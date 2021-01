Après sept ans et demi, Mesut Ozil en tant que joueur d’Arsenal touche à sa fin après que le milieu de terrain exilé a conclu un accord verbal pour annuler le reste de son contrat avec le club du nord de Londres afin de signer pour Fenerbahce.

Ozil est maintenant sur le point d’achever un transfert gratuit vers le club turc, et il s’est envolé pour Istanbul avec sa famille ce week-end afin de finaliser le déménagement.

Alors que la nouvelle de son transfert imminent commençait à circuler, l’Allemand a changé la palette de couleurs de ses canaux de médias sociaux du rouge et blanc d’Arsenal au jaune et bleu de ses futurs employeurs.

Et ainsi, 10 mois après sa dernière apparition en compétition pour les Gunners, l’impasse d’Ozil semble enfin réglée.

« Notre club amène Mesut Ozil à Istanbul pour poursuivre les processus de transfert », Fenerbahce confirmé sur les réseaux sociaux, partageant une photo de leur nouveau joueur atterrissant à l’aéroport.

Ozil lui-même a également déclaré qu’il était « très excité » de rejoindre le club qu’il soutient depuis son enfance, tout en ajoutant qu’il est susceptible de manquer les premiers matchs alors qu’il récupère sa forme physique.

Le joueur de 32 ans est arrivé à Arsenal en tant que signature du Real Madrid en septembre 2013 lors d’un transfert d’une valeur de près de 42,5 millions de livres sterling.Il a ensuite fait 254 apparitions, marqué 44 buts et fourni 77 passes décisives tout en jouant son rôle dans trois. FA Cup remporte pour le club et aide également l’Allemagne à remporter la Coupe du monde en 2014. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, il a quand même réussi à se retrouver exclu des équipes de Premier League et d’Europa League de Mikel Arteta en 2020. Ce fut un passage erratique, à dire le moins.

De retour dans le nord de Londres, avant même qu’Ozil n’ait mis la plume sur papier sur un contrat à Fenerbahçe, ses anciens coéquipiers de l’Emirates se disputaient déjà sur les réseaux sociaux pour savoir qui devrait réclamer son maillot n ° 10 bientôt vacant. Les partenaires de Strike Pierre-Emerick Aubameyang (qui porte actuellement le maillot n ° 14) et Alexandre Lacazette (n ° 9) ont partagé une blague sur Instagram alors qu’ils se disputaient le numéro de l’équipe d’Ozil.

Lacazette a posté une photo sur son histoire de lui s’entraînant avec son ami proche au-dessus du mème « Spider-Man pointant vers Spider-Man » et de la légende: « Quand vous voulez tous les deux le numéro 10. »

Aubameyang a répondu: « Ils ont dit qu’ils l’avaient rangé … tout à toi mon frère. »

Lacazette a alors cherché à assurer Ozil qu’il ferait le numéro fier en l’ajoutant pour dire: «Il sera bien soigné».

L’héritage d’Ozil à Arsenal a fait l’objet de nombreuses discussions au cours de l’année écoulée, dont la plupart ont été réduites à regarder son équipe jouer à la télévision dans le confort de son canapé.

Alors qu’à son apogée, il était l’un des meilleurs milieux de terrain créatifs au monde, la dernière partie de sa carrière à Arsenal a comporté beaucoup trop de gros matchs dans lesquels il n’avait que peu d’influence sur l’équipe, et son salaire record de 350000 £ par semaine. est devenu le symbole de la mauvaise gestion du club dans l’ère post-Arsène Wenger.

Pourtant, cela n’a pas empêché les fans de Fener de s’exciter, avec plus d’un quart de million de personnes suivant avec impatience le vol privé d’Ozil de Londres à Istanbul le dimanche.

C’est beaucoup de fans de football très engagés. pic.twitter.com/xJzluw4nRo – Flightradar24 (@ flightradar24) 17 janvier 2021

Il est donc malheureux qu’en raison des restrictions relatives aux coronavirus, Ozil n’ait pas pu bénéficier du genre de grande fête de bienvenue pour laquelle les fans de football turcs sont devenus célèbres ces dernières années. En ce qui concerne les fanfares tumultueux des salons d’arrivée pour les signatures étrangères de haut niveau, la dernière était clairement apprivoisée.

Pourtant, nous sommes sûrs qu’il y aura beaucoup de temps pour chanter, tambours, feux d’artifice et bonne adoration à l’ancienne dès qu’Ozil sera de nouveau opérationnel dans son kit jaune et bleu bien-aimé.