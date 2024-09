Alors vous voulez construire un ordinateur quantique ?

LEMONT, Illinois — Malgré tout le battage médiatique, le financement et la politique autour de l’informatique quantique, il reste encore beaucoup de recherche scientifique fondamentale à faire pour donner vie à un système d’information quantique. Des chercheurs de premier plan du laboratoire national d’Argonne dans l’Illinois se sont entretenus avec Prochain gouvernement/FCW à propos du travail intégratif qui comble le fossé entre la théorie et la pratique, avec les applications et l’évolutivité comme objectif lointain mais réalisable.

La recherche est interdisciplinaire, combinant des travaux dans des domaines tels que la science des matériaux, les systèmes à l’échelle nanométrique, l’ingénierie photonique et l’informatique.

L’application des lois de la mécanique quantique à une méthode de calcul moderne n’en est qu’à ses balbutiements. Les ordinateurs classiques, dont le seul but est de traiter des informations, le font en bits binaires, les 1 et les 0 qui codent nos réseaux actuels. Un ordinateur quantique, qui est encore en grande partie théorique, traiterait plutôt des qubits, qui existent dans un état de superposition – la capacité d’une particule subatomique à représenter simultanément toute valeur entre 0 et 1, détenant une valeur continue qui ne se limite pas à un binaire discret. C’est l’une des lois clés de la mécanique quantique qui promet un traitement avancé des données et une confidentialité accrue.

Faire fonctionner ces qubits de la même manière que les bits classiques est un défi crucial pour la création d’un ordinateur quantique viable. Comme l’a déclaré Michael Norman, directeur de l’Argonne Quantum Institute Prochain gouvernement/FCWLes qubits sont « difficiles » à intégrer dans les calculs, en raison de la délicatesse inhérente à leur état superposé, et ne constituent qu’une partie de la physique quantique que les gens espèrent exploiter pour les technologies de nouvelle génération.

Les obstacles ne s’arrêtent pas aux qubits. La mise à l’échelle de l’infrastructure nécessaire à tout type d’Internet implique des câbles à fibre optique, des semi-conducteurs, des répéteurs quantiques et bien plus encore pour garantir un niveau de résilience, ou de tolérance aux pannes, au niveau matériel et logiciel.

« Le problème avec les réseaux quantiques, c’est que c’est une chose vraiment difficile », a déclaré Norman.[Computational researchers] dira : si ce n’est pas tolérant aux pannes, ce n’est pas un ordinateur.

Support matériel

Trouver le meilleur système pour soutenir l’innovation quantique est désormais devenu un effort interdisciplinaire. Les chercheurs travaillant à Argonne, qui héberge l’un des cinq pôles de recherche en sciences quantiques du ministère de l’Énergie, s’efforcent de créer un réseau évolutif et durable pour un Internet quantique viable.

Le pôle, appelé Q-NEXT, supervise plusieurs domaines scientifiques apportant des contributions à différents aspects d’un réseau quantique.

« C’est un domaine très nouveau et naissant dans lequel tout le monde fait des progrès considérables », a déclaré Alan Dibos, scientifique des matériaux chez Q-NEXT. Prochain gouvernement/FCW. Dibos s’efforce de trouver le matériau « hôte » parfait — ou les éléments de base des réseaux quantiques — pour le matériel qui supportera les qubits. Cet effort fait appel à la science des matériaux pour examiner les structures atomiques de substances spécifiques et la manière dont elles interagissent avec les qubits.

L’un des matériaux préférés de Dibos est l’erbium, en particulier l’ion erbium trois plus, un matériau de terre rare dont la structure atomique convient au calcul des qubits en offrant un temps de cohérence de spin prolongé – une propriété cruciale dont les qubits ont besoin pour stocker des informations.

« Nous utilisons la nanoscience pour permettre la science de l’information quantique en plaçant votre atome dans une sorte de cavité spéciale, en le confinant d’une certaine manière, sous certains paramètres », a-t-il déclaré. « J’essaie de concevoir nos qubits pour qu’ils soient meilleurs. »

Outre l’erbium, le diamant, le carbure de silicium, les oxydes binaires simples et les oxydes tertiaires sont également étudiés comme matériaux hôtes, en fonction de l’application spécifique. L’objectif est de coupler les qubits dans son laboratoire aux photons comme véhicule.

« Nous voulons en fait transmettre [qubits] « Les photons, sous la forme d’un « qubit volant », sont le moyen le plus naturel de transmettre des informations quantiques sur de longues distances », a-t-il déclaré.

Parallèlement à la dépendance des modèles d’intelligence artificielle sur la qualité des données comme fondement, Dibos a déclaré que les matériaux sont tout aussi essentiels à un ordinateur quantique viable que les qubits.

« Vous avez des matériaux de mauvaise qualité, vous n’obtiendrez jamais de bons qubits », a-t-il déclaré. « Nous convergeons tous vers la promotion de cette… plateforme de qubits et de matériaux hôtes. Il faut donc beaucoup de petits efforts pour y parvenir. »

Les travaux de recherche sur les matériaux menés par Dibos constituent l’un des piliers d’un écosystème plus vaste de technologies quantiques. Joe Heremans, scientifique au sein de Q-NEXT, a décrit les travaux de recherche sur les matériaux de Dibos et d’Argonne comme faisant partie de la mission plus vaste de transduction quantique, ou de l’objectif de continuer à améliorer les systèmes d’information quantique et leur connectivité.

« À bien des égards, ce sont les matériaux qui sont très limitants – le développement de matériaux pour essayer de trouver de nouveaux qubits – mais plus important encore, la normalisation des matériaux pour commencer à construire ou à réfléchir à des technologies évolutives basées sur ces éléments », a déclaré Heremans. « Une chose que Q-NEXT a en quelque sorte mis en avant, ce sont deux de ces fonderies, [with] un ici à Argonne qui est spécifique aux matériaux semi-conducteurs pour les qubits.

L’innovation dans ce domaine a attiré l’attention de plusieurs entreprises de premier plan, telles qu’Intel, Microsoft et Boeing.

Défis en matière d’infrastructures

D’autres pièces importantes du puzzle des réseaux quantiques s’éloignent des technologies à l’échelle nanométrique et se dirigent vers des infrastructures plus vastes.

Rajkumar Kettimuthu, scientifique senior chez Argonne, a évoqué la refonte de l’infrastructure qui sera probablement nécessaire pour prendre en charge les communications quantiques. Informaticien de formation, Kettimuthu s’efforce d’intégrer les éléments de l’informatique classique à un réseau quantique.

L’un de ses domaines de recherche est lié à la fragilité des qubits et à la façon dont ils voyagent d’un nœud à un autre à travers les câbles à fibres optiques qui servent d’épine dorsale aux communications modernes.

« Si vous mettez les deux dans la même fibre, alors vous avez besoin d’un certain niveau de protection pour les signaux quantiques contre le signal classique », a-t-il déclaré. Prochain gouvernement/FCW.

Ce besoin découle de la fragilité inhérente aux qubits. Lors du stockage d’informations dans un état de superposition, des interférences externes, souvent appelées bruit, peuvent facilement perturber et ruiner l’effort de calcul du qubit. Le bruit peut être n’importe quelle interruption, comme des changements de température ou la présence de photons en excès.

L'évolutivité est désormais un énorme défi, c'est pourquoi, avec les démonstrations, nous devons vraiment sortir de l'expérience de physique pour passer à un véritable réseau. Rajkumar Kettimuthu, Laboratoire national d'Argonne

Idéalement, a déclaré Kettimuthu, une coexistence pourrait se produire entre les infrastructures de réseaux quantiques classiques et futures. D’ici là, des câbles à fibre optique spéciaux dotés d’une technologie à très faible bruit sont nécessaires.

« La fibre doit être fabriquée d’une certaine manière, ou nous avons besoin de méthodes fondamentalement différentes pour la fabriquer », a-t-il déclaré. « Du point de vue de l’infrastructure réseau, c’est la fibre qui compte, alors que pour les plateformes de qubits, cela pourrait être d’autres choses. »

Pour l’instant, cependant, Argonne et des partenaires de recherche comme l’Université de Chicago et Starlight dans le centre-ville de Chicago utilisent une fibre noire – un câble dont le seul trafic est constitué par les signaux quantiques envoyés entre les institutions – pour tester à la fois la force des signaux et les répéteurs quantiques afin de valider le fonctionnement d’un réseau quantique.

L’expérimentation ici exige la participation d’experts aux profils scientifiques divers. Kettimuthu a noté que certains aspects du développement d’un réseau quantique exigent davantage de travail. Il a souligné la nécessité pour les technologies quantiques de rester homogènes afin de favoriser l’interconnectivité au sein des appareils futurs et existants et d’élargir l’accès des utilisateurs, ce qui bénéficierait d’un soutien gouvernemental plus important.

« L’évolutivité est un énorme défi aujourd’hui, donc avec les démonstrations, nous devons vraiment sortir de l’expérience de physique pour passer à un réseau réel », a-t-il déclaré. « Nous devrions réellement faire des recherches sur le sujet afin que les agences fédérales de financement le sachent le plus tôt possible. »

Ce type de partenariat va contribuer à l’introduction de nouvelles techniques d’ingénierie nécessaires à la mise à l’échelle de tout type de réseau d’information quantique. Salman Habib, directeur de la division des sciences informatiques d’Argonne, a déclaré Prochain gouvernement/FCW que combler ce fossé nécessitera un travail d’équipe.

« Si vous voulez qu’un ordinateur quantique soit aussi performant que la machine classique dans certains aspects – ou le surpasse, dans un certain sens – alors vous pensez en termes d’investissements de l’ordre du milliard de dollars, ce qui signifie simplement que… à mon avis, un partenariat public-privé », a-t-il déclaré.

Habib a cité les contrats en cours entre la Defense Advanced Research Projects Agency et des partenaires du secteur privé de premier plan pour développer un ordinateur quantique viable, comme exemple du niveau de soutien dont les laboratoires nationaux et les universités ont besoin pour développer de nouveaux matériels et logiciels. Pour fournir un système d’information quantique capable de traiter efficacement des informations proches de leur équivalent classique, Habib estime qu’il nous faudra encore environ deux décennies de travail.

« Quand on a un système de cette envergure, il faut qu’il puisse fonctionner pendant une longue période », a-t-il déclaré. « L’autre chose dont on ne parle pas beaucoup, c’est que les ordinateurs quantiques ne sont pas très efficaces pour les tâches gourmandes en données. En fait, ils sont presque inutiles. »

Il s’agit d’un inconvénient considérable compte tenu des progrès et de la demande en matière de traitement avancé des données et de capacités de calcul de l’IA. Bien que Habib se proclame optimiste, il a déclaré que les capacités à court terme d’un ordinateur quantique sont loin de ce que prétendent certains gros titres.

« Il n’est pas possible pour l’instant de fournir à un ordinateur quantique une telle quantité de données », a-t-il déclaré. « Les ordinateurs quantiques – même ceux qui seraient à l’avenir tolérants aux pannes – seraient donc ceux qui travailleraient sur des problèmes très faciles à spécifier. »

Habib a précisé que les ordinateurs quantiques à court terme seront plus aptes à résoudre les problèmes dans les domaines de la science des matériaux et de la chimie, mais dépendront toujours d’une machine dotée d’une mémoire et de capacités de calcul suffisantes.

« Tout le monde essaie de déterminer ce qui sera la première chose qui mènera réellement à une grande avancée scientifique », a-t-il déclaré. « La grande question sera : à quel point est-il difficile de le faire évoluer ? [quantum computers] en haut. »