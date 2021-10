Alors Yeon Ryu et Ewart Shadoff partagent la tête de ShopRite LPGA

GALLOWAY, NJ: Alors Yeon Ryu a finalement cessé de penser à son swing et n’a pensé qu’à marquer juste à temps pour faire un birdie aux trois derniers trous pour un 6-moins de 65 ans et une part de l’avance avec Jodi Ewart Shadoff dans le ShopRite LPGA vendredi.

Le score était si bas sur le Bay Course of Seaview que 20 joueurs ont tiré 67 ou mieux.

Ewart Shadoff, qui a raté le cut lors de ses huit derniers événements du circuit de la LPGA, a réussi un birdie au 18e par 5 pour rejoindre Ryu en tête.

Jin Young Ko, le numéro 2 mondial, Inbee Park et la star de la Solheim Cup Matilda Castren, de Finlande, faisaient partie de ceux qui étaient derrière à 66.

La championne de l’US Open féminin Yuka Saso a réussi un birdie sur quatre de ses sept derniers trous pour se joindre à la poursuite. Elle faisait partie des 67 ans.

Il est important de démarrer rapidement au ShopRite LPGA car il s’agit d’un événement de 54 trous.

Ryu, double championne majeure et ancienne joueuse n°1 du golf féminin, n’a pas pris le départ le plus rapide. Elle a commencé au n°10 et n’était qu’à 1 sous les 12 trous lorsqu’elle a réussi l’aigle au troisième trou par 5.

La joueuse sud-coréenne a déclaré qu’elle avait travaillé sur son ralentissement pour l’empêcher d’aller trop loin à l’intérieur. Il semblait que c’était tout ce à quoi elle pouvait penser parfois.

Parfois, je suis trop accro au swing de golf, dit Ryu. «J’essaie vraiment de penser à la façon dont je vais jouer au lieu de simplement comment je me balance. Donc je pense que c’est la chose que j’ai vraiment du mal sur le terrain de golf et c’est l’accent mis sur le terrain de golf.

Je viens juste de réaliser qu’il ne reste que cinq trous à faire, dit-elle. Alors je me suis dit, alors Yeon, concentrons-nous sur la façon dont je joue au lieu de swing. Je pense que celui-là m’a vraiment aidé.

La seule fois où Ewart Shadoff a joué les quatre tours depuis début juin, elle n’a toujours pas été payée. Jouant pour l’équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques contre un groupe de 60 joueurs, elle a terminé à égalité pour la 40e.

Cette année n’a pas été la meilleure pour moi, et j’ai beaucoup travaillé sur ma respiration juste pour me calmer. Le simple fait de dire dans ma routine d’aujourd’hui était vraiment important, a-t-elle déclaré.

Elle a également mis du temps supplémentaire sur le green et a vu cela porter ses fruits. Ewart Shadoff a décidé de passer de la main croisée à ce qu’elle a décrit comme une prise de crayon à griffes Tommy Fleetwood. Cela a semblé fonctionner, au moins pour le premier tour.

Lexi Thompson, qui n’a plus gagné depuis le ShopRite LPGA il y a deux ans, a ouvert avec un 68.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.