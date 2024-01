Alors qu’Israël inonde les tunnels de Gaza, pourquoi les leçons du Vietnam témoignent d’une longue lutte souterraine

Mises à jour en direct : suivez les dernières nouvelles sur Israël-Gaza

Israël a recommencé à pomper des milliers de mètres cubes d’eau de mer méditerranéenne dans les tunnels du Hamas à Gaza mercredi, suscitant des inquiétudes quant au risque pour les otages qui pourraient être retenus sous terre.

Selon le Hamas, 500 km de structures en forme de dédale – connues sous le nom de « métro de Gaza » – ont été construites. D’autres estimations estiment la longueur du complexe à environ 250 km.

Les forces israéliennes continuent de découvrir davantage de tunnels dans le cadre de leurs opérations continues.

«Il fait partie d’une gamme d’outils déployés par le [military] pour neutraliser la menace du réseau souterrain de tunnels du Hamas », a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne.

Ce n’est pas la première fois que les tunnels sont partiellement inondés, après un essai israélien de cette tactique l’année dernière. L’Égypte a utilisé cette tactique en 2015 pour détruire les tunnels utilisés pour la contrebande à sa frontière.

Il y a plus de 50 ans, la guerre du Vietnam a donné lieu à une lutte acharnée des États-Unis et de leurs alliés contre des complexes de tunnels s’étendant sur des centaines de kilomètres et utilisés par les combattants vietcongs.

Comme Israël l’a fait à Gaza, les forces américaines au Vietnam ont utilisé des bombes à fusée retardée qui s’enfonçaient dans la terre, créant des ondes de choc pour écraser les structures. Mais les tunnels ont continué à contrecarrer les offensives américaines.

Les efforts ont consisté à pomper des tunnels avec des gaz explosifs et des gaz lacrymogènes, à les inonder, à défolier les zones aériennes avec des herbicides cancérigènes et à dégager des étendues de jungle.

Des volontaires spécialisés, les Tunnel Rats, ont été envoyés seuls sous terre pour des missions meurtrières, armés d’une torche et d’un pistolet.

Le Cpl Charles Patchin, 23 ans, membre de la 173e Brigade aéroportée, fouille un tunnel Viet Cong. Photo : Archives Bettmann

Aujourd’hui, Israël compte Yahalom, une partie de son Combat Engineering Corps, l’équivalent du Corps of Engineers de l’armée américaine qui a combattu dans les tunnels du Vietnam. Au sein de Yahalom, Israël a les Samur, ou soldats « belettes » – leurs propres Rats des Tunnels.

L’effort américain au Vietnam a duré deux ans, ce qui suggère qu’Israël n’atteindra pas de sitôt ses objectifs de guerre contre les tunnels du Hamas qui pourraient être plus solides et plus profonds sous terre.

La guerre des tunnels, menée dans l’obscurité dans des espaces exigus où même les dispositifs de vision nocturne ne fonctionnent pas, et la menace des pièges, minimisent les avantages pour les attaquants.

Israël dispose de certaines options dont les États-Unis ne disposent pas au Vietnam, notamment des drones armés tels que le Lanius, qui se coordonne avec un robot terrestre.

Mais il n’est pas clair si de tels systèmes pourront couvrir des kilomètres de tunnels.

Soldats israéliens debout à l’entrée d’un tunnel dans le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia, à la périphérie de la ville de Gaza. EPA

« Le plus grand système de tunnels VC se trouvait de loin dans les districts de Ben Cat et de Phu Hoa, au nord de Saigon – aucune autre partie du Sud-Vietnam ne disposait d’un système de tunnels aussi complexe, même de loin. Les tunnels de Cu Chi se trouvaient en réalité dans le district de Phu Hoa, province de Binh Duong », a déclaré Erik Villard, historien du conflit dans l’armée américaine, faisant référence aux tunnels qui sont désormais une attraction touristique populaire.

« Le système de tunnels dans le Triangle de Fer [an infamous Vietcong base area] faisait… environ 15 km du nord au sud et environ 7 km de large. Il y avait un autre système de tunnels dans le district voisin de Phu Hoa, rectangulaire, d’environ 15 km de long et 8 km de large.

Les États-Unis ont lancé deux vastes opérations militaires pour nettoyer ces complexes, l’opération sertissage et l’opération Cedar Falls, cette dernière étant la plus importante de la guerre, avec 30 000 soldats américains et alliés.

Les soldats américains et australiens rencontraient désormais les problèmes auxquels étaient confrontés les Israéliens, se retrouvant campés directement au-dessus des systèmes de tunnels et soumis à des attaques instantanées où ils pouvaient subir des pertes, mais n’avaient que quelques secondes pour répondre avant que l’ennemi ne disparaisse sous terre.

Les tunnels, bien que souvent grossièrement construits, se sont révélés extrêmement difficiles à détruire. Au Vietnam, les complexes contenaient des provisions et des équipements capables de soutenir les forces pendant des mois, y compris des soins médicaux, ce que l’on pense être le cas à Gaza aujourd’hui.

“La plupart des tunnels étaient en terre battue avec quelques renforts en bois, parfois à plusieurs niveaux, mais surtout un dédale de tunnels à un seul niveau relativement proches de la surface”, a déclaré M. Villard.

“Ils étaient largement utilisés pour cacher les guérilleros vietcongs locaux et les cadres de commandement de l’armée vietcong et nord-vietnamienne qui contrôlaient la zone au nord de Saigon et servaient de stockage pour les fournitures.”

Un soldat vietnamien sortant d’un des tunnels qui ont joué un rôle si important dans la guerre du Vietnam. Getty Images

En revanche, les tunnels du Hamas sont construits en béton préfabriqué.

Au Vietnam, les forces américaines ont finalement expulsé les civils autour de l’un des plus grands complexes de tunnels, avant de bombarder massivement la zone.

Cependant, Gaza est fortement bâtie et les frappes aériennes israéliennes ont déjà tué plusieurs milliers de civils.

« Les États-Unis ont expérimenté d’autres moyens pour neutraliser les tunnels, mais aucun d’entre eux ne s’est révélé très efficace », a déclaré M. Villard.

« Ils ont essayé d’utiliser un système anti-punaises de lit capable de détecter les humains et d’alerter ensuite l’opérateur de l’appareil, mais les insectes ne pouvaient pas faire la différence entre amis et ennemis.

Les rats des tunnels étaient le moyen le plus efficace de déterminer l’étendue des tunnels et d’extraire des informations. Les ingénieurs de combat scelleraient ensuite le tunnel avec des explosifs Erik Villard, historien au Centre d’histoire militaire de l’armée américaine

« Le système Mighty Mite a essayé d’utiliser des souffleurs de fumée pour inonder les tunnels de fumée, mais les pièges à eau et les portes intérieures ont empêché la fumée d’aller très loin.

« Les rats des tunnels étaient le moyen le plus efficace de déterminer l’étendue des tunnels et d’extraire des informations. Les ingénieurs de combat scellaient ensuite le tunnel avec des explosifs, mais la meilleure méthode pour les détruire était les frappes Arc Light.

Au Vietnam, les B-52 étaient capables de larguer des charges colossales de bombes sur des cibles ennemies, transportant chacune 31 tonnes de bombes. Ils attaquaient souvent en groupes de trois, dans ce qu’on appelait des missions Arc Light.

Au cours d’une opération contre les tunnels du Triangle de Fer, 125 frappes de B-52 ont été lancées.

Un B-52 Stratofortress du commandement aérien stratégique de l’US Air Force largue une série de bombes de 750 livres sur une cible côtière pendant la guerre du Vietnam. Armée de l’Air américaine / Getty Images

“Les tunnels de Ben Cat ont perdu une grande partie de leur importance après Cedar Falls, car les opérations de Rome Plough, les frappes d’Arc Light et la relocalisation de la population ont transformé la zone en un terrain vague”, a déclaré M. Villard, faisant référence aux charrues tranchantes comme des rasoirs sur les bulldozers utilisés pour abattre la jungle. .

« Les alliés n’ont jamais entièrement détruit le système de tunnels dans les districts de Ben Cat et de Phu Hoa, mais au milieu de 1968, les États-Unis avaient largement neutralisé la valeur des tunnels pour l’ennemi en déboisant la zone, en la bombardant avec des frappes de B-52, en localisant et en faire sauter de nombreux tunnels clés en utilisant des transfuges ennemis pour les signaler, ou parfois les trouver grâce à des recherches minutieuses.

“Il a fallu environ deux ans pour neutraliser la principale menace provenant des tunnels.”

Les résistants du Hamas

Il reste à voir si Israël passera autant de temps à Gaza.

À la question de savoir si le Hamas pourrait tenir dans les tunnels pendant des mois, David Hartwell, un analyste des risques politiques et de sécurité spécialisé dans le Moyen-Orient, a déclaré : « C’est une question difficile car seuls les Israéliens ont suffisamment de renseignements sur leur étendue et leur complexité.

« Étant donné que le Hamas se prépare à cela depuis combien de temps, rien ne me surprendrait. Cela dépend probablement aussi de ce que nous entendons par « neutraliser » [the tunnels]”, a-t-il déclaré en parlant de l’écrasement des tunnels ou simplement de leur bouchage.

« Mettre hors de combat ou détruire – il y a évidemment une différence. Je doute qu’ils puissent tous les détruire dans le temps qui leur reste, il s’agira donc plus probablement de les mettre hors d’usage et de laisser ensuite leur destruction à long terme à toute administration ultérieure non-Hamas.

« Mais il y a beaucoup de si et de mais, car les Israéliens ne font confiance à personne d’autre qu’à eux-mêmes pour faire le travail correctement. Ils doivent espérer pouvoir le terminer avant [US President Joe] Biden commence à tourner la vis de la désescalade.»

Mise à jour : 31 janvier 2024, 05h33