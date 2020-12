Le groupe s’est déployé sur les sentiers en équipe pendant l’heure suivante, les faisceaux de leurs lampes de poche haute puissance sillonnant les arbres à l’extérieur de Gainsborough, une ville de marché autrefois animée nichée le long de la rivière sinueuse Trent dans le Lincolnshire, dans les East Midlands de l’Angleterre. Ils étaient là dans le cadre de Night Watch, une initiative de prévention du suicide lancée quelques semaines plus tôt pour surveiller les points chauds connus du suicide dans la région, et ils recherchaient des personnes en crise.

Mais les dernières semaines ont été occupées depuis les pêcheurs barbus , l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale derrière le projet de patrouille, et ses co-fondateurs, M. Roberts et Mick Leyland. Alors que l’Angleterre sort tout juste d’un deuxième verrouillage, ils ont constaté une augmentation mesurable des appels à l’aide et un besoin croissant de leurs services de crise alors que la communauté est aux prises avec les retombées de la pandémie de coronavirus.

«Le temps froid et humide, les longues nuits, cela affecte beaucoup de gens», a déclaré M. Leyland. «Et être verrouillé aussi, c’est encore pire.» Au cours d’une seule semaine récente, ils ont répondu à un certain nombre d’appels de crise, dont certains émanaient de personnes menaçant de se suicider.

Avec la pandémie de coronavirus dévastant la Grande-Bretagne et deux verrouillages nationaux laissant beaucoup de gens se sentir isolés, les experts affirment que la santé mentale et le bien-être des personnes à travers le pays sont de plus en plus préoccupants. Les recherches ont montré une augmentation des rapports sur la solitude, une préoccupation particulière pour les jeunes, des difficultés pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale préexistants et une augmentation des rapports sur les idées suicidaires.

Bien qu’il n’y ait pas encore de hausse enregistrée du taux de suicide national, le risque de suicide chez les hommes d’âge moyen reste préoccupant en Grande-Bretagne, où depuis des décennies le groupe s’est constitué. le plus grand nombre de décès par suicide.

L’impact de la pandémie et ses effets d’entraînement – verrouillages, ralentissement économique et isolement social – sur la santé mentale ont été bien documentés dans le monde entier. Et en Grande-Bretagne, qui est simultanément aux prises avec le plus grand nombre de décès liés à Covid-19 en Europe et une profonde récession, les experts de la santé craignent que l’impact ne se fasse sentir pendant des années à venir.