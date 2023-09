Alors qu’Israël pousse les démolitions punitives, la famille d’un agresseur palestinien de 13 ans perdra sa maison

JERUSALEM (AP) — Avec les murs mis à nu et les meubles démontés, l’appartement de Jérusalem-Est est bien loin du refuge aux couleurs vives qu’il était début février, lorsque les membres de la famille Zalabani jouaient aux cartes sur le canapé cobalt et se régalaient de ragoût. poulet avec du riz richement épicé.

Ce dîner de février – un jour avant que Mohammed Zalabani, 13 ans, ne monte à bord d’un bus à un point de contrôle de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Shuafat et ne se jette sur un policier israélien avec un couteau de cuisine – était la dernière fois que la famille palestinienne se réunissait chez elle. qui va bientôt exploser. La semaine dernière, la Cour suprême d’Israël a rejeté l’appel de la famille et a décidé de détruire le nouvel appartement du troisième étage où ils vivent depuis près de trois ans.

Les équipes de démolition sont arrivées jeudi pour informer la famille que l’explosion aurait lieu dans quelques jours.

Le cas de la famille – que les groupes de défense des droits décrivent comme particulièrement problématique d’un point de vue juridique – a attiré l’attention sur la pratique controversée d’Israël consistant à démolir les maisons familiales des assaillants palestiniens. Alors que la violence augmente à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée, le gouvernement d’extrême droite israélien poursuit cette politique de manière plus agressive. Le gouvernement défend cette pratique comme un moyen de dissuasion contre les attaques.

« Ce n’est pas une solution », a déclaré la mère de Mohammed, Fida Zalabani, les yeux humides en se rappelant les efforts déployés pour décorer une maison que les forces de sécurité israéliennes ont saccagée et barricadée, perçant des trous dans les murs pour y placer des explosifs. « Tous mes enfants, toute une communauté, en seront témoins et ne l’oublieront pas. »

Le 13 février, deux semaines après avoir vu la police israélienne tirer par erreur et tuer son ami adolescent qui brandissait ce qui s’est avéré être une fausse arme, Mohammed a tenté de poignarder un policier israélien avant d’être jeté au sol. Un garde privé protégeant le policier a tiré en direction du jeune assaillant mais a accidentellement touché et tué son propre collègue.

Mohammed reste en détention pour mineurs, en attente de son procès pour meurtre.

Les organismes de défense des droits – comme le groupe d’aide juridique HaMoked, qui a déposé la pétition au nom des Zalabani – décrivent ces démolitions comme une punition collective, laissant sans abri les parents, les frères et sœurs et les conjoints non impliqués. Les Zalabani, une famille de sept personnes, ont loué temporairement un appartement exigu au sous-sol.

« Les démolitions de maisons nuisent intentionnellement à des innocents dans l’espoir de dissuader d’autres personnes de commettre des attaques », a déclaré Jessica Montell, directrice de HaMoked. « C’est ce qui les rend si manifestement illégaux et immoraux. »

Condamnée par les gouvernements occidentaux et les Nations Unies, cette tactique a également semé des divisions au sein de l’establishment israélien, certains généraux et responsables judiciaires exprimant leur inquiétude quant au fait qu’au lieu de contenir les attaques, cette tactique pourrait avoir l’effet inverse.

La récente intensification des combats a renforcé l’examen de la logique de dissuasion d’Israël, dans la mesure où l’intensification des démolitions et les raids militaires meurtriers dans les villes palestiniennes n’ont pas réussi à arrêter la vague d’attaques.

« Lorsque les Palestiniens voient que nous détruisons des maisons, leur niveau de peur, de frustration et de haine augmente », a déclaré Ami Ayalon, ancien directeur du service de sécurité israélien Shin Bet. « Ce sont les raisons pour lesquelles les gens rejoignent les organisations terroristes. »

Cette pratique s’inspire des réglementations imposées par le mandat britannique de 1945, qui autorisaient les commandants à détruire les maisons des insurgés. Israël l’a utilisé après avoir capturé Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Lors des premier et deuxième soulèvements palestiniens, Israël a démoli des centaines de maisons appartenant à des militants. Certains responsables de la sécurité attribuent aux démolitions – entre autres tactiques brutales – le mérite de freiner les attaques.

Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a décrit des cas dans lesquels des pères palestiniens ont livré leurs fils pour les empêcher de mener des attaques qui auraient entraîné la démolition de leurs maisons par Israël. « Ce n’est pas une solution miracle pour arrêter le terrorisme », a-t-il déclaré. « Ça aide. »

Mais en 2005, l’armée israélienne elle-même a recommandé l’arrêt de ces démolitions après qu’un comité militaire ait déterminé que cette politique n’avait aucun effet au-delà d’attiser l’hostilité. Udi Shani, le général aujourd’hui à la retraite qui dirigeait le panel de l’armée, a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun cas de dissuasion.

« Cela a provoqué une vengeance », a-t-il déclaré. « C’était simplement une façon pour nous de paraître agressifs aux yeux du public. »

Après près d’une décennie au cours de laquelle l’armée n’a pratiquement fait exploser aucune maison, les mesures punitives ont repris en 2014 lors d’une série d’attentats à Jérusalem. Cette renaissance a suscité un nouveau débat sur l’efficacité, la légitimité et la légalité de cette politique.

« Je considère les démolitions de maisons comme immorales », a récemment déclaré Menachem Mazuz, ancien procureur général et juge à la retraite de la Cour suprême, au quotidien israélien Haaretz. « L’histoire ne nous jugera pas bien. »

Aujourd’hui, le gouvernement de Netanyahu – dont les partisans accusent le précédent gouvernement de faiblesse face à l’augmentation des attaques palestiniennes – s’est engagé à accélérer les démolitions. « Nous voulons envoyer un message clair de dissuasion », a déclaré le ministre intransigeant de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a été reconnu coupable dans le passé d’incitation et de soutien à un groupe terroriste.

Au cours du premier semestre 2023, les forces israéliennes ont démoli une douzaine de maisons à des fins punitives, laissant près de 60 Palestiniens sans abri, selon l’organisation israélienne de défense des droits B’Tselem – le nombre le plus élevé depuis sept ans.

« C’est une mesure de sécurité », a déclaré l’armée israélienne. « Ce n’est pas un outil de punition. »

Dans une démarche sans précédent, Ben-Gvir a ordonné la mise sous scellés immédiats de deux maisons appartenant aux familles des assaillants avant que les propriétaires puissent faire appel. Au cours de la dernière décennie, l’armée a annoncé à l’avance son intention de sceller une maison.

« Ils ont encerclé notre maison et nous avons saisi tout ce que nous pouvions emporter avant que je comprenne ce qui se passait », a déclaré Jamal al-Qam, l’oncle du tireur palestinien qui a tué sept personnes à Jérusalem-Est en février dernier.

La décision de la semaine dernière dans l’affaire Zalabani marque la dernière escalade sous le gouvernement de Netanyahu, a déclaré HaMoked.

Israël n’a jamais détruit la maison familiale d’un assaillant aussi jeune, a-t-il déclaré, et a appliqué dans le passé cette politique de manière sélective à ceux accusés de perpétuer des attaques plus graves. Les autorités israéliennes ont déterminé que le policier était mort à cause de la balle tirée par son collègue et non d’un coup de couteau. Pour compliquer encore davantage l’affaire, la démolition affecte également un propriétaire involontaire, car les Zalabani sont toujours en train de rembourser leur prêt sur la maison.

Le résultat des appels dépend de la composition des juges de la Cour suprême qui restent divisés sur la tactique, a déclaré Montell, et statuent généralement selon qu’ils déterminent si les familles avaient connaissance préalable de l’attaque. En revoyant des images de son fils débordant d’exubérance juvénile alors qu’il caracolait sur un terrain de football, Fida Zalabani refuse de croire qu’il a tenté de tuer qui que ce soit.

La dernière décision intervient alors que les juges font face à une pression accrue de la part du gouvernement de Netanyahu, qui comprend des dirigeants d’implantations juifs ultranationalistes. Le gouvernement poursuit des projets controversés visant à affaiblir une Cour suprême qu’il a qualifiée de libérale et trop interventionniste.

Alors que la Haute Cour se prépare à affronter le gouvernement sur son propre sort, les juges prennent de plus en plus en compte la frustration de la droite et les intérêts privilégiés de l’État lorsqu’il s’agit des Palestiniens, disent les experts juridiques.

« Parce que tout est tellement politique maintenant, la Cour essaie d’éviter d’entrer en conflit avec le gouvernement », a déclaré David Kretzmer, expert en droit international à l’Université hébraïque de Jérusalem. « (Les juges) sont sur la ligne de tir, attaqués par un gouvernement de colons. »

Isabel Debré, Associated Press