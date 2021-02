Alors qu’Israël rouvre, «  quiconque ne se fera pas vacciner sera laissé pour compte  »

BAT YAM, Israël – Israël a pris les devants avec la campagne de vaccination Covid la plus rapide au monde, inoculant près de la moitié de sa population avec au moins une dose. Maintenant, le déploiement rapide transforme le pays en un laboratoire vivant pour fixer les règles dans une société vaccinée – soulevant des questions épineuses sur les droits, les obligations et le plus grand bien.

Le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu a voté cette semaine l’ouverture des centres commerciaux et des musées au public, sous réserve de règles de distanciation sociale et de masquage obligatoire. Pour la première fois depuis de nombreux mois, des salles de sport, des événements culturels et sportifs, des hôtels et des piscines rouvriront également, mais uniquement pour certains.

Dans le cadre d’un nouveau système de «badge vert» qui fonctionne à la fois comme une carotte et un bâton, le gouvernement rend les activités de loisirs accessibles uniquement aux personnes complètement vaccinées ou récupérées à partir de dimanche. Deux semaines plus tard, les restaurants, les salles d’événements et les conférences seront autorisés à fonctionner selon ces règles. Les clients et les participants devront être munis d’un certificat de vaccination avec un code QR.

Israël est l’un des premiers pays à se débattre en temps réel avec une multitude de questions juridiques, morales et éthiques alors qu’il tente d’équilibrer les étapes de la reprise de la vie publique avec des questions sensibles telles que la sécurité publique, la discrimination, le libre choix et la vie privée.