Alors qu’une longue bataille juridique prend fin, une famille palestinienne se prépare à être expulsée de sa maison à Jérusalem

JERUSALEM (AP) – Peu d’endroits à Jérusalem parlent plus du conflit plus vaste qui se déroule dans la ville que l’appartement de Nora Ghaith-Sub Laban, 68 ans.

En tant que derniers Palestiniens restants dans un bâtiment rempli de colons israéliens, les Ghaith-Sub Laban ont lutté contre les tentatives israéliennes de les expulser de leur maison de la vieille ville pendant plus de 45 ans.

Cette bataille juridique labyrinthique a pris fin plus tôt cette année, lorsque la Cour suprême israélienne a annulé la dernière requête en appel de la famille. Maintenant, les autorités israéliennes ont ordonné l’expulsion de Nora et de son mari Mustafa avant le 13 juillet. Cela inclut l’une des plus grandes fêtes du calendrier islamique, l’Aïd al-Adha, qui a commencé mardi soir.

« Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger », a déclaré Nora depuis l’appartement où elle est née en 1955. De l’extérieur, avec ses pierres grossièrement taillées flattées par un soleil éclatant et ses fenêtres donnant sur le Dôme doré du Rocher , la maison vieille de 200 ans au cœur du quartier musulman est une carte postale de Jérusalem. À l’intérieur, la peinture s’est écaillée et les murs se sont écaillés en raison d’ordonnances judiciaires interdisant à la famille de faire des réparations.

Dans ce qu’elle a décrit comme une campagne visant à rendre la vie si insupportable qu’elle partirait tout simplement, Nora a déclaré que ses voisins juifs lui crachaient et lui lançaient des pierres et des bouteilles. La police israélienne s’est présentée à sa porte, demandant des pièces d’identité et exigeant de connaître tous ceux qui sont entrés et sortis de chez elle.

« C’est une guerre psychologique », a-t-elle déclaré.

La police israélienne a déclaré que les contrôles n’étaient « pas destinés à intimider ou harceler mais à recueillir les informations nécessaires » avant l’expulsion.

L’affaire Ghaith-Sub Laban n’est pas un différend sur une seule propriété, disent les avocats, mais fait partie d’un effort plus large des colons israéliens, avec le soutien du gouvernement, pour cimenter le contrôle juif sur la ville contestée, en particulier la Vieille Ville, qui abrite les quartiers les plus importants de Jérusalem. lieux saints importants.

Un différend similaire qui pourrait conduire à l’expulsion de familles palestiniennes dans le quartier voisin de Sheikh Jarrah a suscité des tensions qui ont abouti à une guerre de 2021 entre Israël et le groupe militant du Hamas à Gaza qui a tué plus de 250 personnes.

La lutte de la famille a déclenché de nombreux rassemblements de protestation par des militants israéliens de gauche, dont certains ont dégénéré en échauffourées avec la police israélienne qui a arrêté ceux qui agitaient des drapeaux nationaux palestiniens.

« C’est plus que juste, ‘Oh, j’ai ce problème avec mon voisin en bas.’ Vous parlez d’un conflit politique et national », a déclaré Yonatan Mizrahi, directeur de la surveillance des colonies à Peace Now, un groupe de défense israélien qui s’oppose aux colonies. « Ce qui se passe dans la Vieille Ville ne reste pas dans la Vieille Ville. »

Capturée par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, puis annexée dans un mouvement non reconnu internationalement, Jérusalem-Est a longtemps été un creuset du conflit israélo-palestinien.

Aujourd’hui, plus de 220 000 Juifs vivent à Jérusalem-Est, principalement dans des colonies bâties qu’Israël considère comme des quartiers de sa capitale. La plupart des 350 000 habitants palestiniens de Jérusalem-Est sont entassés dans des quartiers surpeuplés où il y a peu de place pour construire.

Dans toute la moitié est de la ville, des organisations de colons et des trusts juifs mènent des batailles judiciaires contre des familles palestiniennes pour ouvrir la voie aux colons.

Une loi israélienne adoptée après l’annexion de Jérusalem-Est permet aux Juifs de récupérer des propriétés qui étaient juives avant la formation de l’État israélien en 1948. La Jordanie contrôlait la région entre 1948 et la guerre de 1967.

Près de 1 000 Palestiniens, dont 424 enfants, risquent actuellement d’être expulsés à Jérusalem-Est, a indiqué le bureau humanitaire des Nations unies.

Pendant la domination britannique sur la Palestine historique, avant la guerre pour la création d’Israël, l’appartement Ghaith-Sub Laban appartenait à une fiducie pour Kollel Galicia, un groupe qui collectait des fonds en Europe de l’Est pour les familles juives de Jérusalem. Son représentant légal, Eli Attal, a refusé de commenter l’affaire, n’envoyant qu’un emoji avec la bouche fermée.

Arieh King, chef des colons et adjoint au maire de Jérusalem, a décrit la famille Ghaith-Sub Laban comme des « squatters » et l’affaire comme un simple litige immobilier.

« C’est une propriété juive et ils veulent la récupérer », a-t-il dit. « (Les Ghaith-Sub Labans) n’ont aucun droit sur cette propriété. »

Il n’y a pas de droit équivalent en Israël pour des centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui ou ont été forcés de quitter leurs maisons pendant la guerre qui a entouré l’établissement d’Israël de retourner dans leurs propriétés perdues.

Le cas de Nora reflète l’histoire volatile de la ville. Originaires de la ville d’Hébron, dans le sud de la Palestine, ses parents ont déménagé à Jérusalem-Ouest en 1945, puis dans la vieille ville lorsque la capitale a été divisée lors de la guerre de 1948.

En tant que résidents du même appartement du quartier musulman depuis sept décennies, la famille de Nora a obtenu le statut de locataires protégés, mettant la loi israélienne de son côté.

Nora a partagé avec l’Associated Press son contrat de location jordanien de 1953 qui montrait qu’elle et Mustafa payaient un loyer à un « gardien général » pour des propriétés abandonnées, d’abord sous les autorités jordaniennes, puis sous Israël après la guerre de 1967. Elle paie maintenant un loyer – 200 dinars jordaniens, soit 282 dollars par an – aux avocats du trust juif.

L’affaire traîne depuis des décennies, le gardien israélien puis le trust Kollel Galicia contestant le bail protégé de la famille. Plus récemment, la dotation Kollel Galicia a fait valoir en 2019 que l’absence de Nora de sa maison cette année-là pourrait ouvrir la voie à leur expulsion.

Nora a déclaré que la maison était parfois vide en 2019 parce qu’elle avait été hospitalisée pour une blessure au dos et récupérée plus tard dans les maisons de ses enfants adultes, que les autorités israéliennes avaient précédemment expulsés de l’appartement de la vieille ville.

La Cour suprême d’Israël a confirmé l’ordonnance d’expulsion fin février, mettant fin à la saga qui a subsumé presque toute sa vie et celle de ses cinq enfants. Deux de ses fils – Ahmad, un chercheur sur les droits humains, et Rafat, un avocat – sont devenus des défenseurs à plein temps de l’affaire.

La police israélienne a déclaré que les autorités « comprenaient les émotions impliquées » mais étaient « déterminées à faire respecter l’état de droit » et à faire respecter l’expulsion.

Maintenant dans les limbes, Nora sent que sa maison est devenue une cellule de prison. Craignant que les colons ne profitent d’une absence même momentanée pour emménager, elle a dit qu’elle n’était pas sortie depuis mai. Ses fenêtres – et leur vue imprenable sur le sanctuaire doré – sont recouvertes de treillis métallique pour se protéger des pierres de ses voisins.

La semaine dernière, des supporters et des artistes ont aidé la famille à préparer leur maison pour ses futurs invités. Ils ont peint un olivier dans le salon avec les mots « Nous resterons », écrits dans ses racines sauvages. Il y a aussi un portrait de Nora, avec ses lunettes à monture métallique et son sourire prudent.

« Ils ne veulent pas la paix, ils veulent se rendre », a-t-elle dit.

Isabel Debré, Associated Press