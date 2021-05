Alphabet était l’action la plus détenue par les plus grands fonds ESG

Les visiteurs passent devant le logo de Google lors du rassemblement des startups de haut niveau et des leaders de la haute technologie, Viva Tech, à Paris, le 16 mai 2019. Charles Platiau | Reuters

Les fonds qui investissent de manière durable aiment les entreprises technologiques – et Alphabet en particulier. MSCI a étudié les participations de fin d’année 2020 des 20 plus grands fonds qui investissent sur la base de considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Ces fonds représentent environ 13% du total des actifs des fonds actions ESG. Ils comprennent des stratégies actives et basées sur des indices. Le secteur des technologies de l’information du S&P 500 représentait la plus grande allocation dans la plupart des fonds, selon l’analyse de MSCI. Les avoirs des fonds dans ces actions variaient de 3,5% de leurs actifs à plus de 37%. La plupart des fonds ESG de l’étude détenaient bien plus de 20% de leurs actifs dans l’informatique. Pendant ce temps, les actions énergétiques représentaient une part minime des avoirs des fonds. Cela a aidé les fonds ESG à surperformer l’année dernière, alors que la technologie se redressait tandis que l’énergie déclinait. En effet, la société mère de Google était détenue dans 12 des fonds – ce qui en fait le titre le plus largement détenu parmi les participants – avec un poids moyen de 1,9% en fin d’année, selon l’étude.

Les actions suivantes les plus largement détenues étaient Ecolab, Thermo Fisher Scientific et Microsoft. «Les domaines les plus importants dans lesquels la plupart des fonds ont été investis étaient la technologie, les industries et les soins de santé», a déclaré Rumi Mahmood, associé principal, recherche ESG chez MSCI. « Les entreprises technologiques ont été celles qui ont été les plus performantes. Ces entreprises ont été choisies non pas parce qu’elles étaient technologiques, mais parce qu’elles remplissaient une sorte de critères ESG. »

Concentration plus élevée

La société mère de Google était présente dans plus de fonds ESG, mais Apple était le titre qui représentait la plus forte concentration au sein de ces portefeuilles. Les fonds détenaient Apple à un poids moyen de 5,6%, suivi de Microsoft à 5%. Les autres principales valeurs détenues par les fonds ESG comprennent Matériaux appliqués, Cadence Design, Adobe et Texas Instruments, selon l’analyse de MSCI. Mahmood note que selon le domaine dans lequel elle opère, une entreprise de technologie peut ne pas être aussi intensive en carbone que les actions d’autres secteurs. «Il y a une grande dispersion», dit-il. Mahmood souligne que les plus gros fonds ESG ne peuvent pas être facilement comparés puisqu’ils ont tous des mandats différents. Cependant, les fonds indiciels ont absorbé plus d’argent l’an dernier que les fonds gérés activement.

Les plus gros fonds ESG

Exploitations énergétiques