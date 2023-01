Alphabet, maison mère de Google, va licencier 12 000 salariés

La société mère de Google, Alphabet Inc., supprime environ 12 000 emplois, soit 6% de ses effectifs, a-t-elle déclaré vendredi, alors que la Silicon Valley est sous le choc des récents licenciements et fait face à des perspectives troublées.

Alphabet, dont les actions ont augmenté de 3% dans les échanges avant commercialisation, effectue les coupes juste au moment où la société américaine fait face à une menace pour sa position de longue date au sommet du secteur technologique.

Pendant des années, Alphabet a attiré les meilleurs talents pour créer Google, YouTube et d’autres produits qui touchent des milliards d’utilisateurs, mais il est désormais en concurrence avec Microsoft Corp dans un domaine en plein essor connu sous le nom d’intelligence artificielle générative.

Les coupes chez Alphabet surviennent quelques jours après que Microsoft a annoncé qu’il licencierait 10 000 travailleurs. Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré au personnel dans une note de service que l’entreprise avait revu ses produits, ses employés et ses priorités, entraînant des suppressions d’emplois dans toutes les régions et technologies. Il s’était rapidement développé pour des temps meilleurs, mais faisait maintenant face à «une réalité économique différente».

“Le fait que ces changements auront un impact sur la vie des Googlers me pèse lourdement, et j’assume l’entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits ici”, a déclaré Pichai.

Les pertes d’emplois d’Alphabet affectent les équipes de toute l’entreprise, y compris le recrutement et certaines fonctions de l’entreprise, ainsi que certaines équipes d’ingénierie et de produits. Les licenciements sont mondiaux et ont un impact immédiat sur le personnel américain.

Alphabet a déjà envoyé un e-mail aux employés concernés, indique le mémo, tandis que le processus prendra plus de temps dans d’autres pays en raison des lois et pratiques locales en matière d’emploi. La nouvelle arrive pendant une période d’incertitude économique ainsi que de promesses technologiques.

“Je suis confiant quant à l’énorme opportunité qui s’offre à nous grâce à la force de notre mission, à la valeur de nos produits et services et à nos premiers investissements dans l’IA”, a déclaré Pichai.