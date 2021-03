Elon Musk a répondu au fait d’être qualifié d’avide en essayant d’expliquer sa vision «multiplanétaire» au sénateur américain Bernie Sanders, mais le démocrate du Vermont a déclaré que l’accent devait être mis sur la redistribution des richesses – et non sur les étoiles.

Une ligne Twitter entre les autodécrits ‘socialiste démocratique’sénateur et le « milliardaire autodidacte »a commencé jeudi, lorsque Sanders s’est plaint que le fondateur de Musk et Amazon, Jeff Bezos, possède plus de richesses que les 40% d’Américains les plus pauvres. « Ce niveau d’avidité et d’inégalité n’est pas seulement immoral », il a dit, « c’est insoutenable. »

Nous sommes à un moment de l’histoire américaine où deux types – Elon Musk et Jeff Bezos – possèdent plus de richesses que les 40% les plus pauvres de ce pays. Ce niveau d’avidité et d’inégalité n’est pas seulement immoral. C’est insoutenable. – Bernie Sanders (@BernieSanders) 18 mars 2021

Nonobstant le fait que Musk et Bezos sont des entrepreneurs technologiques qui ont créé des milliards de dollars de richesse (au moins sur la base de leurs valorisations boursières gonflées) et des milliers d’emplois (dont beaucoup sont mal rémunérés), Musk a axé sa réponse sur le but de sa fortune de 162 milliards de dollars.

«J’accumule des ressources pour aider à rendre la vie multiplanétaire et étendre la lumière de la conscience aux étoiles», Musk a tweeté dimanche en réponse à un article sur l’attaque de Sanders. L’immigrant sud-africain aux États-Unis est le fondateur de la société aérospatiale SpaceX, entre autres, et il vise à aider à coloniser Mars.

J’accumule des ressources pour aider à rendre la vie multiplanétaire et étendre la lumière de la conscience aux étoiles – Elon Musk (@elonmusk) 21 mars 2021

Les investisseurs ont été captivés par la vision de Musk pour l’espace et les véhicules électriques dans la mesure où il est maintenant classé par Forbes comme la deuxième personne la plus riche de la planète, derrière seulement Bezos. Sa fortune est principalement liée aux actions Tesla et SpaceX.



Mais Sanders ne semblait pas impressionné et entièrement concentré sur la façon dont le gâteau est divisé – pas la taille du gâteau. «Les voyages dans l’espace sont une idée passionnante, mais pour le moment, nous devons nous concentrer sur la Terre et créer un système fiscal progressif afin que les enfants ne souffrent pas de la faim, que les gens ne soient pas sans abri et que tous les Américains bénéficient de soins de santé». est dit en réponse à Musk. « Le niveau d’inégalité en Amérique est obscène et menace notre démocratie. »

Les voyages dans l’espace sont une idée passionnante, mais pour le moment, nous devons nous concentrer sur la Terre et créer un système fiscal progressif afin que les enfants n’aient pas faim, que les gens ne soient pas sans abri et que tous les Américains aient des soins de santé. Le niveau d’inégalité en Amérique est obscène et menace notre démocratie. https://t.co/CbMWYnPFUx – Bernie Sanders (@BernieSanders) 21 mars 2021

Les États-Unis ont un système fiscal progressif depuis 1862, et de nombreux commentateurs de Twitter ont fait valoir que Sanders ne pouvait pas résoudre les problèmes des États-Unis en taxant les riches. Prendre toute la fortune de Musk et de Bezos permettrait de financer environ trois semaines de dépenses du gouvernement fédéral ou de rembourser 1,2% de la dette nationale.

Oui, parce que récolter la richesse de la volatilité des actions crée tant de progrès humains. C’est de la propagande de dire que la technologie et la science créent de la richesse. Cela n’est bénéfique que pour ceux qui ont le pouvoir de prendre des idées, du travail, des produits et des ressources des autres. – Lori (militante forcée) 🦺 (@MMOrpgPrincess) 21 mars 2021

« Aucun gros problème n’est jamais résolu de l’intérieur de la boîte, » auteur et autodécrit « Space Wonk » Dit Greg Autry. « Rendre le gâteau des ressources plus grand est le seul moyen d’améliorer la vie de chacun, de réduire les conflits et de sauver notre climat. »

C’est une fausse dichotomie de dire que nous devons choisir entre explorer l’espace et mettre fin à la pauvreté. S’il vous plaît, ne jouez pas dans la réflexion sur la rareté à somme nulle. Nous pouvons et devons faire les deux. Le gouvernement n’a pas besoin de la richesse de Musk. Nous pouvons simplement mettre fin à la pauvreté. C’est une question de volonté et non de limites de ressources. – Scott Santens 🧢🏄‍♂️ (@scottsantens) 21 mars 2021

L’écrivain et défenseur du revenu de base universel, Scott Santens, a déclaré que Sanders était en train de créer un « fausse dichotomie » en suggérant que l’Amérique doit choisir entre l’exploration de l’espace et la lutte contre la pauvreté. « S’il vous plaît, ne jouez pas dans la réflexion sur la rareté à somme nulle, » il a dit. « Nous pouvons et devons faire les deux. Le gouvernement n’a pas besoin de la richesse de Musk. Nous pouvons simplement mettre fin à la pauvreté. C’est une question de volonté et non de limites de ressources. »



