Alors qu’une tempête hivernale frappe le nord de l’Illinois, voici ce qu’un cardiologue dit à propos du pelletage – Shaw Local

Une importante tempête hivernale a frappé le nord de l’Illinois jeudi, apportant avec elle de la neige, des vents violents et des températures glaciales.

Une fois que la tempête aura quitté la région vendredi soir, les résidents se retrouveront probablement avec plusieurs pouces de neige à pelleter.

Le Dr Anirudh Kumar, cardiologue interventionnel à l’hôpital Northwestern Medicine Delnor à Genève, a répondu à quelques questions sur le pelletage et le risque de crise cardiaque.

Shaw Local News Network: Les gens devraient-ils pelleter lors de grosses tempêtes comme celle attendue?

Dr Kumar : Le pelletage de la neige comporte un risque similaire à d’autres formes d’exercice intense. Les gens doivent tenir compte de leur état de santé, des recommandations concernant le niveau d’activité de leur médecin et, surtout, écouter leur corps.

SLNN : Comment savent-ils s’ils risquent une crise cardiaque en pelletant ?

Dr Kumar : Les crises cardiaques surviennent de manière imprévisible et peuvent survenir à tout moment. Les personnes les plus à risque de crises cardiaques, en général, sont les personnes âgées et celles souffrant d’hypertension, d’hypercholestérolémie, de diabète et de fumeurs.

SLNN : Le type de neige a-t-il une importance en termes de risque ? Par exemple, la neige plus lourde et mouillée est-elle plus dangereuse ?

Dr Kumar : Le risque est probablement corrélé au degré d’effort physique. Une neige plus lourde peut être plus dangereuse, mais le plus grand corrélat est probablement la quantité de neige pelletée et le temps passé à le faire.

SLNN : Quelles sont vos recommandations pour les personnes qui ont besoin de dégager une allée mais qui n’ont pas de souffleuse ?

Dr Kumar : Pelleter peut être sécuritaire, mais comme toute autre chose, faites-le avec modération, faites des pauses au besoin et écoutez votre corps. Ayez quelqu’un autour de vous qui peut garder un œil sur vous à tout moment.

SLNN : S’ils commencent à pelleter, quels sont les symptômes à connaître ?

Dr Kumar : N’ignorez pas les symptômes de transpiration abondante, d’essoufflement ou de douleurs thoraciques.