Alors qu’elle lutte contre l’inflation, la Réserve fédérale devrait encore augmenter ses taux.

Mercredi, la Réserve fédérale décidera d’une stratégie pour réduire sa relance économique, très probablement en augmentant son taux d’intérêt directeur d’un demi-point de pourcentage et en révélant un plan pour réduire ses énormes actifs.

Ces deux initiatives, lorsqu’elles sont combinées, équivaudraient à un retrait rapide de l’aide monétaire, indiquant que la banque centrale envisage sérieusement de refroidir l’économie et le marché du travail alors que l’inflation élevée se poursuit et que les autorités craignent qu’elle ne devienne plus permanente.

Alors que les banquiers centraux ont clairement indiqué que des mouvements substantiels sont sur la table lors de leur réunion politique de deux jours, qui se termine mercredi, il y aura beaucoup à surveiller dans les détails lorsque la déclaration de politique générale sera rendue à 14 heures. Heure de l’Est et lors de la conférence de presse de Jerome H. Powell à 14h30.

Taux d’intérêt : En mars, la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt pour la première fois depuis 2018, d’un quart de point de pourcentage. Ce serait la hausse la plus élevée depuis 2000 si les banquiers centraux les augmentaient d’un demi-point de pourcentage lors de cette conférence, et il pourrait y en avoir d’autres à venir. Les économistes recherchent des indices dans la déclaration post-réunion de la Fed ou dans les commentaires de M. Powell qui confirmeraient si la Fed augmentera les taux d’intérêt d’un demi-point en juin et juillet, comme l’anticipent de nombreux investisseurs.

En matière de tarifs, quel est l’autre joker ? Est-il possible de faire un déménagement plus important ? Le président de la Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, a laissé entendre qu’une hausse de 0,75 point de pourcentage était possible. Ses collègues n’ont pas encore signé et plusieurs ont exprimé des réserves quant à un changement aussi important.

Néanmoins, un certain nombre de banques centrales ont indiqué qu’elles s’attendaient à une hausse des taux de plus de 2 % d’ici la fin de l’année, un cours plus agressif qu’elles ne l’avaient suggéré en mars dernier.

Au milieu de l’épidémie, la Fed a augmenté ses avoirs au bilan à environ 9 000 milliards de dollars en achetant des actifs garantis par le gouvernement. Elle envisage maintenant de commencer à laisser ses actifs expirer sans être réinvestis, ce qui entraînera une baisse de son bilan. Les coûts d’emprunt à plus long terme, comme les taux hypothécaires, augmenteront en conséquence, et le marché boursier perdra probablement un peu d’énergie.

Wall Street sera intéressé à en savoir plus sur la date à laquelle cela se produira. Les responsables devraient laisser jusqu’à 60 milliards de dollars de dette du Trésor et 35 milliards de dollars de dette hypothécaire arriver à échéance chaque mois, selon J.P. Morgan. Les investisseurs seront également à l’affût de toute indication que la Fed pourrait vendre des titres hypothécaires, ce qu’elle a laissé entendre comme une possibilité à l’avenir.

La préoccupation qui préoccupe tout le monde est de savoir si la Fed sera en mesure de contrôler la hausse de l’inflation sans déclencher une récession. L’indice des prix préférentiel de la Réserve fédérale a augmenté de 6,6 % au cours de l’année qui s’est terminée en mars, soit plus de trois fois l’objectif à long terme de la Fed de 2 % d’inflation.

Les économistes espèrent que les chaînes d’approvisionnement se démêleront, permettant aux hausses de prix d’articles tels que les automobiles et les canapés de s’atténuer. Cependant, avec la hausse des salaires, des loyers et des frais de restauration, ramener les hausses de prix annuelles à l’objectif de la banque centrale peut prendre un certain temps. Et les taux d’intérêt sont un instrument grossier pour un mouvement délicat comme ralentir l’économie sans la faire se contracter.

Dans un e-mail, David Wilcox, un ancien économiste principal de la Fed qui dirige maintenant la recherche économique américaine chez Bloomberg Economics, a déclaré : “La théorie de la Fed reste que l’inflation va, dans une large mesure, reculer d’elle-même sans qu’ils aient à écraser l’économie pour y arriver. »

Les responsables admettent souvent que contrôler l’inflation sans précipiter une crise nécessitera de la chance et de la compétence.

Comment cela vous fera-t-il sentir? Les actions de la Fed mettront du temps à se répandre dans l’économie, mais il y a quelques endroits à surveiller pour les premiers indices. Les taux hypothécaires ont déjà augmenté, refroidissant peut-être le marché immobilier étouffant. L’allusion de la Fed selon laquelle l’argent bon marché serait moins abondant a fait osciller les cours des actions.

Alors que les entreprises trouvent qu’il est plus coûteux de financer la croissance et que la demande des consommateurs pour des maisons, des véhicules et d’autres achats nécessitant un financement diminue, d’autres pans de l’économie, comme le marché de l’emploi, pourraient commencer à stagner. Alors que les employés sont actuellement très demandés, la Fed tente de freiner la croissance des salaires et d’empêcher l’inflation des salaires et des prix de se nourrir mutuellement.

Karen Dynan, une ancienne économiste de haut niveau du département du Trésor qui travaille maintenant à Harvard, a déclaré: “Cela va être différent.” “C’est précisément ce que la Fed tente de faire : contrôler la pénurie de main-d’œuvre.”