Alphabet (GOOGL) Résultats du T3 2022

Alphabet publie ses résultats du troisième trimestre mardi après la cloche.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend.

Bénéfice par action (EPS) : 1,25 $, selon les estimations de Refinitiv.

1,25 $, selon les estimations de Refinitiv. Revenu: 70,2 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv.

70,2 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv. Revenus publicitaires YouTube : 7,42 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount.

7,42 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount. Revenus Google Cloud : 6,69 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount

6,69 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount Coûts d’acquisition de trafic (TAC) : 12,38 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount

Alors que les craintes d’une récession s’intensifient, les entreprises adoptent une approche plus prudente avec leurs budgets publicitaires. Pour Alphabet parent de Google, qui dépend largement des publicités numériques, cela a entraîné une réduction des estimations de croissance.

La société devrait enregistrer une croissance de ses revenus d’environ 8% pour le troisième trimestre. Hormis une période au début de la pandémie de Covid, cela marquerait la plus faible expansion de tous les trimestres depuis 2013. Le ralentissement est particulièrement aigu chez YouTube, qui devrait connaître une croissance d’environ 3 %, selon StreetAccount. YouTube connaît une concurrence accrue de la part de l’application de courtes vidéos TikTok.

Au cours du trimestre, le PDG Sundar Pichai a adopté des mesures de réduction des coûts dans toute l’entreprise, citant des défis économiques, notamment une récession potentielle, une inflation en flèche, des taux d’intérêt en hausse et des dépenses publicitaires modérées. En septembre, Pichai a déclaré qu’il souhaitait rendre l’entreprise 20% plus efficace, ce qui pourrait inclure des suppressions d’emplois et des réductions de produits.

Google récemment annulé la prochaine génération de son ordinateur portable Pixelbook et couper le financement à son incubateur interne Area 120. Et le mois dernier, Google a annoncé qu’il fermerait son service de jeux numériques Stadia. Toujours au cours du trimestre, la société a déclaré qu’elle retarderait les plans de remplacement des cookies tiers pour la publicité jusqu’en 2024 après avoir trouvé la transition plus difficile.

Lors d’une réunion à main levée animée, les membres du personnel ont confronté les dirigeants sur les réductions prévues des budgets de voyage et de divertissement. Pichai a répondu en rappelant aux employés qu’il fut un temps où Google était “petit et décousu” et qu’ils “ne devraient pas toujours assimiler plaisir et argent”.

Ramener les employés au bureau continue d’être un défi pour Google, après que les employés se sont habitués à la flexibilité pendant la pandémie, lorsque les bénéfices ont atteint un record. Ajoutant à la tension, les employés ont déclaré à CNBC au cours du trimestre qu’ils recevaient des notifications régulières de la direction des infections à Covid-19, ce qui a amené certains à remettre en question les mandats de retour au travail de l’entreprise.

Les actions d’Alphabet ont chuté de 29% cette année, se comportant à peu près en ligne avec le Nasdaq.

