Jérusalem Est — Les troupes israéliennes étaient à l’intérieur de la bande de Gaza lundi, menant ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé la « prochaine étape » de la guerre de son pays. guerre contre le Hamas militants en réponse à l’attaque terroriste brutale qu’ils ont lancée le 7 octobre. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié une vidéo montrant des soldats entrant à Gaza par le nord après un autre week-end de frappes aériennes intenses.

Les responsables de la santé dans l’enclave contrôlée par le Hamas ont déclaré lundi que plus de trois semaines de frappes incessantes d’artillerie et de missiles israéliens avaient fait plus de 8 300 morts, dont plus de 3 400 enfants. Israël insiste sur le fait qu’il cible uniquement le Hamas et d’autres groupes militants à Gaza, et que la responsabilité de toutes les victimes civiles incombe entièrement au Hamas, qui a déclenché la guerre et s’est caché parmi la population civile de Gaza.

Israël affirme que l’attaque initiale du Hamas et les tirs de roquettes en cours depuis Gaza ont fait plus de 1 400 morts depuis le 7 octobre.



L’armée israélienne intensifie ses bombardements sur le nord de la bande de Gaza

Déterminé à montrer qu’il contrôle totalement la guerre, Netanyahu a rendu visite à certaines de ses troupes ce week-end, leur disant qu’elles étaient « entourées d’une mer d’amour ».

Une vidéo granuleuse de Tsahal montrait des soldats israéliens menant une opération propre et clinique, avec des chars roulant vers Gaza alors que les opérations terrestres s’intensifiaient. L’armée a affirmé avoir tué des dizaines de militants du Hamas qui s’étaient barricadés à l’intérieur de bâtiments situés dans cette bande de terre densément peuplée – et dans un vaste réseau de tunnels creusés sous eux, à partir desquels ils tentaient d’attaquer les troupes.

Mais beaucoup en Israël ont une vision très différente de la guerre dans leur pays, y compris Reoma Kedem, qui a perdu sa fille et ses petits-enfants dans l’horrible attaque terroriste lorsque des hommes armés du Hamas ont fait irruption dans leur communauté près de la frontière avec Gaza.

Au cours du week-end, Kedem a participé à une petite manifestation à Ashdod, dans le sud d’Israël, où elle est venue exprimer sa colère contre son propre gouvernement et l’homme qui le dirige, le Premier ministre Netanyahu.

“Combien de temps allons-nous continuer avec ce bain de sang ?” Elle a demandé. “Si cet homme ne part pas, nous n’aurons pas de solution.”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, de centre gauche, rend visite aux troupes dans une base navale à Ashdod, dans le sud d’Israël, le 29 octobre 2023, au milieu de la guerre entre son pays et le Hamas dans la bande de Gaza. Document du gouvernement israélien via Reuters



Malgré la promesse de Tsahal selon laquelle la guerre contre le Hamas inaugurera une « nouvelle réalité sécuritaire » pour les Israéliens, nombreux sont ceux qui, dans le pays, estiment Netanyahu et ses dirigeants d’extrême droite La coalition constitue un obstacle à la recherche de la paix qui échappe au pays depuis sa création en 1948, et non un gouvernement déterminé à y parvenir.

La tension monte également rapidement dans le plus grand territoire palestinien de Cisjordanie occupée par Israël. Quatre Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec les forces israéliennes au cours des dernières 24 heures, et des manifestations ont eu lieu régulièrement en solidarité avec ceux qui sont coincés à Gaza.

Le ministère de la Santé dirigé par l’Autorité palestinienne, l’administration soutenue par l’Occident en Cisjordanie, a déclaré lundi que près de 330 Palestiniens étaient morts dans des affrontements avec les forces israéliennes depuis le 7 octobre.

L’adolescent palestinien Yazan Najjar était parmi ceux qui ont exprimé son indignation ce week-end. Il a déclaré à CBS News qu’il pensait que les enfants de Gaza avaient été oubliés.

Le Palestinien Yazan Najjar s’exprime avec CBS News lors d’une manifestation à Ramallah, en Cisjordanie, en solidarité avec les personnes piégées dans la bande de Gaza, le 29 octobre 2023.

“Cela me rend malade que le monde nous tourne le dos et ne fasse rien pour nous protéger”, a-t-il déclaré.

Alors qu’Israël bombarde Gaza, il n’y a aucun endroit sûr où se cacher pour les quelque 2,3 millions de Palestiniens coincés dans l’étroite bande de terre de la côte méditerranéenne, et ils manquent de tout, y compris des produits de première nécessité en nourriture, en eau et en médicaments. Les agences humanitaires affirment que les convois de camions qui ont été autorisés à entrer dans Gaza par la frontière sud avec l’Égypte au cours de la semaine dernière sont totalement insuffisants, et elles ont continué à appeler à une plus grande ouverture de la frontière.

Le désespoir est devenu si grave que des gens sont entrés par effraction dans un entrepôt des Nations Unies au cours du week-end pour récupérer tout ce qui leur tombait sous la main.

Le producteur de CBS News, Marwan Al-Ghoul, fait partie des personnes coincées à Gaza et il a traversé ce qui reste de la partie nord de la ville de Gaza ce week-end. Il a vu des enfants fouiller dans les décombres d’une maison qui venait d’être détruite par une frappe aérienne israélienne, à la recherche de victimes. Le corps d’une femme était visible sous le béton concassé et l’acier tordu.



Le producteur de CBS News décrit la scène à Gaza : “J’ai vu des morts, des corps partout”

Les ambulances se sont précipitées d’un paysage infernal à l’autre tout le week-end à Gaza, essayant de secourir les blessés graves.

De nombreux civils ont trouvé refuge dans des hôpitaux, que l’armée israélienne a ordonné à plusieurs reprises d’évacuer.

L’armée israélienne accuse le Hamas d’utiliser les hôpitaux de Gaza comme bases, de placer des armes, des combattants et même des centres de commandement dans des tunnels sous les bâtiments et dans les bâtiments eux-mêmes – et d’utiliser les médecins et les civils tout autour comme boucliers humains.

Le Croissant-Rouge affirme qu’il ne peut pas évacuer les hôpitaux, car s’il essayait de déplacer les centaines de patients en soins intensifs, ils mourraient.

Alors qu’Israël intensifie sa guerre contre le Hamas, les appels venant de Gaza – et du monde entier pour Gaza – se font de plus en plus forts, beaucoup appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Alors que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel personnel à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat », ni le Conseil de sécurité de l’ONU, ni l’Assemblée générale dans son ensemble, ni le gouvernement américain ne sont allés aussi loin.

Les États-Unis et l’ONU ont tous deux exhorté Israël à donner la priorité à la protection des civils.

Pamela Falk de CBS News aux Nations Unies a contribué à ce rapport.