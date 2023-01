Alors qu’un autre policier est reconnu coupable de crimes sexuels, la confiance s’effondre dans la plus grande force du Royaume-Uni

Londres

CNN

—



Au cours d’une brillante carrière de 30 ans au sein de la police métropolitaine de Londres, Dal Babu a connu sa juste part de comportements choquants.

Pourtant, la gestion de l’agression sexuelle d’une recrue prétendument aux mains de son supérieur l’a tellement dégoûté qu’il n’a jamais oublié l’incident.

Un sergent-détective avait emmené un jeune agent de police à un appel, s’était arrêté dans une zone latérale et l’avait agressée sexuellement, a déclaré Babu, un ancien surintendant en chef. « Elle a eu le courage de le signaler. Je voulais qu’il soit limogé mais il a été protégé par d’autres officiers et a reçu un avertissement », a-t-il déclaré.

Babu a déclaré que le sergent en question avait été autorisé à servir jusqu’à sa retraite, tandis que la femme avait décidé de quitter la force.

L’incident présumé s’est produit il y a environ une décennie, a déclaré Babu. Il a démissionné en 2013 après avoir été écarté d’une promotion.

Pourtant, malgré de nombreux moments publics de jugement apparent depuis, le plus grand service de police du Royaume-Uni continue d’être secoué par des allégations selon lesquelles il ne fait rien pour s’assurer que les citoyens sont à l’abri de certains de ses propres employés.

Dans la dernière affaire, David Carrick, un officier de la même force, a plaidé coupable à 49 infractions contre 12 femmes sur une période de 18 ans, dont 24 chefs de viol.

L’admission de Carrick, le 16 janvier, est survenue près de deux ans après la mort de Sarah Everard, une jeune femme qui a été arrachée dans une rue de Londres par Wayne Couzens, un autre officier qui, comme Carrick, a servi dans l’unité de protection parlementaire et diplomatique d’élite du pays. Cette partie de la police est armée, contrairement à de nombreuses autres forces britanniques.

Everard, 33 ans, a été violée et assassinée avant que son corps ne soit jeté dans une forêt à environ 60 miles de Londres, dans le comté voisin du Kent, où vivait Couzens. Il est apparu plus tard que son agresseur avait des antécédents d’inconduite sexuelle, tout comme Carrick, qui avait fait l’objet de multiples plaintes avant et pendant ses 20 ans de carrière dans la police – en vain.

Vendredi, les manifestants ont placé 1 071 imitations de pommes pourries à l’extérieur de Scotland Yard, le siège de la police du Met, pour mettre en évidence le même nombre d’officiers qui ont fait l’objet d’un nouvel examen dans 1 633 cas d’agression sexuelle et de violence contre les femmes et les filles commis au cours de la dernière décennie. .

Le commissaire rencontré Mark Rowley s’est excusé pour les manquements qui ont empêché Carrick de se faire prendre plus tôt, dans une interview distribuée aux diffuseurs britanniques.

Annonçant un examen approfondi de tous ces employés confrontés à des drapeaux rouges, il a déclaré : « Je suis désolé et je sais que nous avons laissé tomber les femmes. Je pense que nous avons échoué pendant deux décennies à être aussi impitoyables que nous devrions l’être pour protéger notre propre intégrité.

Vendredi soir, Rowley a publié un “plan de redressement” pour réformer la police métropolitaine, affirmant qu’il était “déterminé à regagner la confiance des Londoniens”.

Parmi ses réformes souhaitées au cours des deux prochaines années, a-t-il déclaré dans un communiqué, figurait la création d’un commandement anti-corruption et contre les abus, étant “axé sans relâche sur les données” dans la livraison et créant la “plus grande présence policière de quartier de Londres”.

Pourtant, Rowley a également déploré qu’il n’ait pas le pouvoir de licencier des officiers dangereux, grâce au fait que la police ne peut être révoquée que par de longs tribunaux spéciaux.

Les enquêtes indépendantes sur le système d’inconduite du Met ont été cinglantes. Un rapport de l’automne dernier a révélé que lorsqu’un membre de la famille ou un collègue déposait une plainte, il fallait en moyenne 400 jours – plus d’une année entière – pour qu’une allégation d’inconduite soit résolue.

Pour Harriet Wistrich, une avocate qui fait pression sur le gouvernement pour qu’il donne à ses enquêtes existantes sur les fautes policières des pouvoirs statutaires afin de mieux protéger les femmes, la question de la violence domestique en tant que porte d’entrée vers d’autres infractions graves ne peut être négligée.

Le Centre pour la justice des femmes de Wistrich, un groupe de campagne, a déposé pour la première fois une soi-disant super-plainte en mars 2019, soulignant comment les mesures existantes conçues pour protéger les victimes de violence domestique en général étaient utilisées à mauvais escient par la police, a-t-elle déclaré, des demandes d’ordonnances restrictives à l’utilisation de la caution préalable à l’inculpation.

Au cours des trois années qui ont suivi, alors que les verrouillages successifs de Covid ont vu des victimes piégées à la maison avec leurs agresseurs et que les poursuites pour de tels crimes ont chuté, Wistrich dit qu’elle a remarqué une tendance des partenaires des policiers à la contacter.

«Nous avions reçu un certain nombre de signalements de femmes victimes de policiers, généralement des victimes de violence conjugale qui n’avaient pas la confiance nécessaire pour signaler ou, si elles le faisaient, se sentaient massivement abandonnées ou victimisées et parfois soumises à des des poursuites pénales contre eux-mêmes pour avoir signalé », a déclaré Wistrich à CNN.

“Ou (nous avons vu) le policier utiliser son statut au sein des tribunaux de la famille pour miner son accès à ses propres enfants.” dit Wistrich.

“Il est certain que si quelqu’un est victime d’un policier, il aura extrêmement peur de se manifester”, a-t-elle ajouté.

L’histoire de Carrick semble confirmer le point de Wistrich. Il avait attiré l’attention de la police à plusieurs reprises pour des incidents domestiques et finirait par admettre un comportement si dépravé qu’il impliquait d’enfermer un partenaire dans un placard sous les escaliers de sa maison. Lorsque certaines de ses victimes ont tenté d’obtenir justice, il a abusé de sa position pour les convaincre que leur parole contre celle d’un policier ne serait jamais crue.

Les experts affirment que l’ampleur de ses infractions érodera davantage la confiance, en particulier parmi les femmes, et tant que le public ne sera pas clair sur le niveau de risque dans les rangs des 43 forces de police britanniques, les tensions mijoteront.

Un sondage commandé par un organisme de surveillance du gouvernement, l’Office indépendant pour la conduite de la police, à la suite du meurtre d’Everard a révélé que moins de la moitié des citoyens britanniques avaient une attitude positive envers la police. Le chef de ce même organisme lui-même a démissionné le mois dernier au milieu d’une enquête sur une allégation historique portée contre lui. D’autres enquêtes depuis lors ont montré que la confiance a continué de plonger.

Même Wistrich est pessimiste quant à savoir si la police procédera ou non aux réformes nécessaires.

“Au fil des ans, nous avons eu une série de coups portés à la police, autour de la police de la violence contre les femmes”, a-t-elle déclaré. «Nous avons eu le genre d’effondrement des poursuites pour viol qui est un problème permanent depuis un certain temps, puis nous avons eu l’émergence de ce phénomène d’abus perpétrés par la police.

“Mais, vous savez, dans un sens, c’est incroyable de voir à quel point la police a réussi à maintenir la confiance du grand public malgré toutes ces histoires. Donc, je ne sais pas combien de temps ou combien d’impact majeur cela aura », a-t-elle déclaré, faisant référence au récent plaidoyer de culpabilité de Carrick.

Pour Patsy Stevenson, une rencontre avec le Met a suffi à modifier la trajectoire de sa vie en un instant.

Après avoir décidé de participer à une veillée à laquelle assistaient des milliers de personnes pour marquer la mort d’Everard en mars 2021, elle a été clouée au sol et arrêtée par des agents du Met lorsqu’ils ont pris d’assaut l’événement au motif que les règles de pandémie en vigueur à l’époque faisaient de grands rassemblements un dangereux pour la santé et illégal.

Alors qu’une photographie de Stevenson est devenue virale, ses cheveux roux secoués alors qu’elle était forcée de crier au sol avec ses mains derrière le dos, elle est devenue à la fois un symbole du féminisme militant et le centre d’une misogynie toxique et de menaces de mort.

Elle a échoué au diplôme de physique pour lequel elle étudiait et lève maintenant les centaines de milliers de livres qui, selon elle, sont nécessaires pour poursuivre la police pour arrestation et voies de fait injustifiées.

En réponse à une question sur le procès de Stevenson, la police métropolitaine a déclaré à CNN: “Nous avons reçu notification d’une proposition de poursuite civile et ne ferons aucun autre commentaire pendant que la réclamation est en cours.”

Mais le fait que le système de vérification de la Met Police ait permis à des hommes comme Carrick et Couzens de rester dans la force montre clairement que “l’ensemble du système de haut en bas ne fonctionne pas”, a déclaré Stevenson.

« C’est comme si nous criions tous, pouvez-vous juste changer avant que quelque chose comme ça n’arrive ? Et maintenant, c’est encore arrivé.

Babu, autrefois l’officier asiatique le plus haut gradé du Met, et Stevenson, affirment que l’érosion de la confiance dans la police britannique n’est pas nouvelle. En effet, la confiance diminue depuis des années, en particulier parmi les groupes ethniques minoritaires, la communauté LGBTQ+ et d’autres sections plus vulnérables de la société, dont le traitement par des agents voyous est souvent sous-déclaré dans le domaine public.

Dans les jours qui ont suivi la dernière comparution de Carrick devant le tribunal, deux policiers à la retraite ont été accusés d’infractions sexuelles impliquant des enfants et un troisième officier en service ayant accès aux écoles a été retrouvé mort le jour où il devait être inculpé d’infractions liées à la pornographie enfantine.

Quatre officiers du Met font l’objet d’une enquête pour faute grave après avoir ordonné la fouille à nu d’une jeune fille de 15 ans dans une école du sud de Londres l’année dernière. Un rapport de sauvegarde a conclu que la décision de fouiller la jeune fille était illégale et probablement motivée par le racisme. Le directeur de l’école en question a démissionné.

Avec l’enlèvement et le meurtre d’Everard, une femme professionnelle blanche de 33 ans, aux mains d’un officier abusant de ses pouvoirs supplémentaires sous les restrictions de Covid, et la vue de plusieurs jeunes femmes, comme Stevenson, plus tard malmenées par le Met sous les mêmes règles, la fureur contre cette tendance à l’impunité a éclaté parmi une plus grande partie de la population.

“Cela se produit depuis des années et des années avec des groupes minoritaires”, a déclaré Stevenson à CNN. “Et seulement quand quelqu’un d’une certaine couleur ou d’un certain look a été arrêté de cette manière, comme moi, alors certaines personnes ont commencé à se réveiller à l’idée de oh, attendez, cela pourrait nous arriver.

« Depuis, j’ai reçu des menaces de mort. A qui puis-je le signaler ? La police?” elle a demandé.

Pourtant, Stevenson a déclaré jusqu’à son arrestation qu’elle avait toujours fait confiance à la police.

“J’étais le genre de personne à jeter un coup d’œil par les fenêtres et à voir s’il y avait un domestique [incident] passe, laissez-moi appeler la police pour régler le problème », a-t-elle déclaré. “Aujourd’hui, si je faisais face à une sorte de harcèlement ou quelque chose dans la rue, je n’irais pas voir un policier.”

Pour les deux filles adultes de Babu, c’est aussi le cas. Bien qu’il ait grandi avec un policier comme père, il dit qu’ils ont également perdu confiance en la force.

“Nous en parlons souvent et, non, je ne pense pas qu’ils fassent confiance à la police”, a-t-il déclaré à CNN. « Et soyons clairs, cela reflète également un problème plus large : les échecs épouvantables de ce pays pour faire face aux violences sexuelles perpétrées contre les femmes en général.

« Je suis souvent inquiet pour la sécurité de mes filles », dit-il. “Chaque fois qu’ils sortent, même maintenant, je leur demande toujours de m’envoyer un SMS pour me dire qu’ils sont rentrés chez eux en toute sécurité.”

Everard n’est jamais rentrée chez elle cette nuit-là en 2021 alors qu’elle revenait de la maison d’un ami dans le sud de Londres, grâce aux actions criminelles d’un homme embauché pour protéger des gens comme elle, pas pour s’en prendre à eux.

Jusqu’à ce que les forces de police britanniques s’attaquent radicalement à l’ampleur des possibles injustices qui se produisent à l’intérieur, de nombreuses femmes – et d’autres – seront à juste titre inquiètes.