WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a mis en évidence de nombreux chiffres vraiment importants cette semaine: de nouveaux sommets pour le marché boursier. Les plus de 100 membres de la Chambre soutenant un procès contestant sa défaite électorale. Les près de 75 millions de personnes qui ont voté pour lui.

Pendant tout ce temps, il a regardé au-delà d’autres chiffres stupéfiants et plus conséquents: le nombre record de décès dus aux coronavirus, d’hospitalisations et de nouveaux cas parmi les citoyens du pays qu’il dirige.

Vendredi, l’équipe de Trump a lancé un texte avec ce message présidentiel fort et haut d’esprit: «Nous ne plierons pas. Nous ne casserons pas. Nous n’abandonnerons jamais. Nous n’abandonnerons jamais.

Mais ce n’était pas un cri de ralliement pour aider à soutenir les Américains affaissés sous le bilan d’une pandémie qui, mercredi seulement, a tué plus d’Américains que le jour J ou le 11 septembre. Cela faisait partie d’un argumentaire de collecte de fonds lié aux courses au Sénat en Géorgie et aux affirmations non étayées de Trump selon lesquelles les démocrates tentent de «voler» l’élection présidentielle qu’il a perdue.

Parmi les tweets de Trump au cours de la semaine dernière, 82% se sont concentrés sur l’élection et seulement 7% sur le virus – presque tous ceux liés aux vaccins à venir – selon Factba.se, une société d’analyse de données. Près d’un tiers des tweets du président sur l’élection ont été signalés par Twitter pour désinformation.

Alors qu’il parle et tweete longuement sur les élections qu’il essaie en vain de subvertir, le président laisse les Américains sans personnalité centrale pour les aider à faire face à leur chagrin causé par la mort de leurs proches et le danger quotidien de la pandémie. cela fait toujours rage. Sa stratégie est de se concentrer totalement sur l’objet brillant à venir – la perspective d’un vaccin.

Calvin Jillson, historien présidentiel à la Southern Methodist University, a déclaré que Trump s’était révélé incapable ou peu disposé à adopter «l’approche présidentielle simple et normale, en déroute», qui s’impose à tout moment de deuil ou de crise nationale. .

«Il ne semble tout simplement pas avoir la profondeur émotionnelle, les réserves émotionnelles nécessaires pour ressentir ce qui se passe dans le pays et y répondre de la même manière que tout autre président – même ceux qui ont été assez paralysés émotionnellement – le feraient. », A déclaré Jillson.

L’histoire continue

Trump a organisé un sommet cette semaine pour souligner les efforts fructueux de son administration pour aider à accélérer le développement des vaccins contre les coronavirus et se préparer à leur distribution rapide. Et il a passé une partie de vendredi à faire pression sur les autorités fédérales pour qu’elles autorisent l’utilisation du premier vaccin candidat de Pfizer.

Lors de son sommet, le président a mis l’accent sur le développement plus rapide que prévu des vaccins, le qualifiant de «succès incroyable», «une réalisation nationale monumentale», «vraiment incroyable» et «quelque peu miraculeuse». Il a également revendiqué le mérite, bien que Pfizer ait développé son vaccin en dehors de l ‘«Opération Warp Speed» de l’administration.

En un clin d’œil au bilan de la pandémie, Trump a promis que les vaccins à venir «réduiraient rapidement et considérablement les décès et les hospitalisations», ajoutant que «nous voulons revenir à la normale». Mais il faudra des mois avant que la plupart des Américains aient accès à un vaccin.

Interrogé sur le message qu’il avait pour les Américains qui souffrent de grandes difficultés à l’approche des vacances et que le virus ne fait que s’aggraver, la réponse de Trump avait un ton presque clinique.

« Ouais, eh bien, les CDC publient leurs directives, et ce sont des directives très importantes », a-t-il dit, « mais je pense ceci: je pense que le vaccin était notre objectif. »

Se concentrer autrement irait à l’encontre de l’objectif de Trump de minimiser la douleur nationale du bilan du virus et de ses affirmations selon lesquelles le danger disparaîtra bientôt.

Vendredi, le successeur de Trump, Joe Biden, a répondu à cette approche en promettant une direction présidentielle accrue. À propos du virus, il a déclaré: «Nous pouvons souhaiter que cela disparaisse, mais nous devons y faire face.»

Jeff Shesol, historien présidentiel et ancien rédacteur de discours du président Bill Clinton, a déclaré que l’incapacité de Trump à exprimer son empathie était une «pathologie personnelle se manifestant comme une stratégie politique».

« Ce n’est pas simplement qu’il a décidé de ne pas exprimer sa préoccupation ou son chagrin, c’est qu’il ne ressent pas le chagrin », a déclaré Shesol.

Ari Fleischer, qui a été attaché de presse à la Maison Blanche du président George W. Bush, a déclaré que Trump avait abordé le virus de manière « très mécanique, focalisée sur le vaccin » alors que les gens avaient également soif d’un lien émotionnel. Cela a blessé Trump politiquement, mais c’est fidèle à sa personnalité, a ajouté Fleischer.

«Le président est une force contondante plus qu’une force empathique», a déclaré Fleischer. «À son crédit, il ne fait pas semblant. Il est qui il est. La plupart des politiciens feraient semblant. «

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire pour cette histoire.

Ce n’est pas seulement Trump qui est déconcerté par la meilleure façon de reconnaître le bilan du virus.

Le problème a conduit à une dispute inhabituellement personnelle sur les ondes jeudi à Fox News Channel, la chaîne préférée de nombreux partisans de Trump. Marie Harf, commentatrice de l’émission de midi «Surpassé en nombre», a noté que 43 minutes après le début de l’émission, le nombre record de décès par COVID de la veille n’avait pas été mentionné.

«Nous ne pouvons pas perdre de vue la tragédie qui se déroule chaque jour dans ce pays, en grande partie parce que les gens veulent se comporter normalement et ne veulent pas porter de masques», a-t-elle déclaré.

L’animateur de l’émission, Harris Faulkner, a qualifié la remarque de Harf d’offensive. « Gardez votre jugement dans un endroit où vous savez que vous pouvez le vérifier, car vous ne pouvez pas voir mon cœur. »

Les animateurs de télévision de fin de soirée ont également pris note du peu de reconnaissance de la tragédie en cours.

Dans un long monologue jeudi soir, l’animateur de NBC «Late Night», Seth Meyers, a reproché à Trump et aux républicains de continuer à se concentrer sur la tentative de renverser les élections établies de longue date «alors que des milliers d’Américains meurent chaque jour d’une pandémie dont ils ne se soucient clairement pas. . «

L’écrivain Associated Press David Bauder à New York et le journaliste de données Nicky Forster ont contribué à ce rapport.