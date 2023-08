Alors qu’une panne d’électricité massive frappait l’Amérique du Nord il y a 20 ans, ce couple ontarien était sur le point de se marier

Alors que de nombreuses personnes en Ontario ont des souvenirs différents de la panne de courant de 2003, Rebecca Canzio avait sa propre raison de passer en « mode survivant ».

Canzio n’était qu’à quelques jours de son mariage à Windsor lorsque ce qu’on appelle communément le Northeast Blackout a frappé le 14 août 2003.

« Commencer votre mariage avec un black-out historique est un peu étrange », a-t-elle déclaré. « Mais cela a vraiment fait de nous un couple qui peut suivre le courant et rire des petites choses. »

Il y a vingt ans, de nombreuses villes proches de la partie inférieure des Grands Lacs, y compris Windsor, ont perdu l’électricité lorsque la panne d’électricité a coupé les feux de circulation, les immeubles de bureaux, les systèmes de transport en commun et les aéroports. La panne d’électricité s’est étendue sur plus de 24 000 kilomètres carrés, de Chicago et tout le long de la côte Est.

La panne a été déclenchée par des lignes électriques dans l’Ohio entrant en contact avec des arbres envahis par la végétation. La société qui gère les lignes, FirstEnergy Corporation, n’a pas été en mesure de réagir ou d’avertir qui que ce soit dans l’immédiat en raison d’un problème technique. Un effet en cascade s’en est suivi, entraînant une surtension qui a entraîné la fermeture de plus de 100 centrales électriques en Ontario et dans le nord-est des États-Unis.

Environ 70 invités étaient censés se rendre à Windsor pour le mariage de Canzio le 16 août. Cependant, la panne d’électricité massive deux jours plus tôt signifiait que certains invités n’avaient pas pu s’y rendre.

« Plus de 250 invités sont venus à notre mariage, mais malheureusement, à cause de la panne d’électricité, nous avons perdu environ 35 invités qui étaient censés venir », a déclaré Canzio, qui vit maintenant à Waterdown, en Ontario, dans le quartier de Hamilton.

Témoin coincé dans un ascenseur

En ce jeudi fatidique, tout a commencé à mal tourner pour Canzio.

Le courant était coupé à l’hôtel où les clients étaient censés rester, ce qui signifie que les ascenseurs ont cessé de fonctionner.

« Mon beau-frère, qui était le témoin de mon mari, s’est retrouvé coincé dans un ascenseur », se souvient Canzio.

Il a finalement été secouru après 20 minutes.

Le manque d’électricité signifiait qu’en plus des ascenseurs qui ne fonctionnaient pas, il n’y avait pas de climatisation dans l’hôtel.

Une page de l’album de Rebecca Canzio se souvenant de son week-end de mariage. Le Hampton Inn and Suites récemment ouvert sur Huron Church Road à Windsor, en Ontario, où ses invités de l’extérieur de la ville séjournaient, a perdu de l’électricité lors de la panne d’électricité du nord-est de 2003. (Soumis par Rebecca Canzio)

« Nous avons également vu des invités avoir du mal à monter les six étages », a déclaré Canzio. « Il y avait des invités âgés qui sont arrivés et qui avaient des bagages à porter. Il est rapidement devenu très chaud et inconfortable, et leurs chambres étaient assez brûlantes. »

La mère de Canzio a proposé d’héberger tout le monde dans sa maison de LaSalle, où les invités pouvaient manger et boire et, surtout, se rafraîchir.

Bien que Canzio ait déclaré qu’il n’y avait pas d’alternative pour que les gens se divertissent, elle a rappelé que l’atmosphère avait eu un effet calmant sur elle et son futur mari, Michael.

« Nous étions vraiment inquiets pour certains détails, mais tout le monde n’arrêtait pas de nous rassurer sur le fait qu’aucune de ces choses n’avait d’importance », se souvient Canzio. « Nous étions tous ensemble et [they said,] ‘Vous allez vous marier.' »

Et ils l’ont fait. Mais pas avant encore plus de hoquets.

« Vendredi a été la pire journée du week-end », a déclaré Canzio.

Elle recevait des appels du personnel du club Fogolar Furlan qui ne savait pas s’il pouvait organiser la réception. Son coiffeur et ses invités qui n’ont pas pu s’approvisionner en essence car les stations étaient fermées.

La réception de mariage de Canzio a eu lieu au club Fogolar Furlan à Windsor. Le club avait appelé Canzio la veille, disant qu’il n’était pas sûr de pouvoir organiser la réception en raison de la panne d’électricité du nord-est de 2003. (Soumis par Rebecca Canzio)

« Chaque fois que j’entendais un nouveau changement ou un nouveau pépin, c’était un coup de poignard dans mon cœur », a déclaré Canzio.

Le soulagement est venu plus tard dans la soirée lorsque le courant est revenu juste avant le dîner de répétition. Mais c’était une fausse aube.

« En arrivant au restaurant où nous devions accueillir environ 50 invités pour le dîner de répétition, nous avons découvert que le courant venait de s’éteindre à nouveau », a-t-elle déclaré.

Chaque fois que j’entendais un nouveau changement ou un nouveau pépin, c’était un coup de poignard dans mon cœur. -Rebecca Canzio

On craignait que les clients de l’extérieur de la ville ne puissent pas rester à l’hôtel, ils y ont finalement passé la nuit. Canzio a déclaré que l’hôtel avait fait du bon travail en essayant de rendre les gens aussi confortables que possible.

Samedi est arrivé et, à part le fait que la maquilleuse de Canzio n’ait pas pu l’héberger, tout s’est déroulé sans encombre, même s’il y a eu un moment de déjà vu lors de la réception.

« Nous étions en train de danser et le courant s’est éteint », se souvient Canzio. « Je pense que quelqu’un venait de marcher sur un cordon parce que dans les 10 secondes, le courant est revenu et tout le monde a commencé à rire. »

Canzio a décrit ce moment comme le thème de tout le week-end.

Que s’est-il passé depuis

François Bouffard, professeur agrégé de génie électrique à l’Université McGill de Montréal, a déclaré que les réseaux électriques sont conçus pour être « à l’épreuve des balles » et que leur redémarrage prend du temps.

Depuis 2003, les producteurs d’électricité veillent à ce qu’une panne similaire ne se reproduise plus. Bouffard a déclaré que le processus implique désormais la connexion de l’énergie éolienne et solaire au réseau.

« Ce qui est génial avec l’énergie éolienne et solaire, c’est qu’ils viennent en plus petits morceaux », a-t-il déclaré. « Donc, si vous en perdez un, la douleur n’est pas aussi profonde que la perte d’une grande centrale électrique comme Bruce [Power nuclear plant] ou Darlington [Nuclear Generating Station]. »

Le changement le plus important depuis 2003 est la mise en place de normes d’exploitation.

« Avant 2003, il n’y avait pas de normes de l’industrie qui étaient respectées en Amérique du Nord », a déclaré David Robitaille, directeur principal des opérations du marché à l’Independent Electricity System Operator, un organisme qui supervise le système électrique de l’Ontario.

La mariée, le marié et leurs invités à l’extérieur de l’église du Sacré-Cœur à LaSalle. Le courant a été en grande partie rétabli le jour du mariage de Canzio après deux jours en grande partie sans électricité. (Soumis par Rebecca Canzio)

« Maintenant, nous avons des normes matures de l’industrie que nous respectons et que nous sommes audités tous les trois ans », a déclaré Robitaille.

Pour Canzio, sa famille et ses amis ont adopté une approche comique pour se souvenir du week-end.

« Il y a eu des blagues au fil des ans », a-t-elle déclaré. « Nous utilisons beaucoup de jeux de mots pour commémorer la partie noire de notre expérience de mariage. »

Rebecca Canzio et son mari Michael, montrés sur une photo récente, sont mariés depuis deux décennies. Elle dit que sa famille et ses amis ont commémoré leur anniversaire avec des blagues et des jeux de mots sur la panne d’électricité du nord-est de 2003. (Soumis par Rebecca Canzio)

Tout au long de leur calvaire, le ministre a asséné un message rassurant.

« C’était très encourageant et rassurant pour lui de nous rappeler constamment que vous n’avez pas besoin d’électricité pour vous marier, vous avez juste besoin d’amour », a déclaré Canzio. « Cela a vraiment résonné avec nous et est resté avec nous. »