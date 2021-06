Alors qu’il revient après un an d’écart, voici comment Wimbledon accueillera à nouveau les foules de houseful

L’Open de France du mois dernier s’est joué devant une foule limitée tandis que les spectateurs ont été autorisés à revenir conformément aux plans de présence spécifiques des pays participant à l’Euro 2020, le tournoi de football qui n’a pas pu avoir lieu l’année dernière en raison de Covid-19. Wimbledon, le plus vieux des chelems, a également dû être annulé l’année dernière. Mais le tournoi promet d’être de retour en force cette année et a promis des foules complètes dans ses dernières étapes. Voici comment.

Comment y aura-t-il foule à Wimbledon cette année ?

Eh bien, pas au début, si l’on en croit les rapports. Mais au fur et à mesure que le tournoi progresse, plus de spectateurs seront autorisés jusqu’à ce qu’il y ait une salle comble pour les finales du simple messieurs et dames. Arrangement intéressant, pensez-vous peut-être. Mais c’est parce que le gouvernement britannique considère Wimbledon comme un événement test officiel alors qu’il trace la stratégie de déverrouillage du pays.

Au début du championnat, il y aura 50 % de capacité sur les courts « alors que les plus petits courts d’exposition seront autorisés à ouvrir à 75 % de leur capacité », le les organisateurs mentionné. La fréquentation sera augmentée sur certains courts, dont le court central, pour le quatrième tour et les quarts de finale. Pour les demi-finales et les finales, les organisateurs ont déclaré qu’ils « visaient à avoir 100 % de capacité sur le court central ».

Quelles sont les restrictions Covid pour le public?

Avec tant de choses que Covid-19 a changé, l’ajustement est le mot d’ordre de l’événement cette année. Ainsi, pour pouvoir y assister, les détenteurs de billets doivent présenter une preuve de vaccination, ou produire un résultat de test négatif ou la preuve qu’ils se sont rétablis de l’infection.

La vaccination doit être pour les deux doses avec « la deuxième dose il y a 14 jours ». Le résultat négatif du test doit être dans les « 48 heures suivant la participation à l’événement » et peut être affiché par SMS ou par e-mail.

Au All England Lawn Tennis Club, qui accueille l’événement, les spectateurs doivent porter des masques tout au long du match, bien qu’ils puissent l’enlever tout en étant assis parmi le public pendant un match. Une certaine forme de règles de distanciation sociale peut être appliquée, mais il n’y aura pas de surpeuplement pour les billets car les organisateurs ont mis en ligne l’ensemble du processus pour le championnat de cette année.

Quelles sont les règles pour les joueurs ?

Les joueurs, eux aussi, doivent se conformer à des précautions spécifiques pour le tournoi et, dans un premier temps, ont été autorisés à limiter leur entourage à trois personnes maximum. De plus, ils ne peuvent séjourner que dans des hôtels-bulles spécifiquement approuvés au lieu de louer des maisons à proximité du club All England, ce qui était l’option préférée de beaucoup au cours des années précédentes.

Selon les rapports, même les joueurs qui vivent à Londres devront déménager dans l’un de ces hôtels à bulles pendant la durée de leur participation à l’événement. Le club All England a déclaré que « les joueurs, leurs équipes de soutien et les officiels feront partie d’un environnement à risque minimisé à la fois sur place et dans les hôtels officiels, avec un programme de tests approuvé en place afin qu’ils puissent bénéficier d’une exemption des exigences générales de quarantaine du public. ”.

