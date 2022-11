Alphabet doit réduire ses effectifs et réduire ses coûts, selon l’investisseur activiste TCI

Alphabet doit prendre des “mesures agressives” pour réduire les effectifs et les dépenses salariales, et fournir un plan d’action clair aux investisseurs, a écrit TCI Fund Management dans une lettre au PDG Sundar Pichai.

TCI détient une participation de 6 milliards de dollars dans la société mère de Google, ce qui la place juste en dehors des 20 principaux actionnaires d’Alphabet, a rapporté David Faber de CNBC. La participation de TCI représente 0,27 % des actions Alphabet en circulation, selon les données de Factset, une position que le fonds spéculatif n’a cessé d’accumuler depuis 2017.

Cependant, la société dispose de trois catégories d’actions, et les cofondateurs Larry Page et Sergey Brin ont toujours un contrôle solide des votes grâce à leur propriété quasi exclusive d’actions de catégorie B, selon les informations de la société. Rapport de procuration 2022. Cela rend une prise de pouvoir militante effectivement impossible.

“Nos conversations avec d’anciens dirigeants suggèrent que l’entreprise pourrait fonctionner plus efficacement avec beaucoup moins d’employés”, lit-on dans la lettre. La lettre de TCI faisait référence à la lettre Meta d’Altimeter Capital, qui affirmait que le sureffectif dans les entreprises technologiques est “un secret mal gardé” dans la Silicon Valley.

2022 a été une année meurtrière pour les employés de la technologie. Plus tôt cette semaine, le New York Times a rapporté qu’Amazon se préparait à licencier 10 000 employés de l’entreprise. Meta a réduit les effectifs de 11 000 la semaine précédente.

Alphabet reste l’une des rares grandes entreprises technologiques à s’abstenir de réduire ses effectifs. Dans une note interne consultée par CNBC, Pichai a annoncé un ralentissement de l’embauche, disant aux employés que “la rareté engendre la clarté”.

TCI a noté que l’effectif a “augmenté à un taux annuel de 20% depuis 2017”, l’année où TCI a divulgué pour la première fois sa position Alphabet. Un TCAC de 20 %, selon TCI, « est excessif ».

TCI a également visé la rémunération d’Alphabet, historiquement l’étalon-or des entreprises technologiques. Alphabet a divulgué une rémunération médiane évaluée à 295 884 $ pour 2021.

“Nous reconnaissons qu’Alphabet emploie certains des informaticiens les plus talentueux et les plus brillants”, poursuit la lettre, “mais ceux-ci ne représentent qu’une fraction de la base d’employés”. Pour le personnel non ingénieur, lit-on dans la lettre, la rémunération devrait être “en ligne avec les autres entreprises technologiques”.

TCI a plaidé pour une augmentation des rachats d’actions et l’établissement d’un objectif de marge EBIT pour les services Google. La marge EBIT est une mesure du bénéfice d’exploitation d’une entreprise en pourcentage du chiffre d’affaires. Les services Google ont affiché une marge EBIT de 39 % en 2021. TCI a fait valoir qu’un objectif de marge “d’au moins 40 % est raisonnable”.

De manière significative, TCI a fait valoir que la catégorie “Autres paris” de Google – leur division Moonshot – exigeait une attention immédiate, désignant Waymo vertical autonome comme une unité qui ne justifiait pas “son investissement excessif”. Le parent de Facebook, Meta, a fait face à des appels similaires de l’altimètre de Brad Gerstner, qui plaidait pour un réduction spectaculaire dans les dépenses de Reality Labs.

Les actions d’Alphabet sont en baisse de plus de 30 % depuis le début de l’année.