Alors qu’Elon Musk réduit les coûts sur Twitter, certaines factures ne sont pas payées

SAN FRANCISCO – Avant qu’Elon Musk n’achète Twitter le mois dernier, les dirigeants de l’entreprise avaient accumulé des centaines de milliers de dollars en factures de voyage que le service de médias sociaux prévoyait de payer. Mais une fois que M. Musk a repris l’entreprise, il a refusé de rembourser les fournisseurs de voyages pour ces factures, ont déclaré des employés actuels et anciens de Twitter. Le personnel de M. Musk a déclaré que les services avaient été autorisés par l’ancienne direction de l’entreprise et non par lui. Son personnel a depuis évité les appels des vendeurs de voyages, ont déclaré les gens. M. Musk s’est lancé dans une énorme campagne de réduction des coûts depuis la clôture de son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Il a d’abord réduit la moitié des 7 500 employés de l’entreprise, licencié des travailleurs et poursuivi les licenciements aussi récemment que lundi. Mais il a également mené un examen approfondi de tous les types d’autres coûts de l’entreprise, demandant au personnel d’examiner, de renégocier et, dans certains cas, de ne pas payer du tout les fournisseurs externes de Twitter, ont déclaré huit personnes connaissant le sujet. M. Musk et ses conseillers se sont concentrés sur les coûts informatiques qui prennent en charge l’infrastructure sous-jacente de Twitter, les frais de déplacement, les services logiciels, l’immobilier et même la nourriture normalement somptueuse de la cafétéria au bureau de l’entreprise. Les dépenses de Twitter ont chuté, mais ces mesures ont suscité des plaintes d’initiés, ainsi que de certains fournisseurs à qui des millions de dollars d’arriérés de paiement sont dus.

Les actions de M. Musk reflètent la pression financière que subit Twitter. L’entreprise a contracté 13 milliards de dollars de prêts pour son rachat du réseau social. Les paiements d’intérêts sur cette dette s’élèvent à plus d’un milliard de dollars par an. Et Twitter est depuis longtemps confronté à des difficultés financières, perdant souvent de l’argent et luttant pour suivre des rivaux comme Facebook et Google qui monétisent efficacement leurs produits publicitaires. Certains annonceurs ont suspendu leurs dépenses sur Twitter pendant qu’ils évaluaient la propriété de M. Musk. M. Musk, 51 ans, a déclaré aux employés de Twitter que “la situation économique à venir est désastreuse” et que la faillite pourrait être dans les cartes pour l’entreprise. Il n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Image Steve Davis a été amené de la Boring Company pour aider avec les livres de Twitter. Le crédit… Mark Ralston/Agence France-Presse — Getty Images