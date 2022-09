Alors, qui est «réveillé», qu’est-ce que cela signifie et comment est-il utilisé dans la politique canadienne?

Le mot «réveillé» – utilisé à l’origine pour décrire la sensibilisation à la discrimination – a été adopté par des personnalités de la droite politique pour discréditer les politiques et les politiciens qu’ils jugent trop progressistes, selon les experts.

Le mot a été adressé plus tôt cette semaine aux libéraux et au NPD par le chef conservateur Pierre Poilievre. Et certains libéraux ont dansé autour du terme lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet par des journalistes.

“C’est un terme qui évolue rapidement”, a déclaré Jennifer Saul, professeure spécialisée en philosophie du langage politique à l’Université de Waterloo.

“Pendant un certain temps, il y avait des gens qui s’identifiaient joyeusement comme étant réveillés. Cela a maintenant été adopté comme un terme d’abus.”

Certains libéraux prennent leurs distances

Après l’élection de Poilievre à la tête des conservateurs, plusieurs députés libéraux ont déclaré à Radio-Canada qu’ils souhaitaient que leur parti se tourne vers le centre pour combattre le conservatisme populiste de Poilievre.

«Nous avons besoin d’un gouvernement terre-à-terre et moins réveillé», a déclaré à Radio-Canada un député, s’exprimant sous condition de ne pas être identifié.

Poilievre appellera plus tard les libéraux et le NPD – qui soutiennent le gouvernement par le biais d’un accord de confiance et d’approvisionnement – ​​une « coalition radicale réveillée » lors de sa première allocution au caucus en tant que chef conservateur.

L’utilisation par Poilievre de «woke» comme péjoratif a poussé un certain nombre de ministres libéraux à entourer le mot avec prudence lors de la retraite du caucus du parti plus tôt cette semaine.

« Franchement, je ne sais même pas ce que ça veut dire d’être réveillé. Je travaille pour servir les Canadiens », a déclaré le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

“Je ne crois certainement pas que je suis réveillé, croyez-moi, et personne dans ma famille ne le croit non plus”, a déclaré le ministre de l’Innovation et des Sciences, François-Philippe Champagne.

Le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Pierre Poilievre se saluent alors qu’ils se réunissent à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement pour rendre hommage à la reine Elizabeth à Ottawa le jeudi 15 septembre 2022. (La Presse canadienne/Sean Kilpatrick)

Même le chef du NPD, Jagmeet Singh, n’a pas explicitement adopté le terme lorsqu’il a été interrogé à ce sujet lors d’une entrevue à la radio de CBC. La maison – bien qu’il ait dit qu’il doutait que Poilievre comprenne ce que cela signifie.

“Je ne pense pas que M. Poilievre sache ce qu’il veut dire quand il dit cela. Je ne pense pas qu’il comprenne ce qu’il dit quand il lance simplement les mots”, a déclaré Singh à l’animatrice Catherine Cullen lors de l’interview diffusée samedi.

“Je pense que c’est une position sans fondement. Cela ne correspond pas vraiment à la réalité”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’objectif de son parti était d’aider les Canadiens.

D’où vient le mot ?

L’utilisation du terme «réveillé» dans un contexte politique trouve son origine chez les militants noirs aux États-Unis du début au milieu du 20e siècle, selon Terri Givens, professeur de sciences politiques à McGill.

Givens a déclaré qu’il était utilisé comme un terme de vigilance, appelant à une plus grande sensibilisation du public à la discrimination raciale. En tant que femme noire ayant grandi aux États-Unis, dit-elle, elle connaissait très bien le terme.

“J’ai entendu ce terme tout au long de ma vie”, a-t-elle déclaré. “C’est un terme qui signifie : ‘Nous devons prendre conscience du fait que [discrimination is] qui nous arrive.'”

Givens a déclaré que bien que le terme soit utilisé au sein des communautés noires en Amérique du Nord depuis des décennies, il a pris de l’importance dans le discours public plus large lors de la montée du mouvement Black Lives Matter.

Un nouveau panneau de signalisation pour Black Lives Matter Plaza près de la Maison Blanche à Washington. (Carlos Barria/Reuters)

Saul a déclaré que dans les années qui ont suivi la montée de Black Lives Matter, les gens ont commencé à appliquer le terme plus largement à la sensibilisation à d’autres problèmes sociaux, tels que le sexisme, la pauvreté et les défis auxquels sont confrontées les personnes LGBTQ.

Saul et Givens ont tous deux déclaré que le terme a depuis été saisi par des personnalités de droite pour fustiger des personnes ou des politiques qu’ils considèrent comme trop progressistes.

“C’est devenu un instrument contondant de la droite”, a déclaré Givens.

Saul est d’accord mais note que “réveillé” a également acquis une signification négative à gauche. Le terme «woke-washing», a-t-il dit, est utilisé pour décrire les actions de personnes ou d’organisations qui tentent de convaincre les autres qu’ils se soucient de certains problèmes.

Réveillé dans le climat politique actuel

Saul et Givens ont déclaré que l’utilisation du mot par Poilievre pour discréditer les libéraux, et les tentatives ultérieures de certains libéraux de s’en distancier, ne sont pas surprenantes. Les mêmes choses se produisent aux États-Unis et en Europe, ont-ils déclaré.

“Je pense qu’une défense de” Oui, je suis réveillé et fier de l’être “a peu de chances de réussir parce que le terme” réveillé “est devenu tellement approprié”, a déclaré Saul.

Givens a déclaré qu’elle ne pense pas que le contexte historique du terme soit compris par les libéraux ou les conservateurs.

“Cela me fait vraiment mal de voir des politiciens jeter ces termes partout … [as] un petit extrait sonore, au lieu d’avoir une conversation nuancée”, a-t-elle déclaré.