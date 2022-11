Alors qu’un homme de Thunder Bay lutte contre un cancer rare, sa famille se bat pour obtenir un traitement de 300 000 $

Jonathan McFarlane lutte contre une forme rare de cancer alors que sa famille fait tout ce qu’elle peut pour couvrir les frais du traitement qui, selon elle, permettra à son fils de vaincre la maladie.

McFarlane, de Thunder Bay, en Ontario, a terminé une série exténuante de traitements de radiothérapie et de chimiothérapie pour le cancer anaplasique de la thyroïde. L’homme de 30 ans est actuellement traité avec le pembrolizumab, un médicament immunothérapeutique, vendu sous le nom de marque Keytruda.

Le médicament, cependant, n’a pas encore été couvert par les programmes provinciaux de médicaments ou son assurance privée, ce qui lui laisserait une facture estimée à 305 000 $ au moment où il aura terminé le traitement.

“Presque juste du choc et de la colère”, a déclaré Lauri McFarlane, la mère de Jonathan, décrivant leurs émotions lorsqu’ils ont découvert que sa demande de couverture avait été refusée par son assureur privé, Manuvie.

“Nous étions bouleversés”, a-t-elle déclaré. “C’est juste injuste.”

Nous ne pouvons pas continuer à avoir patient après patient qui a besoin de faire la queue, de manifester, de mettre en place des fonds afin d’obtenir le bon traitement. – Durhane Wong-Rieger, Association canadienne pour les maladies rares

Selon le Société canadienne du cancerenviron 6 700 Canadiens recevront un diagnostic de cancer de la thyroïde en 2022. Cancer anaplasique de la thyroïde ne représente que 1,5 % de toutes les formes de cancers de la thyroïde, selon Action Cancer Ontario.

Les McFarlane ont épuisé toutes les options pour faire financer le traitement d’immunothérapie de Jonathan. Ils se sont heurtés à des obstacles en raison de la rareté de ce type de cancer de la thyroïde et parce qu’il n’y a pas de voie claire établie pour les patients atteints de maladies rares au Canada, ce qui, selon les experts, est désespérément nécessaire.

“J’espère que nous aurons bientôt une réponse pour Jonathan”, a déclaré McFarlane. “C’est ce qu’ils doivent faire pour aider à lui sauver la vie… Quiconque a souffert d’un cancer sait que le cancer n’attend pas et que c’est quelque chose qui doit être traité immédiatement.”

CBC News a contacté Manuvie pour discuter des raisons pour lesquelles la réclamation d’assurance a été refusée, mais un porte-parole a déclaré que les détails spécifiques d’une personne ne peuvent être discutés en raison de la responsabilité de l’entreprise de protéger la vie privée de ses clients.

Santé Ontario n’a pas non plus confirmé si le cas de McFarlane était en cours d’examen ni commenté son statut, pour des raisons de confidentialité.

Une forme rare de cancer

La bataille de Jonathan contre cette forme agressive de cancer a commencé en avril, lorsqu’il a rendu visite à son médecin de famille avec une toux. Ses analyses de sang ont montré de nombreux marqueurs inflammatoires et, en mai, une petite bosse est apparue sur le côté de son cou.

Alors qu’il subissait de multiples tests, y compris des biopsies et de nombreux scanners, la masse sur le côté du cou de Jonathan a continué de grossir, pesant finalement près d’un kilo.

Les symptômes de Jonathan se sont rapidement aggravés, tandis que la masse a poussé sur sa trachée et son œsophage, rendant la déglutition difficile. Il a ensuite subi une intervention chirurgicale de près de neuf heures pour retirer la masse, ainsi que sa thyroïde.

McFarlane suit un traitement pour un cancer anaplasique de la thyroïde depuis avril. Sa famille affirme que l’immunothérapie améliore sa santé, mais les coûts ne cessent d’augmenter. (Allez me financer/Kristen Chlebovec)

Après l’opération, Jonathan et sa famille ont gardé espoir, mais une autre masse proche du même endroit a commencé à repousser.

Grâce au traitement et à ce que sa famille appelle une persévérance à continuer à se battre, la masse de Jonathan continue de diminuer. Mais le travailleur de soutien à la jeunesse continue de faire face à un éventail d’effets secondaires et de symptômes difficiles.

Ces défis incluent la tension émotionnelle liée à l’incertitude de son plan de traitement par immunothérapie.

Le manque de données est un obstacle au traitement : médecin

La mère de Jonathan a déclaré que la compagnie d’assurance ne couvrirait pas le médicament d’immunothérapie en raison de la rareté de ce type de cancer.

Il existe également peu de données montrant l’efficacité du pembrolizumab dans le traitement du cancer anaplasique de la thyroïde, en raison de sa rareté.

Le Dr Joseph Del Paggio, médecin de Jonathan et oncologue au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, a déclaré que le manque de données peut être un obstacle à la création de plans de traitement.

“Ça va être très difficile quand vous ne pouvez pas présenter vraiment de données qui soutiennent l’utilisation de ce médicament. Je vois que c’est l’un des principaux obstacles ici”, a déclaré Del Paggio.

L’immunothérapie utilise des substances fabriquées par le corps ou en laboratoire pour stimuler le système immunitaire, pour aider à localiser et à détruire les cellules cancéreuses. La thérapie évolutive et prometteuse devient plus grand public dans le traitement du cancer, y compris au Canada.

Santé Canada a approuvé Keytruda pour la première fois en 2015 et l’a jusqu’à présent autorisé à traiter 25 types de cancers.

“[Immunotherapy] a provoqué un changement de paradigme dans le traitement de certains types de cancers », a déclaré Del Paggio. « Mais je pense que c’est vraiment la clé ici … que cela est efficace dans certains types de cancers, et jusqu’à présent, nous avons vu des effets dans des cancers comme cancer du poumon, cancer de la vessie qui sont sans doute plus importants que les effets que nous constatons dans d’autres types de cancers », a-t-il déclaré.

Des données sur le traitement du cancer anaplasique de la thyroïde sont à venir, a déclaré Del Paggio, ce qui signifie qu’un plan de traitement repose sur des avis d’experts par le biais de consultations avec des centres de cancérologie et des rapports de cas.

La famille McFarlane s’efforce de sensibiliser le public au processus d’obtention d’une couverture pour le traitement des maladies rares et à l’efficacité de l’immunothérapie. Ils s’efforcent d’obtenir un soutien pour Jonathan, soit par le financement, soit en sensibilisant davantage au problème, dans l’espoir que le médicament soit reconnu comme un moyen de traiter cette forme rare de cancer.

“Cette immunothérapie devrait être disponible pour tous ceux qui en ont besoin et en ont besoin”, a déclaré Lauri McFarlane. “Je l’appelle un médicament miracle parce qu’il a beaucoup aidé mon fils.”

Pousser à une stratégie nationale

Jonathan a reçu trois doses du médicament immunothérapeutique et sa mère a déclaré que sa famille remarquait déjà une différence dans son état. Chaque traitement coûte près de 9 000 $ et est requis toutes les trois à quatre semaines.

Lauri et sa famille ont fait appel au public par le biais de campagnes de financement et d’une pétition qui a recueilli plus de 25 000 signatures, dans leurs efforts pour faire reconnaître le cancer anaplasique de la thyroïde comme un cancer traitable avec Keytruda.

Durhane Wong-Rieger, directrice générale et présidente de l’Organisation canadienne pour les maladies rares, a déclaré qu’il existe de nombreux exemples de familles devant faire des efforts extraordinaires pour accéder aux traitements et au financement.

Partout au pays, des familles ont également raconté à quel point il peut être difficile d’accéder à un traitement pour les maladies rares.

En 2019, le gouvernement fédéral s’est engagé à investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur deux ans pour établir une stratégie nationale pour les médicaments contre les maladies rares.

Durhane Wong-Rieger de l’Organisation canadienne pour les maladies rares affirme que le Canada a besoin d’une stratégie nationale pour les soins de santé liés aux maladies rares. (Radio-Canada)

L’Organisation canadienne des maladies rares a organisé des séances de planification pour élaborer la stratégie nationale sur les médicaments contre les maladies rares, dans l’espoir que les patients aient accès à un diagnostic, à des soins spécialisés et à des thérapies en temps opportun.

“Nous remettons vraiment en question ces situations. Je pense que les gouvernements [recognize] nous devons résoudre ce problème », a déclaré Wong-Rieger, qui plaide pour une telle politique depuis plus d’une décennie.

“Nous ne pouvons pas continuer à avoir patient après patient qui a besoin de faire la queue, de manifester, de mettre en place des fonds afin d’obtenir le bon traitement.”

L’organisation de Wong-Rieger a été impliquée dans trois ans de consultations pour développer la stratégie de médicaments contre les maladies rares. Il a conclu une conférence à Toronto cette semaine qui comprenait la formulation de recommandations sur la façon de mettre en œuvre un tel programme, dans l’espoir de terminer la première phase d’ici le printemps.

La famille appelle les prochaines étapes un “jeu d’attente”

Jusqu’à ce qu’une voie claire et un programme comme une stratégie nationale sur les médicaments contre les maladies rares soient établis, des familles comme les McFarlane doivent continuer à se battre pour la couverture des médicaments.

La famille a contesté le refus de la réclamation par l’intermédiaire de Manuvie, transmettant le problème à l’ombudsman de l’entreprise. Ils ont également contacté des politiciens locaux, notamment la députée provinciale de Thunder Bay, Lise Vaugeois, et la députée Patty Hajdu.

Vaugeois a déclaré qu’elle comprenait à quel point cette situation était pénible et que son bureau s’efforçait d’aider les McFarlane à naviguer dans les systèmes provinciaux.

Leur prochaine étape implique le Programme d’accès exceptionnel de l’Ontario, mais comme le médicament d’immunothérapie est un traitement intraveineux, Jonathan n’est pas admissible. La famille attend maintenant une demande directe à Action Cancer Ontario dans le cadre d’un examen au cas par cas, qui est actuellement en cours.

Grâce à ce processus, Santé Ontario administre un programme d’examen au cas par cas au nom du ministère de la Santé, qui examine les demandes de financement pour des thérapies utilisées dans le traitement de cancers rares ou de circonstances cliniques.