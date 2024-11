Alperen Sengun des Rockets : enregistre un autre double-double

Sengun a terminé avec 17 points (5-16 FG, 0-1 3Pt, 7-9 FT), 12 rebonds, quatre passes décisives et un contre en 35 minutes lors de la victoire 108-102 de jeudi contre les Mavericks.

Le double-double de Sengun jeudi était son quatrième de la saison régulière 2024-25, et il a terminé le match à égalité avec Jalen Green pour le plus grand nombre de rebonds. Sengun ne tire qu’à 33,3 % sur le terrain lors de ses quatre dernières sorties, mais le choix de premier tour de 2021 offrira une valeur fantastique cohérente dans toutes les statistiques, en particulier au rebond. Au cours des cinq premiers matchs de la saison régulière, Sengun affiche une moyenne de 15,2 points, 12,4 rebonds, 3,6 passes décisives et 1,6 interceptions en 29,8 minutes par match.