Alors qu’un trou noir déchiquetait une étoile, Hubble de la NASA regardait

L’invisibilité d’un trou noir pourrait être considérée comme sa plus grande force. À travers le tissu de l’espace, ces bêtes silencieuses boivent chaque goutte de lumière qui coule dans leurs impulsions gravitationnelles, embouteillent ces rayons de l’univers observable et, dans l’obscurité, attendent qu’une étoile impuissante apparaisse. Ensuite, ils attaquent.

Maintenant, les scientifiques ont annoncé que la NASA Le télescope spatial Hubble a capturé ce qui vient ensuite dans un tel cauchemar cosmique – également connu sous le nom d’événement de perturbation de marée, au cours duquel un trou noir se régale de sa proie ou “accréte” une étoile. Les astronomes ont partagé la nouvelle jeudi lors d’une réunion de l’American Astronomical Society.

“En règle générale, ces événements sont difficiles à observer. Vous obtenez peut-être quelques observations au début de la perturbation lorsqu’elle est vraiment brillante”, a déclaré Peter Maksym du Centre d’astrophysique | Harvard & Smithsonian, a déclaré dans un communiqué. “Nous avons vu cela assez tôt pour pouvoir l’observer à ces stades d’accrétion très intenses des trous noirs.”

Pris dans l’étreinte gravitationnelle mortelle d’un gouffre, la forme sphérique de cette étoile a été vue mutée de manière agressive en un brin tordu de matière incandescente. Devant les yeux vitreux de Hubble, l’étoile a été vicieusement déchirée jusqu’à ce qu’elle ressemble à un tourbillon déformé de poussière de fée, encerclant son prédateur et laissant derrière elle une queue enflammée pour illuminer le vide autrement vide de l’espace.

À juste titre, cela est parfois appelé un trou noir “spaghettisant” importe parce que même les objets les plus forts avec le malheur de marcher trop près de la fosse gravitationnellement extrême se transforment en lambeaux fragiles et noodly.

NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)



Pendant ce temps, le trou noir a dévoré son maintenant-beignet d’étoile – scientifiquement appelé un tore à ce stade – aspirant les gaz de l’orbe torturé tout en crachant simultanément du matériel comme s’il s’agissait des os d’un délicieux dîner de poulet. Pour le contexte, on pense que ce tore est de la taille de notre entier système solaire.

“Nous regardons quelque part au bord de ce beignet. Nous voyons un vent stellaire du trou noir balayer la surface qui est projetée vers nous à des vitesses de 20 millions de miles par heure”, a déclaré Maksym, ce qui se traduit par 3 pourcentage de la vitesse de la lumière.

Non seulement c’est énorme parce que, eh bien, c’est absolument spectaculaire – mais aussi parce que les galaxies avec des trous noirs calmes ou au repos comme celui analysé par Hubble ne devraient dévorer une étoile qu’une fois tous les 100 000 ans.

“Nous sommes vraiment encore concentrés sur l’événement”, a déclaré Maksym.

DESY, Laboratoire de communication scientifique



Mais ça ne ressemblait pas à un film hollywoodien

Pour être clair, Hubble n’a pas au sens propre capturer des images de tout ce qui se passe en temps réel. Donc non, ce trou noir ne ressemblait pas à l’emblématique léviathan interstellaire du point de vue de la lunette.

Je veux dire, après tout, toute cette situation s’est produite à environ 300 millions d’années-lumière de la Terre – ce qui signifie également que cela s’est produit il y a environ 300 millions d’années, mais la lumière de l’événement vient d’atteindre notre planète, nous la voyons donc dans ce que nous appelle “le présent”.

Cependant, ce que Hubble a fait pour capturer cette scène permet à peu près aux scientifiques de déduire ce qu’elle serait ressembler si nous pouvions en quelque sorte regarder les détails se dérouler comme un film.

La puissante sensibilité ultraviolette du télescope a été capable d’étudier la lumière émise par l’étoile déchiquetée qui a voyagé vers la Terre au cours des millénaires, et les astronomes ont pu tracer tous ces signaux lumineux pour déterminer comment l’étoile se tordait, se froissait et se plissait au fur et à mesure qu’elle périssait.

Vous pouvez regarder une imagination de l’événement ci-dessous, selon les calculs de l’équipe.

“Il y a encore très peu d’événements de marée qui sont observés dans la lumière ultraviolette compte tenu du temps d’observation. C’est vraiment dommage car il y a beaucoup d’informations que vous pouvez obtenir à partir des spectres ultraviolets”, Emily Engelthaler du Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes ravis parce que nous pouvons obtenir ces détails sur ce que font les débris. L’événement de marée peut nous en dire beaucoup sur un trou noir.”

Cet événement, officiellement baptisé AT2022dsb, a été capturé le 1er mars 2022 par un réseau de télescopes au sol appelé All-Sky Automated Survey for Supernovae.

Cela a piqué l’intérêt des astronomes de Hubble, qui se sont immédiatement déplacés pour essayer d’obtenir des lectures ultraviolettes sur la violente perturbation des marées aussi longtemps que possible, pour cerner autant d’informations que possible sur l’évolution de l’étoile au fur et à mesure qu’elle se déchirait par le trou noir. .

“Vous déchiquetez l’étoile et ensuite il y a ce matériau qui se fraie un chemin dans le trou noir. Et donc vous avez des modèles où vous pensez savoir ce qui se passe, et puis vous avez ce que vous voyez réellement”, Maksym m’a dit. “C’est un endroit passionnant pour les scientifiques : juste à l’interface du connu et de l’inconnu.”