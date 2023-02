Alphabet a finalement reçu le message que les investisseurs l’ont eu avec des dépenses folles

Alphabet (GOOGL) a annoncé jeudi soir des résultats du quatrième trimestre plus faibles que prévu, alors qu’une combinaison de vents contraires sur les taux de change et d’un ralentissement des dépenses publicitaires a continué de tourmenter l’entreprise. Le chiffre d’affaires total de 76,05 milliards de dollars a représenté une augmentation d’une année sur l’autre d’environ 1 %, ou 7 % en monnaie constante, mais a manqué les estimations des analystes de 76,53 milliards de dollars, selon Refinitiv. (Les devises constantes aident à éliminer les fluctuations des devises étrangères pour fournir une image financière plus claire.) Le bénéfice par action ajusté a chuté de plus de 30 % par rapport à il y a un an, à 1,05 $ par action, en dessous de l’estimation consensuelle de Wall Street de 1,18 $ par action. Ce n’était pas une excellente performance d’Alphabet, mais l’appel de la direction avec les investisseurs nous a rassurés sur la voie à suivre. Alors que la discussion a commencé avec toutes les choses que l’entreprise fait dans le domaine de l’intelligence artificielle – notant que son propre modèle de langage LaMDA sera bientôt rendu public pour commentaires – elle est rapidement passée à un sujet qui préoccupe les investisseurs : la discipline des coûts. L’équipe a déclaré qu’elle continuerait d’investir dans la croissance et l’avenir, ce que nous apprécions en tant qu’investisseurs à long terme. Mais il prévoit également de mettre l’accent sur la création d’entreprises “financièrement durables” et en croissance dans l’ensemble de l’entreprise. Considérez: La direction s’efforce d’améliorer l’économie de la division matérielle d’Alphabet (pensez aux smartphones Pixel), a affirmé que Google Cloud est sur la voie de la rentabilité et continue de travailler sur de nouvelles façons d’améliorer la monétisation de YouTube Shorts. Cela a pris un certain temps, mais la direction semble avoir compris que nous ne sommes plus dans un environnement de taux d’intérêt nul et que les investisseurs ne toléreront pas la croissance à tout prix, surtout lorsque cette croissance est presque inexistante en raison d’un contexte difficile. environnement d’exploitation. Alors que l’effort pour ralentir la croissance des dépenses d’exploitation est en cours, l’équipe a déclaré que l’impact deviendra plus visible en 2024. Malgré certaines inquiétudes concernant le récent procès antitrust du ministère de la Justice, nous réitérons notre note 1 sur le stock sur la base de ce plan clair pour “réorganiser” la structure de coûts de l’entreprise. Nous sommes également à l’aise avec notre objectif de prix de 130 $. De plus, une modification de la durée de vie utile des serveurs et de certains équipements de réseau devrait profiter au résultat net, car elle réduira la charge d’amortissement des équipements en service à la fin de l’exercice 2022 d’environ 3,4 milliards de dollars. Cela devrait compenser les vents contraires connus qui affectent la performance des revenus de l’entreprise (voir ci-dessous). La direction a déclaré qu’à mesure que les modèles d’IA seront affinés, elle commencera à les intégrer dans la recherche. Alphabet travaille également et prévoit de dévoiler des outils alimentés par l’IA pour les développeurs, les créateurs et les partenaires, ainsi que des outils supplémentaires pour apporter des applications d’IA aux “entreprises et organisations de toutes tailles”. Sur YouTube, l’équipe a noté que Shorts est maintenant en moyenne de 50 milliards de vues par jour, contre 30 milliards au trimestre précédent. De plus, les abonnements YouTube (y compris Music et Premium) ont dépassé les 80 millions (y compris les bandes-annonces) et l’ajout de NFL Sunday Ticket devrait accélérer la croissance des abonnements. Alphabet a dépensé 15,4 milliards de dollars en rachats d’actions au quatrième trimestre et a terminé l’année avec 114 milliards de dollars en espèces, équivalents de trésorerie et titres négociables au bilan. Enfin, notons qu’à la suite d’une évaluation de la durée de vie des serveurs et des équipements réseau d’Alphabet, l’équipe prolonge la durée de vie des serveurs et de certains équipements réseau à six ans. En conséquence, l’amortissement associé à ces actifs, qui est principalement pris en compte dans le coût des revenus et les dépenses de recherche et développement (R & D), devrait diminuer d’environ 3,4 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023 pour les actifs en service à la fin de l’exercice 2022. . Bien qu’il s’agisse d’un simple changement comptable qui a un impact sur ce qui est considéré comme une charge non monétaire – que nous avons déjà vue alors que les entreprises s’efforcent d’allonger la durée de vie de leur matériel via de nouvelles architectures et des améliorations logicielles – cela représente une réelle économie de coûts car ces actifs doivent éventuellement être remplacés (nécessitant une mise de fonds) et devraient aider l’entreprise à réduire ses dépenses. Cette baisse de 3,4 milliards de dollars n’est peut-être pas suffisante pour que les investisseurs regardent au-delà du recul des dépenses publicitaires, mais étant donné qu’elle représente environ 5 % du revenu net projeté d’Alphabet pour l’exercice 2023, elle devrait fournir une compensation décente à la faiblesse du chiffre d’affaires alors que les analystes révisent leurs estimations de revenus pour l’année complète. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL. (Jim Cramer's Charitable Trust est long GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

Sundar Pichai, PDG de Google Inc. prend la parole lors d’un événement à New Delhi le 19 décembre 2022. Sajjad Hussein | AFP | Getty Images