Alors qu’Israël mène une guerre difficile, l’extrême droite poursuit son propre agenda

Le chef de l’agence de sécurité intérieure israélienne, le Shin Bet, aurait averti à la fin du mois dernier le gouvernement que la violence des colons pourrait « mettre le feu à la région » et a exhorté les dirigeants d’extrême droite « à prendre leurs responsabilités et à calmer la situation ».

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, l’une des principales histoires d’Israël est la façon dont les gens mettent de côté leurs différences pour faire face aux défis de la guerre. Mais les partisans de la ligne dure au sein du gouvernement s’engagent désormais dans des objectifs plus restreints qui, selon certains, nuisent à la cause commune.

Lorsqu’un jeune ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahu a supposé dans une interview que l’utilisation de l’arme nucléaire était « l’une des options » pour détruire le Hamas, la condamnation de l’intérieur et de l’extérieur d’Israël a été immédiate et écrasante.

Amihai Eliyahu, politicien d’extrême droite du parti israélien Pouvoir juif et ministre adjoint du gouvernement de Benjamin Netanyahu, a exposé sa stratégie pour la guerre en cours à Gaza lors d’une interview à la radio locale plus tôt cette semaine.

“Il n’y a rien de tel que de ne pas être impliqué [noncombatants] à Gaza », a-t-il déclaré, s’opposant à l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave côtière assiégée.

Puis il est allé encore plus loin, en supposant que l’utilisation de l’arme nucléaire était « l’une des options » pour détruire le Hamas, le groupe militant à l’origine de l’attaque dévastatrice du 7 octobre contre le sud d’Israël.

La condamnation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’Israël, a été immédiate et écrasante, et la clarification ultérieure de M. Eliyahu selon laquelle il parlait « métaphoriquement » n’a guère apaisé le tumulte – notamment son mépris cavalier pour la survie de quelque 240 otages détenus par le Hamas à Gaza.

Pourtant, le Premier ministre Netanyahu s’est abstenu de le licencier.

Alors que le conflit avec le Hamas entre dans son deuxième mois, avec une colère mondiale croissante face au nombre de morts à Gaza, l’extrême droite israélienne, en paroles comme en actes, semble saper activement l’effort de guerre du pays.

À la suite de l’attaque du Hamas, qui a entraîné le plus lourd bilan de morts dans l’histoire de l’État juif, la plupart des responsables de la coalition au pouvoir de M. Netanyahu ont disparu de la vue du public.

Pourtant, ces dernières semaines, les ministres d’extrême droite ont apparemment retrouvé leur assise politique et leur confiance.

Les commentaires de M. Eliyahu ne constituent pas une exception. D’autres hommes politiques et militants de droite, y compris ceux du parti Likoud de M. Netanyahu, ont commencé à appeler à la réinstallation de Gaza, ramenant le territoire à la situation qui existait avant qu’Israël ne retire son armée et plus de 7 000 colons juifs en 2005. Et un rapport le mois dernier, le ministère israélien du Renseignement, considéré comme une entité édentée, construite sans réelle autorité et dirigée par un ministre périphérique du Likoud, a plaidé en faveur de la relocalisation forcée des Palestiniens de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï.

Pourtant, le cabinet de guerre israélien qui poursuit la campagne contre le Hamas, y compris M. Netanyahu, a clairement indiqué qu’Israël ne le faisait pas. pas chercher à réoccuper Gaza et que son objectif n’est-ce pas pour transférer la population vers l’Égypte, et il a insisté sur le fait qu’il faisait tout son possible pour minimiser les pertes civiles du côté palestinien.

Et bien que les groupes humanitaires le jugent insuffisant, l’armée israélienne a mis un point d’honneur à mettre en avant les fournitures humanitaires qui entrent quotidiennement à Gaza via l’Égypte.

De hauts responsables de l’administration Biden ont également soulevé publiquement tous ces points comme étant des priorités américaines. Jeudi, les États-Unis ont déclaré qu’Israël avait accepté des pauses quotidiennes pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer dans la zone de combat et de permettre aux civils palestiniens de fuir.

De la fumée noire s’élève d’une frappe aérienne israélienne à la périphérie d’Aita al-Shaab, un village libanais à la frontière avec Israël, le 4 novembre 2023. La région frontalière a été le théâtre d’affrontements réguliers entre les forces israéliennes d’un côté et le Hezbollah et Les groupes armés palestiniens de l’autre depuis le début de la guerre Israël-Hamas.

« En Israël, nous savons que ce sont des radicaux marginaux », déclare un ancien responsable israélien, faisant référence aux différents politiciens d’extrême droite. « Mais le monde ne comprend pas cela et ne sait pas qu’ils n’ont ni pouvoir ni influence réels. Tout ce qu’il voit, ce sont les ministres israéliens qui disent ces choses.

« Au lieu de rester silencieux et de contribuer à l’effort de guerre, ils nuisent activement à notre légitimité internationale », déclare l’ancien responsable.

Plus que des mots

Pourtant, selon les analystes et les responsables internationaux, le problème ne réside pas seulement dans la rhétorique délétère de l’extrême droite, mais dans les actions.

Depuis le 7 octobre, des extrémistes juifs armés ont tué au moins huit Palestiniens en Cisjordanie, selon des groupes israéliens de défense des droits humains. Plusieurs centaines de Palestiniens vivant dans des villages ruraux ont été forcés de quitter leurs terres en raison de l’intimidation et de la violence des colons israéliens, selon les Nations Unies.

Cela s’ajoute à une vaste opération militaire israélienne en cours en Cisjordanie ciblant des militants, en particulier des membres du Hamas, qui a déjà coûté la vie à plus de 170 Palestiniens au cours du mois dernier.

« Les colons profitent de l’attention portée à Gaza… pour s’emparer de vastes étendues de terres de Cisjordanie », a déclaré un diplomate étranger basé en Israël. “Ils font fuir les Palestiniens.”

L’armée israélienne a appelé les colons à respecter la loi israélienne et le rôle de « souverain » de l’armée dans le territoire occupé. Pourtant, selon des groupes de défense des droits humains, seule une poignée de colons ont été arrêtés et aucun acte d’accusation n’a encore été prononcé.

Les analystes de la défense affirment que cela nuit à la principale campagne militaire d’Israël, détournant les forces et l’attention non seulement du théâtre de Gaza, mais également de la frontière nord du pays avec le Liban, où des échanges de tirs ont lieu quotidiennement avec la milice du Hezbollah soutenue par l’Iran.

« Ce n’est pas seulement moralement odieux, mais cela porte également atteinte à notre sécurité nationale », déclare l’ancien haut responsable israélien.

Les principaux ministres de la coalition de M. Netanyahu ne semblent cependant pas intimidés.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, un leader du mouvement des colons, s’exprime à la Knesset à Jérusalem, le 10 juillet 2023. Dans un contexte d’augmentation de la violence des colons en Cisjordanie, le chef de l’agence de sécurité intérieure israélienne, le Shin Bet, aurait exhorté à – aux dirigeants de droite, dont M. Smotrich, “de prendre leurs responsabilités et de calmer le jeu”.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, chef du parti d’extrême droite Sionisme religieux, a adressé cette semaine une lettre à M. Netanyahu exigeant la fin de la négligence à l’égard de la sécurité des colons en Cisjordanie et l’établissement d’une « sécurité stérile et sans Palestiniens ». zones » autour des agglomérations et sur les routes. Il a également exigé que les Palestiniens soient empêchés d’accéder à leurs oliviers pour la récolte de la saison, de peur que cela ne menace également la sécurité des colonies voisines.

Les analystes estiment que cette demande équivaut à une nouvelle annexion israélienne du territoire, à laquelle l’administration Biden et d’autres alliés israéliens s’opposent depuis longtemps.

Le chef de l’agence de sécurité intérieure israélienne, le Shin Bet, aurait averti à la fin du mois dernier le gouvernement que la violence des colons pourrait « mettre le feu à la région » et a exhorté les dirigeants d’extrême droite, dont M. Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, « à prendre ses responsabilités et calmer les choses.

Pourtant, la semaine dernière également, M. Smotrich a déclenché une lutte politique au sein du gouvernement Netanyahu à propos des transferts d’impôts perçus par Israël vers l’Autorité palestinienne, qui administre une partie de la Cisjordanie. Les décaissements mensuels représentent la plus grande partie du budget de l’Autorité palestinienne, qu’elle utilise ensuite pour payer les salaires des fonctionnaires, y compris ceux de ses forces de sécurité.

M. Smotrich a insisté pour que les transferts d’impôts soient complètement arrêtés, qualifiant l’Autorité palestinienne d’« autorité terroriste ».