Alors qu’Elizabeth Holmes se dirige vers la prison pour fraude, beaucoup s’interrogent sur ses motivations – NBC New York

Alors qu’Elizabeth Holmes s’apprête à se présenter en prison la semaine prochaine, l’affaire pénale qui a mis à nu l’escroquerie aux tests sanguins au cœur de sa startup Theranos entre dans sa phase finale.

La peine de 11 ans représente une récompense pour la femme aux yeux écarquillés qui a percé la culture «tech bro» pour devenir l’un des entrepreneurs les plus célèbres de la Silicon Valley, pour être dénoncée comme une fraude. En cours de route, Holmes est devenu un symbole de l’hyperbole éhontée qui sature souvent la culture des startups.

Mais des questions subsistent encore sur ses véritables intentions – si nombreuses que même le juge fédéral qui a présidé son procès semblait perplexe. Et les défenseurs de Holmes continuent de se demander si la punition correspond au crime.

À 39 ans, on se souviendra probablement d’elle comme d’Icarus de la Silicon Valley – un entrepreneur de haut vol brûlant d’ambition téméraire dont l’odyssée a abouti à des condamnations pour fraude et complot.

Ses motivations sont encore quelque peu mystérieuses, et certains partisans disent que les procureurs fédéraux l’ont injustement ciblée dans leur zèle pour faire tomber l’un des praticiens les plus éminents du fake-it-you-make-it – la marque d’auto-promotion du secteur technologique qui vire parfois à l’exagération et aux mensonges flagrants pour amasser des fonds.

Holmes commencera à payer le prix de sa tromperie le 30 mai, date à laquelle elle doit commencer la peine qui la séparera de ses deux enfants – un fils dont la naissance en juillet 2021 a retardé le début de son procès et une fille de 3 mois conçue après sa condamnation.

Elle devrait être incarcérée à Bryan, au Texas, à environ 160 km au nord-ouest de sa ville natale de Houston. La prison a été recommandée par le juge qui a condamné Holmes, mais les autorités n’ont pas révélé publiquement où elle sera détenue.

Ses nombreux détracteurs soutiennent qu’elle mérite d’être en prison pour avoir colporté une technologie dont elle s’est vantée à plusieurs reprises de rechercher rapidement des centaines de maladies et d’autres problèmes de santé avec quelques gouttes de sang prélevées avec une piqûre au doigt.

La technologie n’a jamais fonctionné comme promis. Au lieu de cela, les tests Theranos ont produit des résultats extrêmement peu fiables qui auraient pu mettre en danger la vie des patients – l’une des raisons les plus fréquemment citées pour lesquelles elle méritait d’être poursuivie.

Avant que ces mensonges ne soient découverts dans une série d’articles explosifs du Wall Street Journal à partir d’octobre 2015, Holmes avait levé près d’un milliard de dollars auprès d’une liste d’investisseurs avisés, dont le cofondateur d’Oracle Larry Ellison et le magnat des médias Rupert Murdoch. C’est la duperie de ces investisseurs qui a conduit à sa peine de prison et à une facture de restitution de 452 millions de dollars.

La participation de Holmes dans Theranos a à un moment donné catapulté sa richesse en papier à 4,5 milliards de dollars. Elle n’a jamais vendu aucune de ses actions dans l’entreprise, bien que les preuves du procès ne laissent aucun doute sur le fait qu’elle se délectait des signes extérieurs de la gloire et de la fortune – à tel point qu’elle et le père de ses enfants, William « Billy » Evans, vivaient dans un somptueux Silicon Domaine de la vallée pendant le procès.

La théorie selon laquelle Holmes dirigeait une arnaque élaborée a été étayée par des preuves du procès documentant ses efforts pour empêcher la publication de l’enquête du Journal. Cette campagne a obligé John Carreyrou – le journaliste responsable de ces histoires explosives – à se présenter au tribunal et à se positionner dans la ligne de vision de Holmes lorsqu’elle a pris la barre des témoins.

Holmes a également approuvé la surveillance visant à intimider les employés de Theranos qui ont aidé à découvrir les failles de la technologie des tests sanguins. Parmi les dénonciateurs figuraient Tyler Shultz, le petit-fils de l’ancien secrétaire d’État George Shultz, avec qui Holmes s’est lié d’amitié et a été persuadé de rejoindre le conseil d’administration de Theranos.

La fondatrice et PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, a été condamnée vendredi à plus de 11 ans de prison. Holmes, qui a escroqué des investisseurs très riches et célèbres de centaines de millions de dollars dans une fausse startup de tests sanguins, a présenté ses excuses à sa famille et à ses investisseurs devant le tribunal. rapporte Thom Jensen.

Tyler Shultz est devenu tellement énervé par les efforts de Holmes pour le faire taire qu’il a commencé à dormir avec un couteau sous son oreiller, selon une déclaration déchirante faite par son père, Alex, lors de sa condamnation.

Les partisans de Holmes soutiennent toujours qu’elle a toujours eu de bonnes intentions et qu’elle a été injustement prise pour bouc émissaire par le ministère de la Justice. Ils insistent sur le fait qu’elle a simplement déployé les mêmes tactiques de promotion exagérées que de nombreux autres dirigeants de la technologie, y compris Elon Musk, qui a fait à plusieurs reprises des déclarations trompeuses sur les capacités des voitures autonomes de Tesla.

Selon ces partisans, Holmes a été distinguée parce qu’elle était une femme qui a brièvement éclipsé les hommes qui se prélassent habituellement sous les projecteurs de la Silicon Valley, et le procès l’a transformée en une version moderne de Hester Prynne – le protagoniste du roman de 1850 « The Lettre écarlate. »

Holmes a fermement maintenu son innocence pendant sept jours souvent captivants de témoignages pour sa propre défense – un spectacle qui a poussé les gens à faire la queue peu après minuit pour obtenir l’une des quelques dizaines de sièges disponibles dans la salle d’audience de San Jose.

Lors d’une journée mémorable, Holmes a raconté comment elle n’avait jamais surmonté le traumatisme d’avoir été violée alors qu’elle était inscrite à l’Université de Stanford. Elle a ensuite décrit avoir été soumise à un schéma de longue date d’abus émotionnels et sexuels par son ancien amant et conspirateur de Theranos, Ramesh « Sunny » Balwani, et a suggéré que son contrôle étouffant brouillait sa pensée.

L’avocat de Balwani, Jeffrey Coopersmith, a nié ces allégations lors du procès. Lors du procès ultérieur de Balwani, Coopersmith a tenté en vain de dépeindre son client comme le pion de Holmes.

Balwani, 57 ans, purge actuellement une peine de près de 13 ans de prison pour fraude et complot.

Quand est venu le temps de condamner Holmes, alors enceinte, en novembre, le juge de district américain Edward Davila semblait aussi perplexe que quiconque quant à la raison pour laquelle elle avait fait ce qu’elle avait fait.

« Il s’agit d’une affaire de fraude où une entreprise passionnante s’est déroulée avec de grandes attentes et de l’espoir, pour être anéantie par le mensonge, les fausses déclarations, l’orgueil et les mensonges purs et simples », a déploré Davila alors que Holmes se tenait devant lui. « Je suppose que nous prenons du recul et que nous regardons cela, et nous pensons quelle est la pathologie de la fraude? »

Le juge a également rappelé l’époque où la Silicon Valley se composait principalement de vergers cultivés par des immigrants. C’était avant que le terrain ne soit cédé au boom technologique à partir de 1939, lorsque William Hewlett et David Packard ont fondé une entreprise portant leur nom de famille dans un garage pour une voiture à Palo Alto, la même ville où Theranos était basé.

« Vous vous souviendrez de la merveilleuse innovation de ces deux personnes dans ce petit garage », a rappelé Davila à tout le monde dans la salle d’audience ravie. « Pas d’automobiles exotiques ou de style de vie somptueux, juste un désir de créer pour le bénéfice de la société grâce à un travail honnête et acharné. Et cela, j’espère, serait l’histoire continue, l’héritage et la pratique de la Silicon Valley.

Voici des détails sur la prison fédérale qui pourrait abriter Elizabeth Holmes.

___

Michael Liedtke couvre la Silicon Valley pour l’Associated Press depuis 23 ans.