 % par rapport à l’année dernière.

Microsoft — Les actions de Microsoft ont chuté de plus de 2% malgré un rapport sur les résultats trimestriels meilleur que prévu. La société de technologie a affiché un bénéfice de 2,17 $ par action, tandis que Wall Street recherchait un bénéfice de 1,92 $ par action, selon Refinitiv. Le chiffre d’affaires trimestriel de 46,15 milliards de dollars de la société a également dépassé les estimations des analystes. Cependant, les revenus de Microsoft provenant des fabricants d’appareils pour les licences Windows au cours du trimestre ont chuté de 3%.

Apple – Les actions Apple ont légèrement baissé d’environ 0,8% dans les échanges après les heures normales, même après que la société a annoncé des bénéfices par action, des revenus et des ventes d’iPhone supérieurs aux prévisions de Wall Street. Apple a déclaré un bénéfice par action de 1,30 $, des revenus de 81,41 milliards de dollars et des ventes d’iPhone de 39,57 milliards de dollars. Lorsqu’on lui a demandé si les ventes d’iPhone plus fortes étaient le résultat de la mise à niveau des clients iPhone existants ou de la transition de nouveaux clients à partir de téléphones concurrents, le PDG Tim Cook a déclaré à CNBC que la société avait enregistré « de très fortes augmentations à deux chiffres des mises à niveau et des commutateurs au cours du trimestre ».

Starbucks – Les actions de Starbucks ont chuté de 3,2% malgré le fait que la société ait annoncé des ventes et des bénéfices au troisième trimestre en avance sur les estimations de Wall Street. Le producteur de café a enregistré 1,01 $ par action et un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars, les ventes à magasins comparables ayant rebondi aux États-Unis et à l’étranger. Il s’attend désormais à ce que les ventes mondiales à magasins comparables augmentent de 20 % à 21 % au cours de l’exercice 2021, contre une fourchette antérieure de 18 % à 23 %.

Mattel — Les actions de Mattel ont grimpé de plus de 3% après que la société a publié des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre précédent. Le fabricant de jouets a déclaré un bénéfice de 3 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,03 milliard de dollars. Les analystes s’attendaient à une perte de 5 cents par action sur un chiffre d’affaires de 879 millions de dollars.

Mondelez International — Le fabricant mondial de snacks a vu ses actions chuter de plus de 2% dans les échanges après les heures normales après avoir publié ses derniers résultats trimestriels. Mondelez a affiché un bénéfice par action de 66 cents, dépassant les prévisions de Refinitiv de 65 cents par action. Mondelez, qui possède des marques comme Oreo et Ritz, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

Teladoc Health — Les actions de Teladoc Health ont chuté de plus de 7 % malgré des revenus trimestriels meilleurs que prévu. La société de soins de santé virtuels de la société a déclaré un chiffre d’affaires de 503 millions de dollars, tandis que les analystes attendaient 501 millions de dollars, selon Refinitiv.

Advanced Micro Devices – L’action des semi-conducteurs a légèrement augmenté de 1,1% après que la société a annoncé un bénéfice de 63 cents par action, 9 cents de plus que ce à quoi les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient. AMD a également enregistré un chiffre d’affaires de 3,85 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 3,62 milliards de dollars. Le fabricant de puces a publié de solides prévisions de revenus pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions de revenus pour l’année entière.

Visa – Le processeur de paiement a déclaré des revenus de 6,13 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, supérieur aux 5,88 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par Refinitiv. Il a également affiché un bénéfice par action ajusté de 1,49 $, dépassant les prévisions de 1,35 $ par action de Refinitiv. Les actions Visa ont chuté de 2,2% dans les échanges prolongés suite au rapport sur les bénéfices de la société.