Alors qu’Elon Musk soutient les combustibles fossiles, un stratège envoie un avertissement sur les ventes de véhicules électriques

“Je veux dire, l’avantage de coût pour les véhicules électriques par rapport à une voiture à essence diminue rapidement ici en Europe, et je me demande vraiment dans quelle mesure cela commencera à avoir un impact sur les ventes de véhicules électriques.”

“Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que vous ayez eu Elon Musk à Stavanger, en Norvège, qui parlait de” s’il vous plaît, ne déclassez plus de centrales nucléaires “, vous savez …” nous avons besoin de pétrole et de gaz pour faire la transition propre , nous avons besoin de ce pont.'”

“Nous voyons que dans les 12 derniers mois, les chiffres des ventes d’automobiles en provenance des États-Unis et de l’Europe – ils baissent et ils baissent assez durement en Europe.”

Selon le responsable de la stratégie actions de Saxo Bank, les récents commentaires d’Elon Musk sur le besoin de plus de pétrole et de gaz reflètent une préoccupation plus large selon laquelle l’adoption des véhicules électriques sera entravée par la hausse des prix de l’électricité.

Les remarques de Garnry font référence à un interview récente que Musk a donnée lors de la conférence ONS 2022 en Norvège, au cours de laquelle il a donné son avis sur les combustibles fossiles et la transition énergétique au sens large.

“En fait, je ne suis pas quelqu’un qui aurait tendance à, en quelque sorte, diaboliser le pétrole et le gaz, pour être clair”, a déclaré Musk. “C’est nécessaire en ce moment, sinon la civilisation ne pourrait pas fonctionner.”

“Et … à l’heure actuelle, je pense que nous avons en fait besoin de plus de pétrole et de gaz, pas moins, mais simultanément d’aller aussi vite que possible vers une économie énergétique durable”, a poursuivi le chef de Tesla.

Musk, qui a également souligné l’importance des énergies renouvelables telles que l’hydroélectricité, le solaire, la géothermie et l’éolien, s’est décrit plus tard comme “pro nucléaire” et a déclaré “nous devrions vraiment continuer avec les centrales nucléaires”.

Alors que les économies européennes sont confrontées à une crise énergétique et à une flambée des prix au cours des prochains mois, certains craignent que le coût croissant de la recharge d’un véhicule électrique ne décourage l’adoption par les consommateurs.

Au Royaume-Uni, du moins, de nombreuses discussions sur le coût de la recharge d’un véhicule électrique ont eu lieu ces dernières semaines, en particulier après que le régulateur Ofgem a relevé le plafond des prix de l’énergie.

Le nouveau Premier ministre britannique, Liz Truss, est sur le point d’annoncer un programme de soutien pour faire face de manière imminente à la crise du coût de la vie, ce qui signifie que l’effet global de la décision d’Ofgem est encore incertain.

Dans les jours qui ont suivi l’annonce du nouveau plafonnement des prix, un porte-parole de l’organisation automobile, le RAC, a esquissé l’état actuel des choses.

“Malgré les baisses récentes du prix de l’essence [gasoline] et du diesel, le coût de la recharge à domicile reste un bon rapport qualité-prix par rapport au paiement de l’un ou l’autre des carburants, mais souligne à nouveau à quel point la hausse du coût de l’électricité affecte de nombreux domaines de la vie des gens », a déclaré Rod Dennis.

“Nous sommes également conscients que les opérateurs de points de recharge publics n’ont d’autre choix que d’augmenter leurs prix pour refléter la hausse des coûts de gros auxquels ils sont confrontés, ce qui aura un impact important sur les conducteurs qui n’ont d’autre choix que de recharger loin de chez eux”, Denis a ajouté.