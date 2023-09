Alors qu’un fugitif capturé reprend sa peine aux États-Unis, un homicide dans son Brésil natal reste non résolu

RIO DE JANEIRO (AP) — Lorsque le procureur brésilien chargé d’une affaire d’homicide visant Danilo Cavalcante a vu des images de l’homme de 34 ans sortant d’une prison américaine en crabe le mois dernier, il a pensé que le fugitif pourrait tenter de rentrer chez lui, où il s’attendait à recevoir une peine considérablement plus légère.

Cavalcante a fui le Brésil en 2018, plusieurs mois après avoir prétendument abattu un homme dont les membres de la famille lui devaient de l’argent. Aujourd’hui, Cavalcante risque la vie dans une cellule américaine pour le meurtre brutal de sa petite amie.

« Je pensais qu’il voulait s’enfuir au Brésil », a déclaré jeudi le procureur de l’État du Tocantins, Rafael Pinto Alamy, à l’Associated Press. « Il devrait ici se conformer aux règles de la prison, qui sont beaucoup plus clémentes. »

Une audience du tribunal dans l’affaire d’homicide de Cavalcante au Brésil a été fixée au 11 octobre. L’affaire devrait être soumise à un jury, probablement l’année prochaine, ont déclaré Alamy et l’avocat de Cavalcante à l’AP.

Le Brésil ne condamne pas à la perpétuité. Même si Cavalcante avait été condamné à la peine maximale de 30 ans, a déclaré Alamy, il aurait peut-être pu être libéré après 12 ans environ, avec des réductions pour bonne conduite.

Le 5 novembre 2017, peu après minuit, Cavalcante aurait tué un homme devant un restaurant à Figueiropolis, une petite ville rurale d’environ 5 200 habitants du Tocantins, un État de l’arrière-pays brésilien.

La victime, âgée de 20 ans, Valter Júnior Moreira dos Reis, a reçu cinq balles, selon un rapport de police consulté par l’AP. Sa sœur a déclaré plus tard aux policiers qu’elle pensait que Cavalcante l’avait attaqué en raison d’une dette que son frère lui devait concernant les dommages causés à une voiture, indique le rapport.

Cavalcante a ensuite couru vers sa voiture et a fui les lieux, a déclaré un témoin direct aux policiers.

Les autorités brésiliennes ont ouvert une enquête et, en une semaine, un juge a ordonné son arrestation préventive, selon des documents. Les forces de l’ordre n’ont pas pu retrouver Cavalcante, qui n’était pas originaire de la région.

Selon l’émission télévisée d’investigation brésilienne Fantastico, Cavalcante a pu se rendre à la capitale Brasilia en janvier 2018. On ne sait pas s’il a utilisé de faux documents pour voyager, mais il n’a été inclus dans un système national d’information sur les mandats d’arrêt qu’en juin de la même année, le a déclaré à l’AP le procureur travaillant sur l’affaire.

Même s’il avait voyagé avec sa propre pièce d’identité, il n’était qu’un fugitif dans l’État de Tocantins, a déclaré Alamy.

L’arrestation de Cavalcante aux Etats-Unis mercredi a fait la une de nombreux journaux brésiliens. La chasse à l’homme a également été couverte par les journaux et les programmes télévisés tout au long de ses 14 jours de fuite, malgré le fait que le pays est relativement plus habitué aux évasions et aux fugitifs qui, parfois temporairement libérés de prison, refusent de revenir.

L’avocat de Cavalcante, Magnus Lourenço, a déclaré qu’il n’était pas sûr que son client serait informé à temps de l’audience d’octobre et qu’elle pourrait être retardée.

Entre-temps, les proches de la victime au Brésil ont exprimé leur soulagement à l’idée que Cavalcante recommence à payer pour ses crimes, même s’il se trouve dans un autre pays.

« Nous sommes satisfaits (de sa capture), mais il n’y a pas eu justice pour mon frère au Brésil. La justice est très lente », a déclaré Dayane Moreira dos Reis, la sœur de la victime, au journal Folha de S. Paulo. « Nous avons passé sept ans sans aucune réponse. Nous espérons (maintenant) qu’il restera en prison jusqu’à la fin de sa peine.»

Diane Jeantet, Associated Press